8 photos de femmes rondes en Barbie plus size #Barbieronde

Quand j’étais petite, Barbie c’était le jouet incontournable pour les petites filles.

Il fallait en avoir au moins une, voir plus et même pourquoi pas faire partie du club de Barbie, oui cela existait, j’ai été membre 1 an.

Bref Barbie c’était le modèle de beauté unique et irréaliste avec lequel de nombreuses générations ont grandi.

Alors depuis, la firme Mattel c’est rattrapé en proposant d’autres modèles dont une Barbie ronde.

Mais la plus belle revanche, c’est sans doute celle de ces femmes rondes qui se sont réapproprié l’image de la poupée le temps d’une nuit d’Halloween.

Attention les yeux, voici 8 photos de femmes transformées en Barbie ronde



Symone Seven et ici avec alexusrackley pour des photos faites par elle-même et whoshotchaphotography

Symone a de superbes photos sur son compte, à découvrir absolument.

2. Amanda Lacount en Barbie qui brise les clichés

Amanda vous l’avez sans doute déjà vu sur Vivelesrondes. Ici on est fan de la pétillante danseuse, que ce soit quand elle danse en studio, défile pour SavageXFenty ou se déguise en Barbie.

Quand il s’agit de déguisement, Renée s’amuse, Jessica Rabbit, Black Widow, princesse Jasmine … et enfin Barbie.

Même les Françaises savent s’amuser pour Halloween, ici avec Mel, une jolie ronde qui n’a pourtant rien d’une Barbie le reste de l’année.

Plus vraie que nature, Jasmine a su recréer l’univers de Barbie jusque dans le style de la robe, cela me donne des idées pour une autre année.

Alors là c’est le summum de l’esprit Barbie ronde en bikini avec sa petite touche rétro, et ce n’est pas un costume pourtant, mais on y croit.

8. Silke en Barbie version sage

Parfois il suffit d’une ballade dans le Cali Dreams Pop Up Museum pour se transformer en Barbie

Et vous, quelle Barbie serez-vous ?