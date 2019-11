Combinaisons et vêtements de ski avec Asos 4505 Curve

Souvent la neige se fait attendre, mais cette année il y a déjà eu des chutes de neige, nous ne sommes même pas en décembre.

Alors pour se préparer, il faut trouver quelque chose encore plus rare que la neige, un pantalon ou une combinaison de ski.

Asos a sa propre marque pour les tenues sportives avec Asos 4505. Les plus grandes tailles filent plus vite que le vent, il en reste quelques-unes. Petites astuces, en jonglant avec le pays de la boutique on peut trouver d’autres tailles.