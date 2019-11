Changer radicalement de vie pour s’épanouir totalement

Changer de vie, et si c’était possible ?

Je veux dire, quitter Paris et son ciel gris, ou encore Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Bruxelles ou Toulouse (par exemple) , partir vers une destination chaleureuse et pourquoi pas y rencontrer l’amour ?

Changer de pays, pour moi cela a été l’occasion de laisser de côté les fantômes du passé, les tensions du quotidien, de bousculer ma vision du monde et de trouver un nouvel équilibre, une seconde famille.

Alors, quand je lis des témoignages de femmes et d’hommes qui pensent qu’elles ne trouveront pas la personne qui fera battre leur coeur, cela me brise le coeur et je me dis aussi qu’au lieu de blâmer le poids peut-être il faut songer à changer quelque chose, pourquoi pas regarder ailleurs…

Alors attention, si vous lisez la suite de cet article, il faut le faire avec l’esprit ouvert !



Quand je me suis expatriée, j’ai été en Espagne, mais ce n’est pas la seule destination au soleil.L’Afrique j’y songe parfois, en particulier en ce moment avec l’arrivée du froid.

Ah, je vois déjà l’image se former, plage idyllique et comme une envie se prendre à rêver de cette destination, aller faire un tour à Dakar (pas forcément pour y vivre), une ville dynamique, un pays connu pour l’hospitalité de ses habitants.

L’Afrique, ce sont souvent des pays où le coût de la vie est quand même moins fort qu’en Europe, donc des conditions de vies qui peuvent valoir le coup.

Ce sont aussi souvent des pays en plein développement, donc idéal pour se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.

Cela donne envie de se laisser tenter et de tomber amoureu(se)x de l’Afrique.

D’ailleurs, tant qu’à y aller, pourquoi pas se laisser charmer et y rencontrer une personne qui vous convient et commencer une belle histoire d’amour.

Rencontre l’amour, nous sommes nombreu(ses)s à y songer, ici, le club DRH peut tout changer. Ce club est spécialisé dans les mises en relation entre hommes et femmes qui sont en Occident et en Afrique, qui veulent construire une relation sérieuse. Oui, c’est une agence matrimoniale moderne qui fait sauter les distances.

Bon, je vois déjà tous les clichés possibles se bousculer dans la tête de plusieurs personnes qui viennent de lire ces lignes.

Attention, ici on ne parle pas des soiffards d’internet, on parle de personnes qui ont fait de hautes études et sont diplômées, cultivées, ouvertes sur le monde, qui ont une bonne situation et les moyens de s’offrir les services d’une agence pour trouver la relation qui fera battre leur coeur.

On parle aussi d’hommes et de femmes qui sont pour certains prêts à venir en Europe ou à vous accueillir chez eux en Afrique.

En parlant de clichés, il y en a un qui joue en notre faveur.

Les femmes rondes correspondent aux critères de beauté de nombreux Africains, sans oublier que la mixité des cultures est vue comme un signe de réussite sociale. Ici, les rondeurs sont atouts !

D’ailleurs, il y a aussi des femmes, dont des rondes, de tous les âges, qui recherchent des hommes occidentaux pour partager leur vie avec eux.

Pour s’assurer que tout se passe bien, c’est là qu’une agence devient vraiment utile, elle assure sérieux, sécurité et permet de faire le lien. À chacun ensuite de s’organiser pour une première rencontre encadrée sur Dakar au Sénégal.

Les personnes qui sont inscrites peuvent venir de nombreux pays comme le Sénégal, le Maroc, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, la Gambie, la Guinée équatoriale, le Bénin, le Burkina Faso, Madagascar, le Burundi, le Mali, le Cap-Vert, l’île Maurice, le Cameroun, la Mauritanie, le Niger, le Centrafrique, l’Algérie, le Ghana, le Mozambique, les Comores, le Rwanda, le Congo, la République Démocratique du Congo, Djibouti, l’Égypte, le Tchad, le Togo, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau.

On a qu’une vie, alors si l’idée de trouver l’amour ailleurs vous séduit au moins un petit peu, c’est le moment de se donner l’opportunité de passer par un autre chemin pour se construire la vie de vos rêves !

Oserez-vous tenter votre chance ?

Pour plus d’infos : Club DRH