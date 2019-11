Gémo X Lalaa : Collection capsule automne 2019

La nouvelle collection en collaboration avec Lalaa est là, c’est une explosion de style jusqu’au 54/56.

Sexy, dark, rock, punk, festive, provocatrice, féminine … il y a un peu de tout ça dans cette capsule.

Beaucoup de transparence et des matières comme du vinyle, ici c’est une collection pour les femmes qui ont du caractère.

Un seul reproche peut-être, presque tout est noir, seule concession avec la robe dorée et les escarpins argent ou rose, alors oui c’est l’hiver, mais la couleur on aime aussi ;)

Robe femme transparente à motif étoiles – Gémo x Lalaa Misaki – 39€99* – jusqu’au 54/56

Robe sweat femme à décolleté transparent – Lalaa Misaki – 39€99* – jusqu’au 54/56

Robe ajustée femme boutonnée – Gémo x Lalaa Misaki – 44€99* – jusqu’au 54/56

Rock chic – tenue complète

Body femme microfibre et dentelle – Gémo x Lalaa Misaki – 34€99* – jusqu’au 110E

Manteau femme à ceinturer – Gémo x Lalaa Misaki – 79€99* – jusqu’au 54/56

Pour voir toute la collection c’est ici : Gémo X Lalaa