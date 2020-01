Tess Holiday en couverture du magazine Parents

Elle est grosse, elle porte un piercing au nez, elle est pleine de Tatouages, elle est mannequin grande taille, à l’origine du mouvement #effyourbeautystandards et elle fait la couverture du magazine Parents ce mois-ci, c’est la somptueuse Tess Holiday

Pour toutes celles qui se demandent si on peut être grosse et maman, elle est la preuve vivante que oui, c’est possible !

Toujours dans une démarche authentique est hors des sentiers battus, elle n’hésite pas à casser les clichés et elle vit sa vie en refusant de se cacher, et ceci malgré des nombreux messages haineux et des insultes justes parce qu’elle ne rentre pas dans le moule.

Pour le magazine Parents elle parle de la dépression post-partum, d’amour de soi, de son rapport avec ses enfants (d’ailleurs ils ont donné leurs accords pour qu’elle diffuse des photos d’eux).

Une grosse avec ses enfants en couverture d’un magazine pour les parents, si ça c’est pas une preuve que les mentalités changent !