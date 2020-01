Les paris sportifs dans l’univers motocycliste : comprendre les côtes moto Vous cherchez des renseignements sur les paris sportifs dans l’univers de la moto ? Pour tout savoir sur les côtes moto, lisez notre article qui récapitule les différentes disciplines moto et les compétitions qui y sont liées.

La moto grand prix

Il s’agit de la plus ancienne discipline moto, qui englobe plusieurs activités variées telles que les Courses de côtes, les Courses sur circuit bitumés, le Dragster et l’Endurance. Ce type de pratique de la moto est accessible dès 14 ans, au guidon d’une 125 cc, pour les jeunes possédant le permis ou le CASM. Le Grand Prix moto se déroule traditionnellement de mars à novembre, lors d’un championnat du monde rassemblant les meilleurs motards ! Les amateurs de cette discipline apprécient particulièrement de pouvoir parier sur leurs compétiteurs préférés, ce qui fait d’autant plus varier les côtes moto.

L’endurance moto

L’endurance moto est une discipline qui se dispute sur un circuit, pendant au moins six heures. Il s’agit donc d’être particulièrement endurant ! L’équipage, qui se compose généralement de deux pilotes, se relaie afin de démontrer toute leur maîtrise de la moto sur de longues distances. Il n’est pas nécessaire d’être en particulièrement léger pour pratiquer cette discipline, puisque seule l’endurance compte, les figures acrobatiques n’ayant pas lieu. Dès lors, les compétiteurs -et compétitrices !- qui prennent le départ peuvent présenter des silhouettes aussi bien fines que rondes.

Le motocross

Particulièrement populaire, le motocross est une discipline qui compte de nombreux adeptes. Il s’agit d’une compétition où prime la vitesse ainsi que la maîtrise de la moto, puisqu’elle se déroule sur des terrains très accidentés agrémentés de rampes de sauts. La bannière motocross regroupe diverses pratiques de la moto telles que le supercross (pratiqué le plus souvent en salle), le quad et le super motard (disciplines qui mixent la terre au bitume). Ces disciplines sont accessibles dès l’âge de 12 ans, au guidon d’une 125cc avec un permis ou bien le CASM.

Le superbike

Le superbike est une discipline au sein de laquelle des coureurs du monde entier s’affrontent pour des titres mondiaux ! Sur la ligne de départ se trouvent des CBR, Gixxer, R.1, 999 et autres ZX-10R… Sensations garanties !

Le supercross

Le supercross est une course de motocross qui se déroule en salle, comme lors du Supercross de Bercy par exemple. Cette discipline est un dérivé du motocross. Motocross et supercross sont presque semblables, si ce n’est que les courses de motocross sont nettement plus populaires, annoncées bien à l’avance et font l’objet de nombreux paris auprès des passionnés du genre.

Le trial moto

Dans cette discipline, la vitesse n’est aucunement mise en avant puisqu’il s’agit avant tout de franchir habilement des obstacles, naturels ou artificiels. Il faut alors posséder une très bonne maîtrise de sa moto. En fonction du nombre de fois où les motards posent le pied à terre, dans des zones qualifiées de “non stop”, des pénalités sont appliquées. Ce type de discipline peut être pratiqué dès l’âge de 12 ans en circuit fermé, avec le CASM. Sur la voie publique, il faut être âgé de 16 ans et posséder le permis moto.

L’enduro moto

Il s’agit de courses se déroulant en pleine nature sur un parcours de près de cent kilomètres; lors duquel une moyenne doit être respectée dans les passages dits de “liaison”. Les épreuves qualifiées de “spéciales” permettent de départager les meilleurs compétiteurs. Il n’est pas rare que 600 participants prennent le départ de certaines courses !

Le freestyle motocross

Le freestyle motocross est un sport consistant à réaliser des figures spectaculaires lors de sauts. Un jury note les participants selon leur réalisation des figures et leur maîtrise de ces dernières. Les frissons sont garantis en voyant les compétiteurs effectuer des sauts impressionnants en demeurant en l’air de longues secondes. Ce type de pratique exclut d’office les motards et motardes à la silhouette ronde, puisqu’il s’agit d’être léger et habile avec son corps. Il existe bien d’autres disciplines motocyclistes pour lesquelles les paris sont ouverts et les côtes moto s’enflamment ! Entre autres, le speedway moto ou courses sur piste, mais également les rallyes raid moto, le stunt moto, le dragster moto, etc. L’important pour réaliser de bons paris en courses de moto est de maîtriser les côtes moto de chaque compétiteur. Il est préférable de se spécialiser dans une discipline, afin d’étudier les côtes moto de chaque coureur et miser en fonction de leurs derniers résultats compétitifs.