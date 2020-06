Habiller toute la famille pour l’été à petit prix

Renouveler la garde-robe de toute la famille lorsque l’été pointe le bout de son nez est une tâche qui peut être éprouvante pour le budget familial. Et pourtant, ce moment fatidique arrive tôt ou tard puisqu’il faut bien troquer les pulls épais pour des t-shirts confortables, histoire de rester raccord avec le climat. Il est vrai qu’il n’est pas toujours chose aisée d’acheter tout un dressing neuf pour chaque membre de la famille, toutefois, l’entreprise n’est pas impossible. Actuellement, il existe de nombreuses solutions que vous pouvez adopter pour payer vos vêtements moins chers. Il suffit d’être à l’affût des bonnes affaires.

Les bons de réduction

L’achat en ligne est une pratique qui est entrée dans nos habitudes, surtout lorsqu’il s’agit d’acheter des vêtements. Si vous optez pour cette solution, sachez que vous avez la possibilité de profiter de réductions sur vos achats grâce aux bons de réduction. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur un site spécialisé pour trouver un bon de réduction Bonprix par exemple, avec lequel vous pouvez profiter de réductions jusqu’à 20% ! Ces bons de remise vous accordent des rabais sur vos achats à activer sur un site marchand, et vous permettent même de profiter d’autres services comme la livraison gratuite dans certains cas.

Écumez les vide-dressing

Le vide-dressing est une invention géniale pour ceux qui sont fans de vintage et qui veulent faire des économies. Vous serez étonné de constater à quel point les vêtements d’occasion peuvent parfois être en excellent état et pas chers. Il est même possible d’y dénicher des pièces qui ont été à peine portées à cause d’un défaut de taille ou de couleur par exemple. Des applications y sont même entièrement dédiées !

Du reste, en achetant d’occasion, vous faites un geste pour la planète en évitant que ces vêtements en parfait état finissent en déchets supplémentaires dans l’environnement.

Achetez en magasin d’usine

Les magasins d’usine sont un véritable eldorado pour trouver des vêtements griffés pour pas cher. Si vous êtes férus de vêtements de marque dans la famille, il s’agit de la solution idéale pour ne pas trop vous ruiner.

Ces magasins organisent régulièrement des braderies pour écouler leurs fins de série et il y en a aussi bien pour les enfants que les adultes. Ce sera aussi une occasion pour faire du shopping ensemble : chacun essaie ce qui lui plaît et tout le monde sera content au final.

Faites du troc

Croyez-le ou non, malgré que l’on soit au XXIe siècle, il reste tout à fait possible de faire du troc. En réalité, il n’y a rien de plus simple puisque vous pouvez organiser vous-même votre propre troc party. Rassemblez tous les vêtements qui sont en bon état dans les placards mais qui ne sont plus portés, annoncez à vos voisins, vos amis et sur vos réseaux sociaux que vous échangez des vêtements contre d’autres vêtements en précisant la taille recherchée, et fixez une date.

Cela vous évitera de jeter à la poubelle des vêtements qui peuvent encore faire le bonheur des autres et vice-versa !