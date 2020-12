Comment réussir son look hip-hop ?

Quand vous entendez le mot « Hip-hop », qu’est-ce qui vous vient tout de suite à l’esprit ? Les gangs ? Les clips de musique avec grosses voitures, armes à feu ou encore la violence ? Pour beaucoup de gens, le style de vie hip-hop va de pair avec ces éléments négatifs. Ainsi, avec tous les stéréotypes, certains pensent que le style hip-hop consiste à porter des pantalons larges, des t-shirts XXL et des accessoires brillants et bling-bling. Toutefois, le hip-hop, au-delà du style musical, désigne une véritable culture urbaine et un art de vivre à part entière. Parler de la mode hip-hop reviendrait à considérer son histoire, sa signification et la façon dont les vêtements correspondent réellement à la personne qui les porte et à son style de vie.

Le Hip-hop, une culture et un mode de vie

Les racines du hip-hop remontent au début des années 1970 dans le Bronx, à New York. Ce terme a été inventé en 1978 par Keith Wiggins. Puis, le 11 août 1973, le Dj Kool Herc décide de prolonger les « breaks » d’un disque lors d’un block party jam, changeant ainsi à jamais la façon dont la musique est jouée. Cette culture urbaine est en fait née d’un mouvement contestataire de la part de la jeunesse noire de New York et s’inspire d’animations caribéennes et jamaïcaines.

Il va sans dire qu’avec une histoire aussi remarquable et colorée, la mode et le style du hip-hop racontent une histoire et véhiculent un message profond, un reflet du style intérieur et de l’identité d’une personne et de ce qu’elle représente.

Le durag, un accessoire indispensable pour un look hip-hop

En matière de mode hip-hop, tout est question de style, de l’art de porter et afficher ce style. Il ne s’agit pas seulement de l’arborer, c’est un message que l’on transmet au monde entier. Un ancien basketteur américain, Walter Frazier a influencé à l’époque le hip-hop en portant des fedoras, ce qui lui a valu le surnom de Clyde en référence à l’acteur Warren Beatty qui jouait le rôle de Clyde dans Bonnie & Clyde.

Aujourd’hui, le fedora a laissé place au durag, un accessoire indispensable pour réussir un look hip-hop. Plusieurs stars s’affichent fièrement en portant des durags : on se souvient de la sublime Rihanna faisant la couverture de Vogue avec un durag noir pour afficher son côté rebelle et célébrer la culture afro. Le rappeur 50 Cent est également toujours coiffé d’un durag depuis le début années 90. D’autres personnalités se sont distinguées par le port de cet accessoire de mode symbole de valeurs profondes : LeBron James, Usher, Carmelo Anthony, Lewis Hamilton…

Les durags ont une longue et quelque peu sombre histoire. Ils étaient courants au 19e siècle où les Afro-Américains étaient obligés de les porter. Ils étaient un moyen d’identifier les esclaves et les ouvriers, un indicateur de pauvreté. Et bien que cette stigmatisation négative ait persisté pendant un certain temps, les choses ont commencé à changer au début des années 1900. Aujourd’hui, le durag est un accessoire permettant à la fois d’avoir du style et de prendre soin de ses cheveux. Il a gagné en popularité grâce aux stars du rap et aux athlètes. Cet accessoire peut être porté seul ou sous une casquette ajustée.

Afin de réussir un look hip-hop, vous devez donc commencer par choisir un durag pour compléter votre look et être stylé. En dentelle, en soie, en velours, fleuri, fluorescent, à motif camouflage… Il y en a pour tous les goûts. En plus d’agrémenter votre look, le durag est idéal pour discipliner vos cheveux, notamment si vous n’êtes pas allée chez le coiffeur dernièrement. N’hésitez donc pas à en porter pour afficher votre style hip-hop.

Choisir un t-shirt ample

Le style hip-hop va également de pair avec les t-shirts amples. Afin de porter ce look comme il se doit, choisissez un t-shirt assez large, mais pas trop. Vous pouvez choisir des t-shirts à imprimé graphique si vous souhaitez apporter une note de couleur à votre look. Cela vous aidera par la même occasion à camoufler vos rondeurs. Les maillots de baskets sont également très prisés des adeptes de la mode hip-hop. Vous pouvez aussi opter pour une robe débardeur style maillot de basket pour être plus féminine. Une autre option que vous pouvez choisir est un sweat à capuche ample. N’oubliez pas les bijoux hip-hop tels que les bagues, les chaînes, les montres et les pendentifs extravagants.

Des jeans baggy pour un look hip-hop réussi

Si vous êtes une adepte du total look, vous pouvez opter pour des jeans baggy. Si cela n’est pas tellement votre truc, vous pouvez mettre un slim jean ou un pantalon de style boyfriend avec votre t-shirt. Si vous mettez un pantalon ample, assurez-vous qu’il ne cache pas vos chaussures. Vous pouvez également mettre un pantalon cargo camouflage avec un débardeur blanc ou un t-shirt noué devant.

Les leggings et les skinny sont un aussi un choix courant dans la mode hip-hop pour femme. Vous pouvez choisir « destroy » ou non. Les sarouels sont également une bonne option pour allier confort et style. Si vous voulez avoir un look un peu plus habillé, vous pouvez choisir une jupe courte en jean comme le font souvent les rappeuses Nicki Minaj et Eve.

Les sneakers et le style hip-hop

Le hip-hop et les sneakers vont de pair. Pour être stylé de la tête aux pieds, choisissez des sneakers tendance à semelles plates ou montantes. Jordan, Adidas, Air Max… Les modèles et marques de sneakers sont très vastes et variés. Vous êtes libre de choisir les chaussures qui vous plaisent et dans lesquelles vous êtes à l’aise. Dans tous les cas, vous devez bien les mettre en valeur.

Pour résumer, adopter la mode hip-hop ne se résume pas simplement à choisir des vêtements amples, des bijoux imposants et des chaussures de marques célèbres. C’est un état d’esprit qui prône des valeurs que sont l’amour, la paix, l’unité et la passion. Pour réussir votre look, en plus de choisir des vêtements et des accessoires de style hip-hop, assurez-vous que vous êtes à l’aise. Après tout, il n’y a pas de meilleur look que celui qui vous aide à vous sentir bien dans votre peau.