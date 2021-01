Quel bijou offrir à une femme qui fête ses 40 ans ?

À l’occasion d’un anniversaire, à Noël, ou toute autre célébration, il s’agit de trouver des présents originaux et adaptés à ceux que nous aimons. Pour une occasion bien particulière comme les 40 ans d’une amie, de votre sœur ou autre membre de votre famille, il convient de marquer l’événement par un cadeau à la hauteur. Pourquoi ne pas opter pour un bijou ? Véritable objet précieux et intemporel, un bijou bien choisi symbolise ce que vous ressentez pour la personne à laquelle vous l’offrez. Il permet d’exprimer vos sentiments et confirme la place spéciale que la destinataire occupe dans votre cœur. Bague en or, bracelet, collier, broche, boucles d’oreilles… Il existe différents modèles de bijoux qui peuvent être offerts à une femme fêtant ses 40 ans.

Cadeau pour les 40 ans d’une femme : une bague en or

Les bagues en or font partie de la catégorie des cadeaux incontournables pour une femme quel que soit son âge.

Comment choisir une bague en or pour une femme ?

En général, il est possible de choisir une bague en or pour un cadeau d’anniversaire lorsqu’on passe le cap symbolique des 40 ans. L’or est offert à des occasions vraiment spéciales comme un mariage, mais aussi lors des dates qui méritent d’être marquées d’une pierre blanche. Une bague en or constitue un témoignage d’amour par excellence.

Avec les différentes techniques de gravure, il est possible de choisir un cadeau personnalisé pour cette occasion spéciale. L’autre avantage de la bague en or, c’est qu’elle est fabriquée dans un matériau noble et de qualité que l’on réserve de préférence aux grandes occasions.

Une bague en or témoigne d’une marque d’attention unique et un gage d’amour à cette femme qui fait partie de votre vie. D’ailleurs, vous pouvez choisir une bague en or agrémentée de pierres précieuses pour la rendre encore plus exceptionnelle. En effet, selon sa nature, une pierre précieuse peut refléter le caractère marquant de sa destinataire. Le diamant symbolise l’amour éternel, le rubis, une passion enflammée, le saphir, la pureté et l’émeraude, la fertilité. Ainsi une bague en or blanc, métal lumineux et raffiné pourra par exemple se marier avec toute pierre précieuse. L’or jaune et l’or rose sont également de grands classiques qui constituent des valeurs sûres.

Ces atouts manifestes font de la bague en or le cadeau parfait pour une femme de 40 ans. Elle symbolise la maturité, mais aussi l’élégance et une l’affection éternelle.

Quel type de bague privilégier ?

Vous aurez la possibilité de choisir parmi différents types de bagues : du très romantique solitaire à la marquise, imposante et délicieusement rétro, en passant par le toi et moi et ses deux pierres montées l’une au-dessus de l’autre, la trilogie de pierres, la bague cœur ou la bague nœud…

Vous pourrez choisir un simple anneau ou quelque chose de plus élaboré, voire extravagant. On ne fête ses 40 ans qu’une seule fois après tout !

Si le cœur vous en dit, vous avez même la possibilité de faire réaliser une bague sur mesure. Pour le design, il est possible de s’inspirer des catalogues ou au contraire de laisser libre cours à votre imagination si vous avez la fibre artistique. Quoi qu’il en soit, si vous choisissez de dessiner vous-même la bague, il faudra confier l’exécution à un orfèvre.

D’autre part, contrairement aux autres bijoux, le choix d’une bague en or doit être fait en fonction de la morphologie de l’heureuse destinataire. En effet, il faudra penser à choisir la taille adaptée à son doigt. Par ailleurs, il faudra aussi tenir compte de ses goûts. Est-elle simple ou affectionne-t-elle les pièces excentriques ?

Des boucles d’oreilles pour un anniversaire réussi

Les boucles d’oreilles sont toujours indémodables et constituent un accessoire parfait à offrir à une femme de 40 ans.

Les boucles d’oreilles pendantes sont chics pour les soirées. Pour une femme de 40 ans, le style sera raffiné, mais toujours à la mode. Elles seront idéales pour sublimer une tenue chic et sobre pour une soirée habillée, par exemple.

Les boucles d’oreilles créoles apportent une touche de modernité. Cet accessoire décalé continue de revenir au goût du jour. Elles mettent en valeur le visage et la coiffure. Elles sont parfaites pour les femmes de 40 ans qui souhaitent suivre les tendances actuelles. De différentes tailles, lisses, torsadées, ovales, semi-ouvertes, rehaussées de pierres précieuses… il ne reste plus qu’à faire votre choix.

Les puces d’oreille constituent une valeur sûre et une touche discrète reflétant la simplicité de celle à qui vous voulez faire un cadeau. Au quotidien, ces boucles d’oreilles viendront compléter ses tenues avec des designs variés adaptés à toutes les occasions.

40 ans de votre amie : opter pour un bracelet

Que ce soit un bracelet en or ou en argent, il apportera du style à une tenue habillée ou décontractée. Avec une grande variété de motifs et des designs simples ou même extravagants, vous avez un large choix pour un cadeau unique pour une femme de 40 ans.

Le bracelet possède plusieurs atouts en tant que bijou. Il s’accorde facilement à toutes les tenues et constitue un accessoire intemporel au fil des saisons.

En argent, il apporte une touche sophistiquée, mais conventionnelle à sa tenue. D’ailleurs, l’argent figure parmi les matières de choix pour un bijou en vogue actuellement et facile à porter.

En or, il possédera l’avantage de durer dans le temps et de conférer un certain raffinement au poignet de votre amie.

Offrir un collier à une femme

Le collier reste incontestablement l’accessoire le plus prisé pour les cadeaux et les fêtes. Il s’agit peut-être du bijou le plus facile à offrir. De surcroît, il est personnalisable à souhait et il est possible de trouver un large choix parmi des modèles variés.

Un collier représente un cadeau idéal pour une femme de 40 ans. Elle pourra l’arborer à toutes les occasions. Un collier apporte notamment une touche simple, mais élégante à toutes les tenues. Par exemple, un collier à simple maille en argent est tout indiqué, car il s’accordera autant avec une tenue de soirée qu’une tenue du quotidien. Le collier en or est aussi un petit plus pour offrir un cadeau plus raffiné.

Choisir un pendentif

Assorti à un collier, le pendentif peut être offert comme un véritable symbole. Les motifs, la matière et le design sont choisis pour une raison particulière. Le point positif du pendentif, c’est qu’il est personnalisable comme vous le souhaitez. À vous de choisir celui qui conviendra le plus au caractère de la personne à laquelle vous le destinez.

Parmi les tendances du moment, on peut parler du signe de l’infini qui peut symboliser l’amour ou l’amitié éternel(le).

Vous l’aurez compris, pour votre mère, femme ou amie, les bijoux restent la meilleure façon d’exprimer votre amour et vos sentiments envers cette femme qui vous est chère. Vous avez ainsi le choix parmi de nombreux bijoux et pouvez choisir la pièce précieuse qui lui correspondra et saura parfaitement témoigner de votre attachement.