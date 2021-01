5 conseils bien-être pour se sentir bien pendant ses règles

Entre douleurs abdominales, irritations, fuites et inconfort, les règles sont loin d’être nos périodes préférées ! Toutes les astuces pour vivre ces quelques jours plus sereinement sont donc les bienvenues. Justement, il y en a quelques-unes qui sont très simples et qui permettent de se sentir bien pendant les règles. Voici 5 conseils qui vont certainement vous aider et vous soulager pendant ces périodes sensibles.

Adoptez la culotte menstruelle pour bien vous sentir pendant vos règles

La culotte menstruelle est une protection hygiénique sous forme de sous-vêtement ultra-absorbant. Le confort qu’elle apporte grâce à l’absence de couture est l’avantage des culottes de règles faites à partir de matières certifiées OEKO-TEX, mais pas que. Cette culotte, déclinée en plusieurs tailles et notamment adaptée aux grandes tailles garantit zéro humidité, odeur et fuite.

D’abord, elle a une capacité d’absorption incroyable pour une protection aussi fine ! En effet, elle peut absorber entre 15 et 20 ml et offre 12 heures de protection, ce qui équivaut tout de même à 2 tampons classiques ! Comme elle est dépourvue de produits chimiques, fini les mauvaises odeurs, les irritations, et le syndrome du choc toxique.

Par ailleurs, avec une protection lavable et réutilisable pendant au moins 3 ans, vos dépenses sur le long terme seront bien réduites. Enfin une protection 100% zéro déchet efficace et pratique !

La culotte menstruelle est-elle faite pour tout le monde ?

La culotte menstruelle est une protection zéro déchet qui convient à tout le monde. Elle se décline dans toutes les tailles, du XS au XXL pour les femmes les plus voluptueuses. Il existe même des modèles ados.

La culotte menstruelle accompagne ainsi les femmes à chaque moment de leur vie, de la survenue des premières règles à la ménopause. Elle peut également être portée après l’accouchement. Si vous avez un flux important, vous pouvez utiliser la culotte menstruelle en complément d’une protection interne pour être sûre de ne pas avoir de fuite. Alors oui, la culotte menstruelle est bel et bien faite pour tout le monde !

Les spécificités de la culotte menstruelle

Mais comment une culotte de 2 mm d’épaisseur peut-elle absorber autant ? La culotte menstruelle est le résultat d’une innovation technologique sans précédent. Elle est dotée d’un cœur ultra-absorbant et est composée de plusieurs couches de textiles uniques en leur genre. Elle est composée le plus souvent de trois matières techniques certifiées OEKO-TEX dont :

Une première matière qui effectue le drainage des flux . C’est cette couche qui sèche immédiatement le sang pour éviter l’humidité et les sensations d’inconfort qui l’accompagnent. Adieu les irritations !

. C’est cette couche qui sèche immédiatement le sang pour éviter l’humidité et les sensations d’inconfort qui l’accompagnent. Adieu les irritations ! Une deuxième couche qui va absorber et retenir les flux . Ce tissu a pour principale spécificité des propriétés antibactériennes qui vont éliminer les mauvaises odeurs. Vous allez bénéficier d’une sensation de fraîcheur toute la journée.

. Ce tissu a pour principale spécificité des propriétés antibactériennes qui vont éliminer les mauvaises odeurs. Vous allez bénéficier d’une sensation de fraîcheur toute la journée. Une dernière couche formée d’une membrane imperméable, fine et respirante qui empêche les fuites.

Les avantages de la culotte menstruelle

Essayer la culotte menstruelle, c’est l’adopter ! Il s’agit d’une protection hygiénique très pratique et très efficace contre l’humidité, les fuites, les irritations et les odeurs. Tout ce que vous aurez à faire, c’est l’enfiler comme tout sous-vêtement habituel. Vous serez prête à attaquer votre journée en toute sérénité. Où que vous soyez et quel que soit votre projet du jour (courses, travail, activités sportives…), soyez sûre que vous n’aurez aucun problème avec une culotte menstruelle. Vous ne craindrez plus de tacher vos vêtements et surtout, vous vous sentirez entièrement à l’aise. Exit les va-et-vient aux toilettes pour changer de protection.

Par ailleurs, vous allez adopter une solution entièrement écologique puisque lavable et réutilisable. Cette protection 0 produit chimique est sans danger pour la santé.

Enfin, elle est très économique, même si elle peut vous paraître un peu chère au départ. Mais c’est un bel investissement, car vous allez économiser en moyenne 50 euros par an par rapport à une autre protection hygiénique, pour une base de 3 culottes menstruelles achetées.

Bougez pendant les règles pour mieux vous sentir

Contrairement aux idées reçues, bien bouger pendant les règles n’est pas du tout déconseillé. C’est même recommandé pour vivre plus sereinement ces quelques jours. Même si les douleurs nous poussent à nous recroqueviller sous la couette, bouger est le moyen le plus efficace de faire cesser les douleurs abdominales. Pas besoin d’une séance intense de sport non plus, une promenade ou du yoga seront parfaits ! Vous allez également en finir avec le stress et retrouver la forme rapidement.

Bien-être pendant les règles : mangez du chocolat noir

Le magnésium est particulièrement utile pendant cette période, et heureusement pour nous, le chocolat noir en contient beaucoup. Il va réduire l’inflammation, la sensibilité des seins et la nervosité.

C’est également un bon moyen pour faire passer vos envies particulières à l’approche des règles : plats gras et/ou trop sucrés… Nous ne sommes pas toujours conscientes de l’effet du changement hormonal sur notre corps. Or, adopter une alimentation équilibrée est indispensable, et encore davantage pendant les règles. En effet, en mangeant bien, vous allez réduire l’intensité des crampes et être plus en forme.

Utilisez une bouillotte pendant vos menstruations

La chaleur nous fait tellement de bien pendant les règles, surtout pour celles qui souffrent de douleurs abdominales. Au lieu de boire des litres de boissons chaudes pour profiter de quelques minutes d’accalmie, vous pouvez simplement poser sur votre abdomen une bouillotte. La chaleur qu’elle dégage va accélérer la circulation sanguine et détendre les muscles, réduisant ainsi les douleurs.

De plus, il existe aujourd’hui des bouillottes très mignonnes si vous n’aimez pas trop le modèle vieillot de vos grands-parents. Sinon, si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez suivre notre petite astuce. À la place, vous pouvez utiliser une bouteille en plastique et un tissu épais. Dans un premier temps, faites bouillir de l’eau. Versez-la dans votre bouteille et placez-la rapidement dans le tissu, une taie d’oreiller fera très bien l’affaire. Vous pouvez maintenant la poser sur votre bas-ventre et vous détendre complètement.

Évitez la caféine et la théine pendant les périodes de règles

Il est vrai que la sensation d’apaisement apportée par les boissons chaudes nous réconforte pendant les règles. Toutefois, le thé et la caféine sont déconseillés pendant les règles, car elles ont des propriétés excitantes. Vous risquez ainsi de devenir encore plus stressée. Par contre, vous pouvez vous tourner vers le lait chaud et la tisane pour vous soulager !