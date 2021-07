Si vous désirez prendre soin de votre peau avec des produits naturels et bio, vous avez une multitude de choix. Vous pouvez opter pour le DIY et réaliser vous-même vos produits, ou confier votre peau à des experts en beauté naturelle et bio. La deuxième option est la plus recommandée, car vous êtes certain que les produits que vous utilisez sont sains et réalisés par des professionnels.

Ainsi, Nuoo est une marque experte en beauté naturelle et bio depuis 2015. Elle vous propose une box beauté qui est composée de plusieurs produits cosmétiques, d’une surprise et d’un magazine. Vous avez là une idée de cadeau idéal !

3 produits cosmétiques sains, 1 surprise green et éthique et 1 magazine exclusif

Une box est un coffret qui contient plusieurs petits produits « surprises ». C’est une idée cadeau qui attire énormément et représente la solution tant recherchée pour les idées de cadeau. Nuoo vous propose donc une box remplie de produits de beauté bio et naturels. Grace à la box bio, vous découvrez des produits cosmétiques très agréables à utiliser. Zéro déchet et vegan, les box Nuoo sont respectueuses de la nature, de votre peau et de notre planète.

Dans cette box, vous avez 3 produits cosmétiques sains. Il s’agit d’une sélection personnalisée de produits cosmétiques bio. En effet, Nuoo se charge de sélectionner pour vous, diverses marques.

Ces marques sont choisies selon des critères précis et drastiques concernant les différentes compositions de leurs produits. Les produits de beauté qui sont intégrés dans la box bio de Nuoo sont respectueux de votre corps. Lees critères pris en compte pour le choix de ces produits cosmétiques sont :

La composition des produits ;

La sensorialité et l’efficacité des produits ;

Outre les produits cosmétiques, la box beauté bio de Nuoo contient une surprise green et éthique. Par cela, on entend une surprise lifestyle ou gourmande qui est sélectionnée parmi les coups de coups de cœur, rien que pour votre bonheur.

Ce n’est pas tout ! Afin de vous offrir une expérience beauté hors du commun, Nuoo intègre dans votre box beauté bio, un magazine. Véritable concentré de naturel, il vous dévoile une panoplie de conseils beauté au naturel. En feuilletant le magazine, vous découvrez les des recettes, les rencontres avec les marques favorites de Nuoo et bien plus encore !

La box beauté bio de Nuoo, un abonnement mensuel ou annuel

Pour bénéficier de votre box beauté bio de Nuoo, vous avez le choix entre un abonnement mensuel et un abonnement annuel. Lorsque vous vous abonnez, vous bénéficiez de -10% sur le shop.

Laissez-vous séduire par l’une des offres de Nuoo. Ensuite, la souscription est très facile. Il vous suffit de choisir la durée de l’abonnement, puis de remplir votre profil beauté. Ce profil permet de connaître votre type de peau, vos préférences et les problèmes cutanés que vous pourriez avoir.

Dès que vous passez cette étape, il ne vous reste plus qu’à attendre que votre box vous soit livrée. Si vous désirez avoir la box d’un mois déjà entamé, il faut vous abonner avant minuit, le 3 de ce mois-là.

Enfin, chaque mode d’abonnement a ses avantages. Choisissez un abonnement mensuel et vous devrez payez une somme donnée tous les mois, ou choisissez un abonnement annuel afin de recevoir votre box à temps chaque mois.

A chaque occasion correspond une box beauté Nuoo

Une box beauté bio est une idée de cadeau excellente pour toute occasion. Que ce soit pour un anniversaire, pour la saint-valentin ou pour vous-même, c’est le cadeau qu’il faut. Ce qui est hallucinant, c’est l’effet de surprise qui est toujours au rendez-vous lors de la découverte du contenu de la box.

En effet, la box pourrait contenir du maquillage, un soin de peau bio, un soin bio capillaire, des lunettes de soleil, du parfum, etc. Et si vous vous demandez quelle est la meilleure box entre «la summer » et l’ « l’Ode à l’Océan » par exemple, sachez que la meilleure box est celle qui vous fait plaisir !