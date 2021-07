Les robes de cérémonie qui aiment les formes

Le temps où les rondes devaient se résoudre à porter la même robe noire est décidément révolu ! Heureusement, la mode évolue dans le bon sens et de plus en plus créateurs de mode sortent aujourd’hui des pièces adaptées pour les formes généreuses.

Des robes de cérémonie qui mettent en valeur les rondeurs sont proposées. Les matières, les coupes et les couleurs de ces robes sont faites pour mettre en valeur les rondes. Les voici !

De belles robes de cérémonie pour une allure chic

Plus question de vous cacher dans une robe de cérémonie énorme qui engloutit toutes vos courbes. Courte ou longue, la robe de cérémonie idéale doit respirer la féminité et le glamour. Des créateurs travaillent sans relâche pour sortir des collections adaptées à toutes les morphologies, alors profitez-en !

Vous trouverez facilement une robe de cérémonie qui mettra en valeur vos jolies courbes parmi les différents styles de robes proposés. Coupe droite avec un joli décolleté ou robe ajustée à la taille, vous allez pouvoir vous faire plaisir.

Pour trouver la robe de cérémonie qui vous mettra en valeur, vous devez miser sur de belles matières. Privilégiez les matières souples qui offrent un rendu fluide, comme la mousseline de viscose et la soie. Rien de mieux qu’une belle robe de cocktail en mousseline pour être au top. Choisissez-la avec une couleur fraîche et naturelle pour un maximum d’élégance. En été, privilégiez les couleurs vitaminées qui vous feront rayonner.

Les robes de cérémonie imprimées sont également à l’honneur et conviennent parfaitement aux femmes rondes. À vous les robes fleuries, asymétriques, ornées de dentelles ou de broderies anglaises pour être féminine à souhait. Vous pouvez porter ce genre de robe avec une jolie veste et une paire d’escarpins pour un look chic et moderne.

La robe longue et fluide pour une cérémonie

Pour une soirée ou un gala, misez sur une robe longue et fluide qui épousera parfaitement vos courbes féminines. Vous pouvez opter pour la robe de cérémonie noire, la valeur sûre, ou miser sur une couleur qui sort de l’ordinaire. Le rouge, le vert émeraude, le jaune moutarde… sont autant de couleurs qui vous iront parfaitement. Élégance et féminité seront au rendez-vous !

Accessoirisez votre robe de cérémonie longue avec une ceinture pour marquer la taille. Les beaux escarpins sont de mise. Vos bijoux ne doivent être ni trop fins ni trop voyants. Ils doivent être bien visibles sans pour autant surcharger votre look. Et la touche finale : une belle pochette à sequins ou en cuir.

La robe courte pour mettre ses gambettes en valeur

La robe courte est également une valeur sûre ! Vous pouvez l’associer avec des collants à motifs, dans la tendance en ce moment. Pour un look moderne et féminin, les robes de cérémonie arborent aujourd’hui de très jolis motifs. Plumetis, à pois, léopard, fleuris, paillettes, sequins… vous avez l’embarras du choix. Bien entendu, les robes courtes unies sont également toujours à l’honneur. Plus discrètes, elles ne manqueront pas de flatter votre silhouette si vous misez sur une belle matière comme la soie et le coton.

La robe portefeuille pour sublimer ses rondeurs

La robe portefeuille est véritablement la robe de cérémonie idéale pour les morphologies rondes ! Se croisant de manière élégante et féminine sur la poitrine, cette robe a le chic d’effacer nos petits bourrelets (même si nous en sommes fières). De plus, sa forme va mettre valeur votre décolleté et votre taille en toute subtilité.

Courte, midi ou longue, elle se porte à toutes les occasions. Elle se décline en robe de cocktail, en robe de bal et même en robe casual que vous pouvez porter au quotidien.

Pour les modèles les plus chics, en viscose satiné, en soie ou en mousseline, misez sur des accessoires chics : des escarpins ouverts ou des sandales à talons aiguilles, une pochette chic, un collier et des boucles d’oreilles en or.

La robe trapèze

Vous avez la chance d’avoir des hanches larges ? Mettez en valeur votre féminité, tout en restant assez discrète, avec une robe trapèze ou en forme de A. Étroite en haut et évasée en bas de la taille, la robe trapèze est parfaite pour les grandes occasions. Les robes trapèzes à motifs floraux et à l’ambiance minimaliste sont principalement à l’honneur en ce moment, alors foncez !

Robes pour les cérémonies : les couleurs dans la tendance

Maintenant que vous connaissez les types de robes de cérémonie qui aiment les formes, il ne vous reste plus qu’à trouver la couleur parfaite.

Cette saison, les sequins et les paillettes sont toujours à l’honneur. Mais les motifs à l’ambiance minimaliste sont également dans la tendance. Pour être originale, élégante et féminine à souhait, optez pour les robes de cérémonie agrémentées de broderies et de dentelles.

En ce qui concerne les couleurs, souvenez-vous qu’il n’y a pas de règle particulière. Vous pouvez très bien porter toutes les couleurs que vous souhaitez !

Vous pouvez rester sur la classique petite robe noire, mais notez que les belles couleurs comme le rouge ne passent jamais inaperçues. Si vous voulez rester dans des coloris discrets, le vert sapin et le bordeaux seront de très beaux choix.

Notez que les robes de cérémonie ne sont pas forcément unies. Au contraire, les robes à motifs (pois, motifs animaliers, rayures, floraux…) se portent très bien lors des événements les plus prestigieux.

Quelques astuces supplémentaires pour choisir votre robe de cérémonie

Voici quelques astuces qui vous aideront à trouver la robe de cérémonie parfaite. Si vous avez des hanches larges, optez pour une robe trapèze qui créera une belle silhouette équilibrée. Si vous choisissez une robe longue, choisissez-la avec un beau décolleté pour mettre en valeur votre poitrine. Par contre, avec une robe courte, le décolleté ne doit pas être trop important.

Une belle robe de cérémonie portefeuille est une robe qui va à toutes les morphologies rondes. Vous pouvez ainsi miser sur cette robe à coupe cache-cœur.

Enfin, ne choisissez pas votre robe trop courte, que vous soyez grande ou petite, pour rester élégante.