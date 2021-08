Pantalons taille haute : un allié pour toutes les morphologies

Véritable must have du dressing féminin, le pantalon taille haute est un allié particulièrement efficace pour affiner la taille et allonger la silhouette. Il se décline en un vaste choix de modèles, de matières et de couleurs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, c’est un vêtement qui convient à toutes les morphologies. Nous avons décrypté les différents styles et les différentes matières de pantalons taille haute disponibles sur le marché pour vous aider à choisir le vôtre.

Les différents styles de pantalons taille haute

Populaire dans les années 70, le High Waisted Pant ou pantalon taille haute a de nouveau le vent en poupe. Comme son nom l’indique, c’est un pantalon qui remonte jusqu’à la taille, couvrant ainsi le nombril. Aujourd’hui, le High Waisted Pant n’est plus exactement le même. Tenant compte des nouveaux modes vie, des évolutions stylistiques et des techniques actuelles, il se décline en différentes coupes.

Le pantalon taille haute boyfriend

Particulièrement tendance depuis quelques années, le pantalon taille haute boyfriend se définit comme une pièce classique du dressing de la femme. Créé à l’origine pour le tournage du film « The Misfits », le style boyfriend est devenu à la mode lorsque des célébrités comme Marylin Monroe ont décidé de le porter au quotidien. Disponible en plusieurs styles, le boyfit valorise les différentes silhouettes. Les versions taille haute et légèrement amples sont par exemple parfaites pour celles qui ont des formes généreuses. Par contre, si vous êtes plutôt petite, préférez des modèles de boyfit cropped pour allonger vos jambes et rehausser votre fessier. Par ailleurs, le pantalon taille haute boyfriend est un vêtement relativement basique qui se marie avec presque tout. Vous pouvez très bien le porter avec des baskets, des sandales plates, des chaussures à talons et même des bottines.

Le pantalon taille haute slim

La coupe slim reste en tête de liste en matière de tendance vestimentaire cette année. Sa version taille haute affine et allonge la silhouette avec subtilité et élégance. Les pantalons taille haute slim sont disponibles dans toutes les couleurs, matières et motifs. Choisissez le vôtre en fonction de vos goûts et de votre style vestimentaire. Ce type de pantalon peut se porter en toute occasion : au bureau, à un rendez-vous galant ou à une soirée. Pour un look plein de caractère avec un pantalon taille haute, n’hésitez pas à associer cette pièce de mode à un body ou un caraco et un gilet clouté. Optez pour un beau pantalon Fedora bordeaux, des santiags et une petite bandoulière à franges comme accessoire.

Le pantalon taille haute droit

Le pantalon taille haute droit est une pièce incontournable et intemporelle. Il s’adapte à de nombreuses silhouettes et est relativement facile à porter. Les couleurs sont très variées : blanc, rouge, jaune, rose, bleu. Vous pourrez aussi trouver des pantalons taille haute droit à motifs pied-de-poule ou fleurs dans les boutiques de vêtements. Ce type de pantalon se porte au quotidien et offre des possibilités infinies d’associations. Vous pouvez par exemple mettre une chemise blanche rentrée dans le pantalon qui sera légèrement retroussé au niveau des chevilles. Pour les chaussures, choisissez des derbies, des bottines ou bien de beaux mocassins.

Le pantalon taille haute cropped

Le pantalon taille haute cropped est aussi connu sous le nom de pantalon sept huitième. C’est un bon compromis entre le pantalon Capri et le pantalon classique, avec une longueur normale. Le pantalon taille haute cropped s’arrête en effet sous le mollet, au-dessus de la cheville. C’est un vêtement qui convient à toutes les occasions et qui met en valeur toutes les morphologies. Il est beaucoup plus flatteur qu’un pantacourt. Il se porte avec de jolies bottines à talons carrés, un pull loose ou un col roulé et un beau manteau durant l’hiver.

En été, n’hésitez pas à associer votre pantalon cropped avec un t-shirt blanc, une blouse légère ou un caraco et une paire de Converse. Pour souligner la silhouette, pensez à ceinturer le pantalon avec un joli foulard en soie à motifs. Par ailleurs, l’association d’un pantalon taille haute cropped avec un t-shirt, une veste de la même couleur que le pantalon et des escarpins à talons vertigineux est une très bonne idée de look pour le travail.

Le pantalon taille haute fluide

Aussi connu sous le nom de Palazzo, le pantalon taille haute fluide est au cœur de la tendance. Il se distingue par son bas de jambe large et son allure élégante. Sa longueur peut varier selon les modèles, mais dans tous les cas, le Palazzo flatte toutes les silhouettes. Élégant et décontracté à la fois, il s’adapte à toutes les occasions. Le pantalon taille haute fluide se marie très bien avec un t-shirt, une petite veste et une paire de baskets pour aller au bureau et avec un joli body en dentelle ou un crop-top pour se rendre en soirée. N’oubliez pas d’accessoiriser la tenue avec des bijoux et un petit sac à main original pour sublimer le rendu.

Le pantalon taille haute carotte

Il s’agit d’un pantalon court qui est relativement ample au niveau de la taille et qui se resserre au niveau des chevilles. Ce type de pantalon est idéalement conçu pour les tenues de ville qui vous permettent d’adopter un look tendance, élégant et confortable à la fois. Vous pouvez l’associer à un t-shirt, une blouse, une chemise ou même un body. Côté chaussures, le pantalon taille haute carotte se porte avec des escarpins ou des baskets, selon les envies. N’hésitez pas à marquer la taille en ceinturant le pantalon avec un petit foulard en soie noué au milieu ou sur le côté.

Le pantalon taille haute paper bag

Inspirée des années 50, la coupe paper bag est la nouvelle tendance du moment. De nombreuses marques ont d’ailleurs adopté ce style pour leurs jupes et leurs shorts. La version pantalon définit l’allure de celle qui le porte grâce à sa taille froncée et resserrée par un cordon. La taille haute du pantalon permet quant à elle de sublimer les courbes et de valoriser la silhouette.

Il est à noter que ce vêtement ne se porte pas n’importe comment. En effet, il est essentiel d’équilibrer le volume en raison de sa forme particulière plissée et large. Ainsi, le mieux est de l’associer avec un top assez près du corps comme un body. Pour ce qui est des chaussures, toutes les possibilités sont presque envisageables : sneakers, sandales à talons carrés ou plates, mocassins, etc. Personnalisez et finalisez votre tenue avec des accessoires originaux et sélectionnés avec soin.

Le pantalon taille haute flare

Anciennement connu sous le nom de « pattes d’Eph » ou « pattes d’éléphant », le pantalon taille haute flare fait son come-back cette année. De nombreuses célébrités l’ont déjà adopté. Pour un look bohème en été, portez ce pantalon avec un top léger avec des manches bouffantes ou flare, un headband, de belles boucles d’oreilles créoles, une paire de Converse et un sac bandoulière. C’est chic, glamour et très féminin. Pour l’hiver, associez le pantalon flare avec un pull large en maille et ceinturez le tout avec un sac banane, l’accessoire phare du moment.

Les matières à privilégier pour votre pantalon taille haute

Les matières utilisées pour la création et la confection de pantalons sont nombreuses et variées. Chacune possède des particularités spécifiques qu’il convient de prendre en compte lorsqu’on fait du shopping.

Le jean

Les pantalons en jean sont reconnus pour leur effet gainé. Ils galbent les formes tout en affinant la silhouette. En plus d’être intemporel, le jean est un tissu confortable qui permet de lutter contre le froid. Il est souvent fabriqué avec du coton et parfois associé à de l’élasthanne.

Le coton

Souple et confortable, le coton est une matière qu’on retrouve sur presque tous les vêtements et le linge de lit. Il tient au chaud en hiver et est agréable à porter en été. Cette matière est aussi très absorbante. Elle peut absorber près de 8 % de son poids en eau.

Le lin

Fibre 100 % naturelle, le lin est apprécié pour sa résistance et ses propriétés absorbantes. C’est aussi un tissu thermorégulateur qui donne une sensation de fraîcheur en été et qui conserve la chaleur en hiver.

Le Tencel

Le Tencel est également un tissu très plébiscité pour la confection de pantalons. En plus d’être doux et durable, il donne une agréable sensation de fraîcheur. En plus d’être hydrophile et absorbant, ce tissu est capable de neutraliser les mauvaises odeurs.

Notons qu’il s’agit d’une liste non exhaustive. D’autres matières comme le polyester sont également utilisées pour la réalisation de pantalons taille haute.

Pièces vestimentaires incontournables de la garde-robe, les pantalons taille haute sont des intemporels qui donnent de l’allure et qui valorisent n’importe quelle morphologie. Les modèles sont très variés. De la coupe droite au paper bag, en passant par la coupe carotte, slim et flare, il y en a pour tous les goûts. Il en va de même pour les couleurs et les motifs. Vous n’aurez aucun mal à trouver le modèle qui vous plaît auprès des boutiques spécialisées.