Shea moisture : notre sélection de soins capillaires et nos conseils d’utilisation

Si vous souhaitez redonner de l’éclat à votre chevelure, Shea Moisture est la marque de soin qu’il vous faut ! Cette marque met à votre disposition une très large gamme de produits pour les soins de cheveux bouclés à frisés. Cependant, pour tirer au maximum profit de ces articles, il convient de les utiliser d’une certaine façon. On vous présente ci-dessous nos coups de cœur de la marque et nos conseils d’utilisation pour nourrir en profondeur vos cheveux.

Shea Moisture Manuka Honey & Mafura Oil (Masque pour les Cheveux Hydratation Intense)

Si vous désirez donner un meilleur look à votre chevelure, Shea Moisture Manuka Honey & Mafura Oil est l’un des produits qui ne manquera pas de vous procurer satisfaction. Il apporte à ces derniers une puissante dose de nutriments et une hydratation optimale.

Présentation

En effet, ce masque pour cheveux présente une composition très riche. Parmi ses ingrédients figurent les huiles certifiées biologiques de baobab, de miel, de mafura et de beurre de karité qui nourrissent vos cheveux comme aucun autre produit. En plus, ce masque contient de la figue africaine très riche en antioxydants. Grâce à celle-ci, votre chevelure bénéficie d’une hydratation intense. En conséquence, vos cheveux deviennent plus forts, plus sains et sans frisottis.

Conseils d’utilisation

Pour profiter au maximum de ce produit, nous vous conseillons de l’appliquer généreusement. Ensuite, utilisez un peigne à dents larges pour répartir correctement le masque dans vos cheveux. Une fois cela fait, laissez agir pendant 5 minutes et rincez abondamment. Enfin, pour un meilleur conditionnement, nous vous recommandons de couvrir vos cheveux. Ce faisant, vous ne manquerez pas de les rendre plus éclatants.

Shea Moisture Raw Shea Butter Deep treatment masque

Si votre chevelure est abîmée ou trop sèche, ce masque de traitement devrait lui redonner son éclat. En réalité, il procède à une réparation en profondeur de chacun de vos follicules pileux.

Présentation

Shea Moisture Raw Shea Butter Deep treatment masque bénéficie d’une composition particulière. Vous y retrouverez essentiellement des ingrédients naturels tels que le beurre de karité et l’huile d’argan. Ces derniers possèdent un fort pouvoir hydratant. Cela ne manquera pas de faciliter la réparation de vos cheveux de la racine aux extrémités.

Conseils d’utilisation

Cela dit, il convient de préciser que vous ne devez l’utiliser que sur des cheveux propres et mouillés. Prenez donc le soin de les laver au préalable. Une fois cela fait, vous pouvez appliquer généreusement le masque sur ces derniers. Utilisez par la suite un peigne à dents larges pour uniformiser la répartition du produit. Laissez agir pendant 5 minutes et rincez abondamment.

Par ailleurs, pour un traitement en profondeur, nous vous conseillons de couvrir ensuite votre chevelure et de laisser le produit reposer pendant 30 minutes sous un casque à vapeur. Il ne restera plus qu’à rincer une nouvelle fois et à sécher pour contempler l’éclat de vos cheveux.

Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Shampooing (Crème coiffante)

Jamaican Black Castor Oil Shampooing est un autre produit phare de la célèbre marque Shea Moisture.

Présentation

Ce shampooing est conçu pour purifier les cheveux colorés, permanentés ou même lissés. Tout en hydratant vos follicules pileux en profondeur, il élimine les différents résidus de produits. Pour parvenir à ce résultat, il est doté d’une variété de composants. Au nombre de ceux-ci figurent les extraits d’Aloe Barbadensis, de Mentha Piperita et de bien d’autres plantes. Il contient également de l’huile de Castor.

Conseils d’utilisation

Cependant, si vous désirez tirer au maximum profit de cette crème coiffante, nous vous recommandons de respecter toutes les indications liées à son emploi. D’abord, vous devez mouiller vos cheveux. Ensuite, vous pouvez appliquer le shampooing clarifiant sur ces derniers. Une fois cela fait, il faudra les masser délicatement en partant de la racine aux extrémités. Enfin, rincez vos cheveux. N’hésitez pas à répéter le processus autant de fois que nécessaire afin de les débarrasser de toute impureté.

Shea Moisture Coconut & Hibiscus Curl & Style Milk (Lait quotidien)

Si vous recherchez un lait pour vos cheveux, Shea Moisture Coconut & Hibiscus Curl & Style Milk est un produit idéal et simple à utiliser.

Présentation

Il s’agit d’un produit qui conditionne et contrôle les boucles de votre chevelure. Que cette dernière soit sèche ou abîmée, il ne manquera pas de l’assouplir. Lorsque vous appliquez régulièrement ce lait, vous pouvez être assuré que vos cheveux présenteront une brillance optimale grâce à ses ingrédients très nourrissants. Il s’agit entre autres des huiles de coco, de carottes, des extraits de plantes (Aloe barbadensis, Salvia officinalis, etc) et d’algues.

Conseils d’utilisation

Comment utiliser le Shea Moisture Coconut & Hibiscus Curl & Style Milk ? sachez qu’il vous suffit de l’appliquer comme une crème hydratante. Une fois l’application effectuée, vous pouvez choisir de rincer ou non vos cheveux. Toutefois, nous vous recommandons fortement de ne pas le faire.

Shea Moisture Frizz Defense (Crème Gel au Karité Brut & Cupuaçu)

Si vous avez des cheveux épais et ondulés, Shea Moisture Frizz Defense est l’une des solutions qui ne manquera pas de vous aider à prendre soin de votre chevelure.

Présentation

Composée de beurre de karité brut certifié biologique, d’huile de pistache et de beurre de cupuaçu d’Amazonie, cette crème conditionne et hydrate de façon optimale vos cheveux. Elle vous permet également de façonner votre style sans avoir à craindre quelque raideur ou résidu. En optant pour ce produit, votre chevelure ne manquera non plus de présenter une texture et une brillance exquises.

En outre, ce gel est exempt de pétrole, de parabens et de paraffine. Vous n’avez donc pas à craindre de danger pour vos cheveux. Bien au contraire, ces derniers bénéficient d’une protection longue durée contre les intempéries et la pollution.

Conseils d’utilisation

Cela dit, nous vous conseillons d’utiliser cette crème de préférence après avoir lavé vos cheveux. Une fois cela fait, vous devez l’appliquer généreusement sur votre chevelure. Commencez de la racine pour les extrémités. Vous pouvez enfin la peigner vos cheveux pour une distribution uniforme du gel. Toutefois, sachez qu’il ne faut absolument pas rincer vos cheveux après ce soin.