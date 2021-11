Glycérine : la star des produits cosmétiques

La glycérine, également appelée glycérol, est un alcool liquide utilisé dans la fabrication de divers produits cosmétiques. Il s’agit en fait d’un remède naturel bien connu, apprécié pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes. Bien que vous en ayez sans doute entendu parler, connaissez-vous toutes les utilisations et les avantages qui lui sont attribués ? Voyons ensemble pourquoi la glycérine est tellement utilisée en cosmétique.

À quoi sert la glycérine dans les cosmétiques ?

La glycérine est obtenue par hydrolyse de graisses. Elle peut être d’origine végétale, animale ou synthétique et elle est utilisée dans la production de savons, de cosmétiques et de laxatifs. Les sources naturelles de glycérine comprennent les huiles végétales telles que l’huile de noix de coco, l’huile de palme ou, plus couramment, l’huile de soja. La glycérine d’origine animale provient principalement du suif, et est souvent utilisée dans l’industrie artisanale pour fabriquer du savon maison. Enfin, comme mentionné ci-dessus, la glycérine peut également être créée synthétiquement et est généralement un sous-produit de la distillation du pétrole.

Les propriétés de la glycérine sont nombreuses :

Hydratante : la glycérine absorbe et retient l’humidité, c’est-à-dire qu’elle aide à attirer l’humidité dans la peau et à retenir les fluides. C’est pour cette raison qu’elle contribue à l’hydratation de la peau et aide à la maintenir longtemps dans cet état.

Soluble dans l'eau : ce produit peut parfaitement se dissoudre dans l'eau sans perdre de sa pureté. Cela le rend également capable d'absorber l'eau sous forme de vapeur, ce qui lui permet de lutter efficacement contre les effets de l'humidité sur les cheveux.

Émolliente : la glycérine peut également adoucir, elle est donc couramment utilisée en dermatologie pour adoucir et protéger la peau.

: la glycérine peut également adoucir, elle est donc couramment utilisée en dermatologie pour adoucir et protéger la peau. Elle a des propriétés antiseptiques : elle agit en inhibant la croissance des agents microbiens dans les tissus épithéliaux. Il n’est donc pas surprenant qu’elle fasse partie de nombreuses lotions hydroalcooliques désinfectantes pour les mains.

La glycérine a été découverte accidentellement en 1779 par le chimiste suédois Carl Scheele, alors qu’il chauffait un mélange d’huile d’olive. Au cours de l’opération, il a identifié la substance grasse comme étant de la glycérine. Depuis le milieu du XIXe siècle, la glycérine joue un rôle important dans la fabrication du savon : pour l’obtenir, il suffisait de chauffer quelques huiles végétales avec d’autres substances, de refroidir la masse et de la laisser durcir sous des formes spécifiques. À température ambiante, la glycérine est un liquide sirupeux, clair, inodore et au goût légèrement sucré. Au toucher, la glycérine est grasse et visqueuse.

Pourquoi la glycérine est-elle si populaire ?

Techniquement parlant, la glycérine est un humectant. Les humectants sont une catégorie de substances qui, comme leur nom l’indique, sont utilisées pour maintenir l’humidité. Les humectants, contrairement aux desséchants, tirent les molécules d’eau de l’air et les conservent. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est ce qui rend la glycérine populaire dans l’industrie cosmétique : elle agit comme une sorte d’aimant pour l’humidité.

Ce qui rend la glycérine encore plus intéressante, c’est sa capacité à imiter le facteur NMF de la peau humaine. Le NMF est l’abréviation de « Natural Moisturizing Factor » (facteur naturel d’hydratation) et représente le niveau idéal d’hydratation d’une peau humaine saine. Les scientifiques et les dermatologues utilisent le NMF comme norme pour les guider dans la conception et la fabrication de nouveaux produits de soins de la peau. Toutefois, le facteur naturel d’hydratation varie avec l’âge. La pollution et le vieillissement détériorent le NMF, ce qui a pour conséquence la régénération lente du corps, qui perd sa capacité à maintenir l’hydratation.

Quelle est l’efficacité de la glycérine ?

L’environnement joue un rôle très important dans la façon dont les propriétés hydratantes de cet ingrédient se manifestent. Par exemple, si l’humidité de l’air est inférieure ou égale à 65 %, la glycérine devient soudainement inefficace pour extraire l’eau de l’air. Les zones côtières auront un taux d’humidité plus élevé, et pourront probablement atteindre et dépasser la barre des 65% pendant quelques mois, surtout si les précipitations sont fréquentes.

En dehors de cela, l’air dans lequel vous vous trouvez est probablement moins humide. Même les immeubles de bureaux qui utilisent des humidificateurs tentent de maintenir le taux d’humidité de l’air entre 30 et 60 %. Cela signifie que la plupart des produits que vous utilisez ne seront pas efficaces, du moins si vous les utilisez seuls.

Que se passe-t-il donc lorsque la glycérine ne peut plus capturer les molécules d’eau présentes dans l’air ? Au lieu de cela, elle commence à attirer l’humidité de votre derme, en attirant les molécules d’eau à la surface. Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation n’est pas idéale, car au lieu d’hydrater votre peau, la glycérine peut la dessécher de l’intérieur. C’est aussi la raison pour laquelle vous pouvez avoir une impression désagréable avec les savons à base de glycérine. Vous pouvez en effet ressentir cette sensation collante familière, mais peu agréable, sur la partie de la peau sur laquelle vous avez appliqué le produit.

Les avantages de la glycérine dans les soins de la peau

Comme nous l’avons expliqué, la glycérine est un agent hydratant. Son efficacité dépend toutefois de l’humidité relative de l’air, ainsi que de sa combinaison avec d’autres substances susceptibles de renforcer ses propriétés. Comme il s’agit d’un puissant humectant, elle a de nombreuses utilisations dans les soins de la peau et entre dans la composition d’une grande variété de produits cosmétiques.

Hydratation de la peau

Si vous vivez dans une région où il y a beaucoup d’humidité, la glycérine vous sera très utile. Mais même si vous vivez dans un endroit plus sec, la glycérine est toujours efficace pour capter l’humidité de l’environnement et la conserver. La glycérine agit également comme une barrière entre votre peau et les éléments. Grâce à cette propriété protectrice, elle empêche l’humidité de s’évaporer, laissant votre peau plus fraîche et plus lisse.

Ces propriétés peuvent par ailleurs être renforcées si l’ingrédient est combiné avec des émollients ou d’autres substances occlusives. Une telle combinaison empêche l’évaporation de l’eau de la peau, ce qui la rend douce, fraîche et hydratée. C’est pourquoi la glycérine est si souvent utilisée dans les crèmes hydratantes et les crèmes de soin.

Protection du derme

C’est une autre propriété remarquable, surtout lorsque la glycérine est utilisée en combinaison avec d’autres ingrédients. En effet, la glycérine a la capacité de renforcer la barrière cutanée. Cette dernière désigne la couche superficielle la plus externe, l’épiderme, qui est principalement constituée de lipides provenant de la graisse naturelle de la peau (le sébum) et de cellules épidermiques.

Cette barrière cutanée protège notre corps contre la perte d’électrolytes et d’eau, en formant une fine couche qui empêche l’évaporation. Il va sans dire que cette propriété de la glycérine la rend également apte à protéger la peau des irritations et des effets néfastes des éléments extérieurs. Il est donc logique de voir la glycérine incluse dans les crèmes pour les mains, les cosmétiques rajeunissants et une large gamme d’écrans solaires.

Préservation de la jeunesse et de la santé de la peau

Les scientifiques ont également découvert que la glycérine est efficace pour stimuler la fonction des aquaporines, des canaux microscopiques qui transportent l’eau et d’autres nutriments entre les cellules. L’ingrédient actif facilite la fonction des aquaporines, ce qui rend le corps (et plus particulièrement la peau) plus efficace dans le transport des molécules d’eau. Il en résulte un effet rajeunissant sur les cellules, en les maintenant bien hydratées.

Les aquaporines sont également cruciales pour le transport des molécules d’eau et d’autres nutriments précieux des couches inférieures vers la couche la plus superficielle de la peau, appelée l’épiderme. Parce qu’elle imprègne ces canaux et facilite le transport des nutriments le long des aquaporines, la glycérine contribue à maintenir le derme frais et hydraté. À cela s’ajoute la capacité de la glycérine à absorber l’humidité de l’air et à la transmettre essentiellement à votre peau.

Les usages de la glycérine dans la cosmétique

Grâce à ses qualités hydratantes, lubrifiantes et émollientes, la glycérine est très appréciée dans l’industrie cosmétique et est utilisée dans la fabrication de divers produits.

Les savons

Les savons formulés avec de la glycérine sont fortement humectants et hydratants, donc très appropriés pour ceux qui souffrent de peau sèche, psoriasis ou d’eczéma.

Sérums pour le visage

Les sérums pour le visage formulés avec de la glycérine sont excellents pour rafraîchir la peau, sans l’alourdir. Ils conviennent également pour hydrater les peaux grasses.

Crèmes hydratantes et anti-rides

Les propriétés hydratantes de la glycérine sont utilisées pour formuler des crèmes, lotions et autres cosmétiques pour le bien-être de la peau. En attirant l’humidité à la surface de la peau, la glycérine comble les rides, garantissant ainsi à la peau douceur et souplesse.

Masques pour le visage

La glycérine est incluse dans la formule des masques éclaircissants et hydratants, qui conviennent parfaitement aux peaux matures.

Crèmes solaires

Les capacités de protection de la peau contre les rayons UV, associées à la glycérine, sont également exploitées dans les produits de protection solaire. Dans ces cas, la glycérine agit également comme un ingrédient structurel car elle permet de mieux étaler le produit.