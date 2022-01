Nettoyage interdentaire : Pourquoi et comment se servir d’un fil dentaire ?

Brosser ses dents deux fois par jour est un geste d’hygiène bucco-dentaire ancré dans la routine quotidienne de chacun. Malheureusement, quand il est question de l’utilisation du fil dentaire, le nombre d’adeptes diminue considérablement. Pourtant, le nettoyage interdentaire est aussi important pour votre santé orale que pour votre santé générale.

Pourquoi effectuer un nettoyage interdentaire au quotidien ?

La plupart des dentistes recommandent d’intégrer le nettoyage interdentaire dans votre rituel d’hygiène quotidienne. Les raisons ? Elles sont de diverses natures, mais concernent pour la plupart la prévention de problèmes bucco-dentaires plus ou moins sévères et la possibilité d’un nettoyage plus efficace.

Un nettoyage à 360°

Le nettoyage interdentaire vous permet de retirer jusqu’à 30 % de plaque dentaire supplémentaire encore présente après le brossage. Il faut savoir qu’une brosse à dents classique n’est pas en capacité d’atteindre toutes les faces de vos dents. Le nettoyage interdentaire vous permet d’atteindre celles qui sont moins accessibles et de procéder à une élimination de la plaque à 360°. Elle vous permet d’améliorer l’hygiène de votre bouche et d’avoir des dents plus propres.

Prévention contre la carie dentaire

L’accumulation de plaque au niveau des diverses ouvertures de vos dents provoque la formation d’une couche qui bloque la pénétration de votre brosse à dents. Les parties obstruées n’étant plus en mesure d’être nettoyées, les risques de formation de caries dentaires deviennent beaucoup plus élevés. Il faut également noter que les débris de nourriture bloqués sont également responsables en partie de la mauvaise haleine.

Lutte contre la gingivite

A chaque repas, les restes d’aliments trouvent un chemin où se faufiler et s’accumuler dans votre bouche. À ceux-ci, vient s’ajouter la plaque dentaire qui se positionne à la surface de vos dents. La combinaison de ces deux éléments provoque une irritation des gencives. Celle-ci peut se manifester par des saignements lors du brossage, des rougeurs au niveau des gencives et/ou une mauvaise haleine. C’est ce qu’on appelle la gingivite. D’autres facteurs peuvent provoquer ce mal. Cependant, une mauvaise hygiène dentaire est l’une des principales causes. Un brossage interdentaire permet d’éliminer les aliments incrustés entrevos dents et de lutter contre la gingivite.

Éviter la parodontite

Lorsque vous négligez une gingivite naissante, sachez qu’elle peut conduire à une parodontite. Cette dernière apparaît lorsque les parodontes de vos dents sont attaqués et que ces derniers sont déchaussés. Notez que contrairement à la gingivite, la parodontite est irréversible. C’est un mal qui peut causer des troubles cardiovasculaires. La prise en charge par un chirurgien-dentiste est indispensable. Le brossage interdentaire vous évite d’aggraver la parodontite.

Comment utiliser le fil dentaire ?

Utiliser le fil dentaire pour effectuer un nettoyage dentaire est une chose, mais appliquer la bonne technique pour un nettoyage optimal en est une autre. Pour pouvoir bénéficier de toute son efficacité, il est important de savoir comment utiliser du fil dentaire. Pour ce faire, vous devez commencer par découper 45 cm de fil dentaire que vous allez enrouler sur le majeur de chaque doigt. Il faudra placer le fil aux extrémités tout en laissant deux à huit centimètres d’espace de libre. C’est ce dernier qui va vous permettre de procéder au nettoyage de vos dents.

À l’aide de vos pouces et de vos index, vous allez tendre au maximum le fil dentaire et le faire passer entre vos dents. Faites un mouvement de va-et-vient et vertical entre chaque espace. L’idéal est de commencer par les dents du milieu et ensuite de passer à ceux qui sont aux extrêmes. Entre chaque dent, changez la partie du fil utilisé pour utiliser une section neuve. Épousez le contour de chaque dent afin d’atteindre toutes les faces et évitez d’agresser la gencive. Forcer sur cette dernière pourrait causer des blessures et des saignements. Une fois que chaque dent est bien nettoyée, vous pouvez rincer votre bouche.

Quel fil dentaire utiliser pour un brossage interdentaire ?

Il existe plusieurs catégories de fil dentaire : les fils dentaires multifilaments et ceux mono filaments. Parmi les fils dentaires multifilaments, vous avez le fil en Nylon ciré et non ciré. Ceux-ci permettent d’éliminer facilement les débris coincés entre les dents, mais peuvent se rompre assez facilement. Le ciré se glisse assez facilement entre les ouvertures alors que le non-ciré permet un nettoyage plus efficace.

Dans la catégorie des fils mono filaments, vous avez le fil PTFE. Ce dernier se faufile plus aisément entre les dents et se montre plus efficace dans les espaces serrés. Le seul inconvénient avec ce fil dentaire, c’est qu’il est plus cher que le précédent.

Pour choisir celui qui vous convient, il faudra faire attention aux propriétés de chaque modèle. Certains sont antibactériens alors que d’autres sont plus efficaces pour améliorer la blancheur de vos dents. D’autres encore sont doux pour les personnes ayant des gencives fragiles.

Quand utiliser un fil dentaire ?

Maintenant que vous savez comment utiliser un fil dentaire et comment choisir celui qui vous convient, il est temps de s’intéresser à quand vous en servir. À l’heure du nettoyage des dents, le meilleur moment pour utiliser un fil dentaire, c’est après le brossage. L’utilisation de la brosse à dents va permettre de retirer les plus gros débris de repas en surface encore présent dans votre bouche. Quant au fil dentaire, il va intervenir par la suite pour retirer les restes de plaque et de nourriture les plus enfouis entre vos dents. Par ailleurs, il est important de noter que le fil dentaire est davantage recommandé pour ceux dont l’espace entre les dents est serré. Pour les autres, il existe des brossettes spécialisées.

Concernant la fréquence d’utilisation d’un fil dentaire, c’est après chaque brossage des dents, soit 2 à 3 fois par jour.

En conclusion, l’utilisation d’un fil dentaire permet d’optimiser votre brossage interdentaire. Ce dernier permet non seulement de prévenir des maux tels que la gingivite et la carie dentaire, mais également d’améliorer votre hygiène bucco-dentaire.