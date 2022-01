Lingerie sexy : quels accessoires pour vous rendre irrésistible ?

Le porte-jarretelles, un incontournable de la lingerie sexy

La lingerie sexy offre une large gamme de tenue pour permettre à une femme de se sentir plus séduisante et surtout plus belle. Pour celles qui n’ont aucune crainte à affirmer leur féminité, certains types de lingeries sont conçus pour vous rendre irrésistibles. Vous voulez savoir comment devenir plus sexy que jamais ? Voici les accessoires qu’il vous faut.

Il n’y a rien qui n’évoque mieux le sensuel et le glamour dans le domaine lingerie que le porte-jarretelles. Pour se sentir plus séduisante et surtout plus sexy, c’est l’accessoire qui ne devrait jamais manquer dans la garde-robe d’une femme qui assume sa féminité. Elle met en valeur vos belles jambes et souligne votre silhouette. Plus élégant qu’un collant, un porte-jarretelles augmente considérablement votre sex-appeal et vous rend plus irrésistible.

De plus, c’est une lingerie sexy qui se combine parfaitement avec tout type de tenue et convient pour toutes les occasions. Le porte-jarretelles représente à lui tout seul une arme de séduction redoutable. Pour rendre votre lingerie encore plus sublime, vous pouvez ajouter des bas de couleur chair pour mieux faire ressortir vos jambes et votre côté femme fatale.

Osez le harnais style bondage

C’est une catégorie de lingerie que beaucoup de femmes ont encore du mal à assumer et pourtant, il n’y a rien de plus excitant que les ensembles en harnais. Il faut savoir que le bondage reste le fantasme ultime pour beaucoup d’hommes et de femmes bien que peu de personnes ont le courage de l’avouer. Difficile de faire plus sexy qu’avec un bel ensemble en harnais avec la silhouette parfaitement mise en valeur. La tenue met en avant vos ultimes atouts de séduction. Elle vous donne un côté provocateur, mais surtout très féminine. C’est la lingerie idéale pour mettre un peu plus de piment dans votre relation. Pour ajouter la touche érotique ultime à votre tenue, vous pouvez vous munir d’accessoires tels que des menottes

Ajoutez du cuir pour un look de dominatrice

Le cuir, c’est sexy, et ça tout le monde le sait. Mais savez-vous ce qui peut rendre le cuir encore plus sexy ? Une lingerie ! La lingerie en cuir apporte un côté rock et sauvage. C’est une véritable tenue pour les femmes qui aiment avoir le contrôle. Si vous avez l’habitude de porter du cuir, vous savez très certainement que c’est une matière qui rend plus sexy et plus élégante. Pour celles qui souhaitent afficher un look de provocatrice et de femme fatale, la lingerie en cuir est sans aucun doute la meilleure solution. Elle vous rend beaucoup plus audacieuse et vous donne une allure plus confiante. La lingerie en cuir affiche une séduction charnelle non voilée et très sexy. Que ce soit avec une combinaison ouverte ou entièrement couverte, la lingerie en cuir est irrésistible et sublime. Nombreux sont les hommes qui rêvent de voir leurs femmes dans un ensemble en cuir. Mesdames, c’est peut-être le moment de leur faire plaisir !

Les ouvertures, une valeur sûre pour être sexy

Que ce soit au niveau de la poitrine, des fesses ou du sexe, les ouvertures ont de quoi rendre n’importe quelle lingerie sexy. Elles permettent de jouer parfaitement avec le couvert non couvert ce qui est très excitant. La lingerie ouverte met à jour vos parties intimes en dévoilant toute votre sensualité et votre confiance. C’est une lingerie qui affirme votre potentiel érotique et qui engage immédiatement un jeu de séduction avec votre partenaire. Que vous optiez pour une lingerie ouverte avec sein nu ou string fendu, vous serez sûr d’être sexy. La lingerie ouverte se positionne au paroxysme de la provocation. Elle vous met à découvert sans être totalement nue et c’est cela qui la rend aussi sexy. C’est une lingerie qui devrait apparaître dans la collection de toutes les femmes, qui savent ce qu’elles veulent.

La dentelle, une touche de luxe dans votre lingerie

Quoi de mieux pour vous faire désirer que de mettre une lingerie en dentelle?? Grâce à sa texture fine et transparente, la dentelle met en lumière votre féminité et vous rend plus séduisante que jamais. Pour celles qui souhaitent raviver la flamme de leur relation amoureuse, une lingerie en dentelle représente un argument de poids. En plus d’être super sexy, la dentelle est classée comme lingerie de luxe. Elle vous donne une certaine prestance et une élégance à rendre fou n’importe quel homme. C’est une lingerie glamour et très stylée, qui met en valeur vos plus grands atouts de séductions. Ce n’est pas sans raison qu’elle se situe toujours en bonne position lorsque l’on évoque les plus grands fantasmes des hommes. La dentelle représente une lingerie légère, fine et douce, ce qui la rend très confortable et respirante.

Ajoutez de la folie avec un déguisement

Pourquoi ne pas réaliser l’un des fantasmes de votre homme avec un déguisement sexy ? La lingerie en déguisement vous donne un petit côté joueuse et très séduisante. Pour celles qui souhaiteraient rendre leur partenaire fou de plaisir, il serait peut-être temps de vous procurer de la lingerie en déguisement. En mère Noël, en femme de ménage ou encore en secrétaire, vous serez plus sexy que jamais. Augmentez votre pouvoir de séduction et mettez en lumière votre côté coquine avec un déguisement provocant et surtout excitant. Si beaucoup de femmes hésitent à se tourner vers ce type de lingerie par pudeur, c’est parce qu’elles ignorent son pouvoir dévastateur. Ceux qui ont déjà expérimenté des déguisements en lingeries sexy savent très bien quel effet ils peuvent avoir sur les hommes.

Pour vous rendre encore plus sexy…

Pourquoi vous arrêter au simple fait de porter de la lingerie sexy ? Vous pouvez aller plus loin en ajoutant quelques éléments qui vous rendront encore plus irrésistibles. Mettez des escarpins sur votre lingerie pour réveiller la femme fatale qui sommeille en vous. N’hésitez pas à appliquer le rouge à lèvres pour montrer à quel point vous pouvez être provocatrice. Mettez du piquant dans vos soirées avec de la poudre pailletée et des accessoires érotiques.

Pour celles qui manquent de confiance en elles ou pour celles qui adorent se sentir désirées, rien de mieux qu’une lingerie sexy pour vous rendre irrésistible. Certaines tenues vous dévoileront sous un nouveau jour aux yeux de votre partenaire.