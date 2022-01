Le tapis champ de fleurs, l’accessoire bien-être à la mode

Le tapis champ de fleurs, également appelé tapis d’acupression, ressemble à un tapis de yoga parsemé de picots en plastique représentés sous forme de fleurs de lotus. C’est un accessoire bien-être très prisé des adeptes d’acupuncture, de yoga et de bien-être en raison de ses nombreux effets bénéfiques. Quels sont donc les avantages santé des tapis champ de fleurs ?

Les bienfaits du tapis champ de fleurs

Même s’il n’en a pas l’air, le tapis champ de fleurs est un tapis de relaxation dont les vertus thérapeutiques sont immenses. Le tapis d’acupression aide à traiter différentes pathologies, notamment les douleurs musculaires et articulaires ainsi que les maux de tête. Généralement, le tapis champ de fleurs est sollicité pour sa capacité à soulager les maux de dos. Il tient son appellation particulière en raison des milliers de picots en plastique de forme florale.

L’efficacité du tapis champ de fleurs résulte de l’association de deux pratiques ancestrales de la médecine traditionnelle chinoise que sont l’acupuncture et l’acupression. Ici, les aiguilles cèdent leur place à des picots parsemés un peu partout sur le tapis d’acupression. Ceux-ci agissent sur des parties bien précises du corps pour faciliter le processus de guérison, ce qui justifie son utilisation. Pour avoir de plus amples informations sur tous les bienfaits du tapis champ de fleurs, vous pouvez vous rendre sur un site spécialisé.

Pourquoi utiliser le tapis de fleurs ?

La simplicité du concept « champ de fleurs » associée à sa facilité d’utilisation rend ce tapis d’acupression très abordable. Il est en effet bien moins coûteux que les services d’un massothérapeute. De plus, sa conception utilise une technique 100% naturelle, un atout que les appareils d’automassages vibrants classiques ne peuvent se vanter. Le tapis champs de fleurs a été fabriqué à partir de fibres naturelles tandis que sa housse est confectionnée en tissu végétal. Quant aux picots, ils sont essentiellement fabriqués en plastique HIPS ou ABS. Ils sont certifiés hypoallergéniques et ne sont pas dangereux pour la santé.

Comment utiliser le tapis champ de fleurs ?

Vous pouvez utiliser ce tapis d’acupression comme bon vous semble. Il est possible de marcher sur le tapis champ de fleurs afin de stimuler tous vos appuis plantaires. Cela permet d’améliorer votre équilibre, votre posture ou encore votre marche. Si vous avez envie d’apaiser vos douleurs ou réduire votre stress, allongez-vous délicatement sur votre tapis d’acupression et détendez-vous. Veillez cependant à rester habillé afin que votre peau ne soit pas directement au contact des picots, ce qui peut être douloureux.

Une séance régulière d’au moins 20 minutes vous procurera une sensation de bien-être et vous aidera à améliorer votre état de santé. Vous pouvez également utiliser le tapis champ de fleurs en position assise, pendant que vous travaillez sur votre ordinateur par exemple. Cette utilisation vous permet d’assurer une bonne position tout en limitant les contractures qui peuvent en découdre.

À qui est destiné le tapis de fleurs ?

Il n’y a pas vraiment d’âge pour utiliser le tapis de fleurs : tout le monde peut s’en servir. En ce qui concerne les enfants, le tapis champ de fleurs aide à stimuler la plupart des récepteurs. Son utilisation chez les enfants peut réduire le stress, améliorer l’équilibre, la marche et la posture.

Pour un adulte, le tapis champ de fleurs limite les douleurs et apporte une détente musculaire. Il n’est pas recommandé aux femmes enceintes ou encore en cas de présence de plaies cutanées. Le tapis de fleurs est également déconseillé aux personnes ayant des problèmes de coagulation. Pour bénéficier des nombreux bienfaits du tapis d’acupression, vous devez l’utiliser régulièrement. C’est une solution naturelle et efficace contre tout type de maux.

Comment bien choisir son tapis champ de fleurs ?

Avant d’acheter un tapis champ de fleurs, il est essentiel de prendre en compte certains critères importants. Tout d’abord, vous devez choisir la bonne dimension de votre matelas, c’est-à-dire celle qui s’adapte à votre morphologie. Les picots doivent bien atteindre toute la surface du dos. À noter qu’un bon tapis champ de fleurs doit avoir une épaisseur d’au moins 2 cm.

En voulant choisir votre tapis d’acupression, assurez-vous qu’il soit confectionné avec des matériaux en fibres végétales naturelles comme le bambou, le coco, etc. La couverture doit être en tissu naturel (par exemple le lin ou le coton). Le nombre de picots est également un critère de sélection important, car plus les fleurs sont nombreuses, plus le matériel sera efficace. Généralement, le nombre de picots d’un tapis champ de fleurs varie entre 4 000 et 8 000.

Pour bénéficier d’une utilisation complète de votre tapis champ de fleurs, vous pouvez l’accompagner d’un accessoire complémentaire, notamment l’oreiller d’acupression. Il peut être utilisé sur le cou, la tête, les mains ou les pieds pour stimuler les points d’acupuncture situés dans ces parties du corps. Le coussin champ de fleurs soulage efficacement les douleurs cervicales et les tensions au niveau de la nuque.