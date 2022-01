Cheveux bouclés abîmés : quelle routine choisir ?

Les cheveux bouclés ont la réputation justifiée d’être sujets à la casse. En effet, ils sèchent et cassent vite, car le sébum qui est naturellement produit à la racine des cheveux ne peut pas être acheminé aussi facilement jusqu’aux pointes comme dans le cas des cheveux raides. Il est donc normal d’avoir des cheveux souvent abîmés, et il est indispensable d’adopter un entretien rigoureux jour après jour. Pour ce faire, ils doivent être nourris et hydratés comme il se doit !

Les bases d’une routine capillaire pour les cheveux bouclés abîmés

Rassurez-vous, votre routine capillaire quotidienne ne vous demandera pas trop de temps ! Cela se fera en trois phases principales :

hydratation quotidienne des cheveux,

nourrir les cheveux bouclés avec des soins appropriés,

réaliser une détox capillaire (tous les 2 mois, cela suffira).

Voyons comment mener toutes ces étapes à bien, pour que vos cheveux bouclés retrouvent brillance et vitalité.

Un shampoing adapté à vos cheveux bouclés

Le but sera d’avoir un shampoing capable à la fois d’hydrater correctement vos cheveux, tout en les réparant efficacement. Vous pouvez par exemple opter pour un shampoing riche en huile de ricin, idéale pour votre type de cheveux. Les cheveux seront hydratés, démêlés et la fibre capillaire sera renforcée.

Pour parfaire le tout, un après-shampoing hydratant sera nécessaire. Il existe des ingrédients à privilégier pour réparer vos cheveux abîmés tout en maintenant l’hydratation. L’huile d’olive, l’aloe vera ou le tea tree en sont de bons exemples.

Si vous cherchez de bonnes marques, vous pouvez par exemple vous tourner vers la gamme d’As I Am, qui propose des cosmétiques adaptés aux cheveux bouclés et frisés.

Le masque hydratant : votre meilleur allié !

Un masque capillaire vous sera nécessaire pour redonner une nouvelle vie à vos cheveux frisés fragilisés. Le coiffage notamment peut endommager les cheveux, en plus du manque de sébum. Un bon masque hydratant pour vos cheveux permettra ainsi de les réparer, tout en leur redonnant tout leur éclat et en domptant les frisottis !

Ici aussi, optez pour l’huile de ricin si possible additionnée de vitamines C et E. Pour réussir votre masque, appliquez-le généreusement, en partant des racines jusqu’aux pointes. Laissez agir un quart d’heure environ et rincez ensuite correctement.

Une crème coiffante pour cheveux bouclés

Avant la crème coiffante, vous pouvez commencer par appliquer un spray hydratant, semblable à de l’eau, mais formulé avec le même type d’ingrédients que précédemment cité. Le but ? Apporter aux cheveux toute l’humidité nécessaire pour qu’ils restent sains.

Vous voilà prête à terminer votre coiffure avec une crème coiffante adaptée aux cheveux frisés et abîmés. Son but sera de finir de nourrir vos cheveux, pour toute la journée. Les boucles seront à la fois domptées, et les cheveux nourris du matin au soir. Ce type de produit possède un autre avantage, celui de vous permettre de coiffer vos cheveux sans les agresser.

Dans la mesure où le coiffage est facilité, vous n’allez pas tirer sur vos cheveux ou les malmener pour en faire ce que vous voulez. La brosse trouvera elle aussi correctement sa place, sans venir « casser » vos cheveux.

La détox capillaire

Pourquoi effectuer une détox capillaire ? Tout simplement pour faire un nettoyage en profondeur de vos cheveux ! Pour ce faire, l’idéal est d’opter pour un masque à l’argile verte. Elle permet en effet d’assainir efficacement votre cuir chevelu, pour lui ôter tout résidu néfaste.

Nous vous conseillons d’effectuer ensuite votre shampoing spécial cheveux bouclés abîmés, pour redonner leur éclat à vos cheveux.