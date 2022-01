Pourquoi protéger son environnement ?

L’environnement, c’est tout ce qui nous entoure. Il concerne l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons, ou encore la biodiversité. Dans ces conditions, l’homme et l’environnement sont indissociables. Autrement dit, la survie de l’homme dépend de son environnement et vice-versa. Découvrez dans cet article quelques raisons pour lesquelles vous devez préserver votre environnement.

Bénéficier du climat

Nos sociétés ont des modes de vie adaptés au climat. Si ce dernier change, elles subiront de grands bouleversements. Ainsi, vous pourrez observer dans différentes régions des sécheresses accrues, la montée des eaux, les inondations, les incendies de forêt, etc. Ces phénomènes peuvent conduire à la fuite des populations de leur région à la recherche de mieux-être.

De même, les animaux et les végétaux vivent sous un climat adapté à leurs besoins. De ce fait, le changement climatique peut engendrer la disparition de certaines espèces animales et végétales. L’agriculture locale sera également fortement affectée. Pour cela, nous devons préserver notre climat en posant les bonnes actions notamment en réduisant les gaz à effet de serre…

Profiter de la biodiversité

La biodiversité, c’est la variété des espèces végétales et animales de la nature. Cette biodiversité regorge d’une énorme potentialité. En effet, les plantes et les animaux ont toujours contribué à notre santé. La majeure partie des produits pharmaceutiques existants proviennent de la nature.

Ainsi, la perte de la biodiversité peut réduire l’efficacité et la portée des médicaments. La protection des espèces naturelles, dans ces conditions, constitue l’unique solution.

La biodiversité contribue également au tourisme qui est un véritable levier de développement, ceci à travers les forêts, savanes et cours d’eau… D’où, tout l’intérêt de préserver cette richesse. Préserver la biodiversité, c’est préserver l’avenir de l’humanité.

Avoir de l’eau et de la nourriture

L’essentiel de ce que nous consommons provient de l’environnement. La pollution de ce dernier provoquerait donc la pollution de notre nourriture. En réalité, les microbes contenus dans ces nourritures peuvent nous faire développer des maladies telles que le choléra, les maladies cardiaques ou même des malformations.

Pour ces différentes raisons, il est impératif de protéger la nature en évitant de polluer les sols et les mers respectivement avec l’utilisation intensive des engrais chimiques et le rejet des déchets. Protéger nos sources de nourriture et d’eau, c’est protéger notre vie.

Avoir un air de bonne qualité

L’homme ne peut vivre sans respirer. L’air nous apporte l’oxygène, indispensable à notre organisme. Mais à travers la respiration, nous absorbons également d’autres gaz et particules qui se trouvent dans l’air.

La pollution atmosphérique rend certains de ces gaz et particules nuisibles à notre organisme, ce qui nuit à la santé et réduit la durée de vie des hommes. Chez les enfants, cette pollution peut même endommager le cerveau causant des retards de développement et des troubles mentaux.

En somme, la non-protection de notre environnement engendre de nombreuses conséquences qui se répercutent sur notre quotidien. La survie et l’avenir de l’humanité dépendant d’un environnement sain, il est important de protéger ce dernier.