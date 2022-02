Tout savoir sur les pays d’Asie à absolument visiter

L’Asie est un continent aux nombreuses facettes. En effet, tout y est réuni pour vous faire faire un voyage inoubliable. Entre les villes bouillonnantes, les temples merveilleux et les cultures ancestrales, vous ferez une aventure que vous n’oublierez pas de sitôt. Quels sont les pays à absolument visiter en Asie?? Lisez les lignes qui suivent pour découvrir notre sélection.

L’Inde

L’Inde, c’est carrément un autre monde. En effet, dans ce pays, tous les codes sont chamboulés. Avec les religions qui occupent une place de choix, l’Inde ne laisse personne indifférent. Mélange de cultures fascinantes, ce pays regorge de nombreux sites légendaires. Sans aucun doute, le Taj Mahal reste le plus connu. Que vous ayez envie de voir les montagnes de l’Himalaya ou les plages bordées de Goa, profitez pleinement de toutes les beautés.

La Thaïlande

La Thaïlande aussi appelée «?’pays du sourire?»’ est l’un des plus beaux du continent asiatique. Ce pays est notamment apprécié pour ses plages, ses sports nautiques et son ambiance nonchalante. Seulement, il a beaucoup plus à offrir. En effet, vous pouvez vivre de belles expériences sur ses îles, voir des éléphants dans les parcs naturels, visiter d’anciennes villes royales où vous promener dans les rues de Bangkok.

Les Philippines

Si vous êtes amoureux de la nature, les Philippines, avec ses 7?000 îles, vous combleront à coup sûr. Des fonds marins incroyablement préservés aux rizières photogéniques en passant par les montagnes, vous n’aurez point le temps de souffler, tant vous ferez des découvertes.

Ici, il ne sert à rien de miser sur le tourisme de masse. En effet, vous n’aurez aucun mal pour trouver une place déserte où vous pourrez profiter pleinement et tout seul du soleil et des vagues. La sublime île de Palawan convient bien pour ce programme.

Le Japon

Le Japon, pays du soleil levant, est un délice à la fois pour les yeux et pour les papilles. Beauté et élégance s’allient pour vous en mettre plein la vue. Des femmes vêtues de kimono à l’alignement parfait des bambous d’Arashiyama, vous aimeriez certainement le côté raffiné de ce pays.

En ce qui concerne la cuisine, vous aurez l’occasion de faire bombance avec des mets étonnants. Si le cœur vous en dit, vous pourrez, après vous être régalé, aller côtoyer les robots high-tech du quartier d’Odaiba, à Tokyo.

L’Indonésie

Vous avez sûrement entendu déjà parler de l’île de Bali. Et bien, il se trouve sur le territoire indonésien. Nation aux mille visages, l’Indonésie vous fera rêver par ses rizières, ses plages et ses temples. Les îles voisines de Bali telles que Lombok et Java vous offrent également leurs magnifiques temples de Borobudur et de Prambanan. Le volcan Bromo et ses paysages à couper le souffle obtiendront, sans aucun doute, votre admiration.

La Chine

La Chine vient boucler cette sélection des pays dans lesquels vous devez absolument voyager en Asie. Immense et très diverse, ce pays, outre ses villes géantes, vous offre des paysages de campagnes qui vont vous mettre bouche bée. Les fans de randonnée pourront arpenter les sentiers de la magique Gorge du Saut de Tigre. Concernant les amoureux d’histoire, vous ne manquerez pas d’admirer la spectaculaire Grande Muraille.

En Asie, vous pouvez voyager dans tous les pays. Seulement, pour vivre une expérience unique, visitez l’Inde, la Thaïlande, les Philippines, le Japon, l’Indonésie ou la Chine.