Top des produits naturels pour notre santé

Les produits naturels sont des composés chimiques ou des substances qui sont produites par un organisme vivant. Ils sont mis à notre disposition par Dame Nature et présentent de vrais bienfaits santé. Quels sont les produits naturels indispensables pour notre organisme?? Lisez cet article pour découvrir notre sélection.

Les Omégas-3

L’organisme n’étant pas capable de les synthétiser lui-même, les Omégas-3 sont considérés comme des acides gras essentiels. Les besoins, en réalité, doivent être comblés par la consommation d’aliments ou de suppléments.

En ce qui concerne leur rôle, les Omégas-3 contribuent à un meilleur fonctionnement du système cardio-vasculaire. Par ailleurs, ils peuvent faciliter la constitution et l’intégrité des membranes cellulaires. De façon générale, ces produits naturels se retrouvent dans les poissons gras, les huiles végétales, les graines de lin, de chanvre et de chia.

Les probiotiques

En dehors des Omégas-3, les probiotiques sont des produits naturels indispensables pour notre bien-être. Il s’agit, en effet, de bactéries ou de levures qui sont ajoutées comme compléments. Aussi, ils peuvent se retrouver dans certains produits alimentaires. Le yaourt fermenté constitue le plus connu des aliments probiotiques.

Les probiotiques, en tant que produits naturels, présentent plusieurs bienfaits sur la santé. Ils sont à la fois antidiarrhéique, anti-infectieux, antiulcéreux…

Le bicarbonate de soude

Vous le savez certainement, le bicarbonate de soude a de nombreuses vertus thérapeutiques. Tout d’abord, pour les digestions faciles, il suffit de le mélanger avec de l’eau puis de boire le liquide obtenu.

Ensuite, il rend les dents plus blanches lorsque vous le déposez sur la brosse à dents. Surtout, avec un bain de bouche, il réduit l’acidité buccale et combat aphtes et gingivites. Bref, ce produit naturel est indispensable dans une maison.

Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre est également un produit naturel bénéfique pour notre santé. En effet, il participe à :

La lutte contre les problèmes digestifs

La réduction des douleurs musculaires

La régulation du taux de sucre dans le sang

La désinfection des plaies d’une moindre importance

Afin de profiter de toutes ses vertus, il est conseillé de privilégier un produit de bonne qualité, de préférence bio, non pasteurisé et vieilli.

L’huile d’olive

L’huile d’olive est un produit naturel préféré en cuisine. Elle est reconnue pour ses effets bénéfiques sur la santé humaine. Cette huile dispose, en effet, d’acide gras mono-insaturé et d’antioxydants qui lui confèrent un pouvoir anti-cholestérol. De ce fait, il représente un allié de choix pour votre cœur.

En outre, elle présenterait une utilité en cas de régime, car l’acide oléique qu’elle contient réduit les sensations de faim.

Le citron

Au rang des produits naturels, se trouve aussi le citron. Il est riche aussi bien en vitamine C, en acide citrique qu’en flavonoïdes. Ces propriétés font de ce fruit l’un des meilleurs alliés de notre santé. En plus de son effet protecteur contre les maladies, il serait capable de simplifier l’amincissement.

Pour être en bonne santé et vaquer pleinement à nos occupations, il est important que nous prenions des produits naturels. Les plus importants, sans aucun doute, sont les Omégas-3, les probiotiques, le bicarbonate de soude, l’huile d’olive, le vinaigre de cidre et le citron.