Tout savoir sur les marques qui dominent la mode grande taille

De nombreuses personnes, pendant longtemps, ont pensé que la mode grande taille était ringarde. Il n’en est absolument rien. Et cela, les marques l’ont bien compris. De ce fait, elles proposent des vêtements accessibles à toutes les femmes. Si vous recherchez les meilleures marques pour sublimer les formes généreuses, lisez cet article.

ASOS Curve

ASOS Curve est l’une des marques les plus appréciées de la mode grande taille. Proposant du 42 au 58, cette marque offre de nombreuses pièces de prêt-à-porter composées de jeans, pyjamas, lingeries, maillots, vêtements de plage… En réalité, il vous sera possible d’avoir tous les styles voulus, des basiques aux plus sophistiqués.

Marina Rinaldi

Tout comme ASOS Curve, la marque Marina Rinaldi prend en compte les tailles se trouvant entre 42 et 58. Elle s’est assignée comme mission l’habillement avec style des femmes au-delà du 46. Sa particularité concerne la qualité de ses tissus.

Par ailleurs, la marque fait la proposition d’une ligne de jeans variée et des maillots de bain pour l’été. Un atout de taille pour Marina Rinaldi, elle collabore avec Ashley Graham.

Violeta by Mango

Si vous recherchez des modèles originaux et bien coupés, vous avez tout intérêt à miser sur la marque Violeta by Mango. Outre le fait que cette dernière propose du 42 au 54, elle présente des basiques agrémentés de détails, matières et coloris tendance. Lignes de jeans, lingeries sculptantes, maillots de bain et d’autres accessoires permettent d’enrichir la collection.

New Look

La marque New Look constitue une vraie offre grande taille à petits prix. Elle correspond notamment aux jeunes avec ces jeans, pièces british, sweats à message, articles imprimés… Aussi, vous pourrez y trouver un modèle original (42 au 60) à acheter.

Forever 21

Marque petit prix, Forever 21 s’adresse aux jeunes. Outre les modèles parfois assez sexy, la collection est complétée par des lignes de jeans, de lingerie, pyjamas et maillots de bain. Il est également possible de choisir leggins et brassières, ce qui fera certainement le bonheur des sportives.

Kiabi

Du 46 au 60 pour les hauts, du 46 au 56 en majorité pour les bas, voilà ce que présente la marque grande taille Kiabi. L’enseigne met à disposition une mode petits prix, modernes, universelle avec des modèles tendances pour toutes les femmes. Si vous êtes en quête de maillots ou de vêtements de grossesse, nul doute que vous trouverez pour votre compte.

Concernant la qualité des produits, il n’y aucun souci à se faire puisque les imperfections sont masquées afin de mettre en valeur vos atouts.

Castaluna by La Redoute

La Redoute propose de jolis basiques ainsi que des pièces plus tendance (42 au 60). La marque offre également de la lingerie, avec notamment des soutiens-gorges dédiés au sport, des collants, des vêtements de grossesse, etc. Les matières sont à souligner. S’agissant des prix, ils sont abordables.

Votre forme généreuse doit être mise en valeur. Pour ce faire, il est important que vous misiez sur les vêtements convenables. Les marques qui suivent en proposent : ASOS Curve, Marina Rinaldi, Violeta by Mango, New Look, Forever 21, Kiabi et Castaluna by La Redoute.