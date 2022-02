Pour un mode de vie plus sain et gourmand, vous devez manger healthy. Cela implique la non-utilisation du beurre, du mauvais gras… Dans ce cadre, suivez-nous pour découvrir une recette de brioche sans sucres ni beurre en couronne, fourrée à la frangipane.

Ingrédients

Tous comme les autres mets, la préparation de la brioche couronne à la frangipane healthy nécessite des ingrédients. Ces derniers sont importants aussi bien pour la brioche que pour la garniture.

En ce qui concerne la brioche, vous aurez besoin de :

8 cl de lait (végétal ou non)?;

12 g de levure fraîche de boulanger?;

5 g de sel fin?;

320 g de farine de blé (de t45 à t80)?;

70 g de sirop d’agave (ou miel)?;

40 g d’huile de coco?;

20 g de compote de pommes?;

1 œuf.

S’agissant de la garniture, les ingrédients qui suivent sont indispensables :

140 g de poudre d’amande?;

110 g de compote de pommes?;

30 g de sirop d’agave?;

La fève pour le roi ou la reine.

Instructions

Les instructions prennent en compte la brioche, la frangipane et le montage.

La brioche

Une fois les éléments réunis, la préparation proprement dite peut débuter. Pour la brioche, chauffez, de façon légère, le lait au micro-ondes. Celui-ci doit être tiède et non chaud au risque de tuer la levure. Maintenant, versez la levure tout en prenant le soin de la diluer en mélangeant.

Dans un autre récipient, vous devez déposer le sel, la farine, le sirop d’agave, l’huile de coco, la compote et l’œuf. Ensuite, ajoutez le mélange levure et lait puis pétrissez à la main ou au robot à vitesse mini. Dès que la pâte est assez pétrie, elle est élastique lorsque vous l’étendez. Au final, formez une boule et laissez gonfler la pâte en couvrant le saladier durant 1 h 30 min dans un endroit chaud à l’abri de l’air libre.

Pour ce qui est de la frangipane healthy, mélangez, dans un bol, la poudre d’amande, la compote de pommes et le sirop d’agave. Par la suite, réservez.

Le montage

Pour le montage, la pâte à brioche doit être plus gonflée. Maintenant, dégazez-la. Cela consiste à appuyer sur la pâte dans le but d’enlever l’air qu’elle contient. À présent, sur une feuille ou tapis de cuisson, formez un rectangle avec un rouleau à pâtisserie. Aussi, placez la garniture à la frangipane avec une cuillère ou une poche à douille sur le bas du rectangle.

L’étape qui suit consiste à cacher la fève dans la frangipane puis à réaliser des incisions bien marquées 1 cm après le bord du haut, jusqu’à la moitié de la pâte. Il est temps de rouler délicatement la pâte à l’aide du papier ou tapis de cuisson. Étirez ensuite légèrement le boudin dans la longueur afin qu’il soit plus long.

Dans la suite, vous devez couper les extrémités puis les assembler pour former un cercle. «?’Pincer la pâte pour la souder. Pour finir, placez la couronne dans une moule et couvrez d’un torchon pendant 30 à 45 minutes maximum.

Le four, ici, doit être préchauffé à 180 ° lorsque la fin du temps est imminente. Avant d’enfourner la couronne, il est conseillé de badigeonner un œuf battu sur celle-ci avec un pinceau. Enfournez pendant 15 min. À la fin de la cuisson, laissez refroidir avant toute dégustation. À conserver dans un endroit sec à l’abri de l’air libre pendant quatre jours maximum.

Voilà, votre brioche couronne à la frangipane healthy est prête. À la fois facile et rapide à réaliser, cette nourriture vous permettra de passer d’agréables moments en famille.