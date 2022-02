Avec de la patate douce comme liant, du quinoa pour les protéines et des champignons charnus pour la profondeur, ce burger végétarien bat n’importe quoi dans l’allée des surgelés. Apprenez à faire cette recette (ingrédients et instructions) dans les lignes qui suivent.

Ingrédients

La préparation du burger de quinoa stellaire nécessite certains ingrédients. Vous avez notamment :

1 Petite patate douce.

6 cuillères à soupe d’huile d’olive, divisée

Sel casher, poivre fraîchement moulu

1 Champignon portobello

½ Petite courgette

1 Petite échalote finement hachée

¼ cuillère à thé de flocons de piment rouge broyé

1 Tasse de quinoa cuit (d’environ ½ non cuit)

¾ Tasse de chapelure séchée

½ Cuillère à café de jus de citron frais

4 Muffins anglais, fendus, grillés

Guacamole, chutney de tomates et germes (pour servir?; facultatif)

Instructions

Six étapes permettront la préparation de votre burger de quinoa stellaire.

Étape 1

Préchauffez le four à 350 °. Piquez la patate douce partout avec une fourchette. Frottez avec une cuillère l’huile, puis assaisonnez de sel et de poivre. Faites rôtir directement sur la grille du four jusqu’à tendreté, de 30 à 45 minutes. Laissez refroidir. Retirez et jetez la peau puis écrasez la chair à la fourchette. Mettez de côté.

Étape 2

Retirez le pied du champignon et jetez. Battez le chapeau dans un robot culinaire jusqu’à ce qu’il soit finement haché. Râpez grossièrement les courgettes sur les gros trous d’une râpe boîte, ramassez dans un torchon et pressez l’excès de liquide.

Étape 3

Chauffez une cuillère d’huile dans une poêle moyenne à feu doux. Faites cuire l’échalote et les flocons de piment rouge, en remuant souvent, jusqu’à ce que l’échalote soit tendre, environ 2 minutes.

Ajoutez les champignons et les courgettes et faites cuire, en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que les légumes commencent à libérer leur liquide, mais n’aient pris aucune couleur, environ 2 minutes. Ensuite, transférez dans un grand bol, incorporez le quinoa et assaisonnez de sel et de poivre. Laissez refroidir.

Étape 4

Ajoutez la chapelure, le jus de citron et environ ¼ tasse de purée de patate douce réservée au mélange de quinoa et bien mélanger. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement en sel et poivre si besoin. Si le mélange est trop lâche, ajoutez plus de patates douces pour lier.

Étape 5

Divisez le mélange en 4 portions et formez des galettes en pressant fermement avec les mains. Chauffez deux cuillères d’huile dans une poêle moyenne à feu moyen et faites cuire 2 galettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées, environ 2 minutes de chaque côté. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Répétez avec les 2 cuillères d’huile à table restantes.

Étape 6

Construisez des hamburgers avec des galettes, des muffins anglais grillés, du guacamole, du chutney de tomates et des germes. À l’avance, les galettes peuvent être préparées 3 jours à l’avance. Couvrez et réfrigérez.

La préparation du burger de quinoa stellaire présente des avantages de simplicité et de rapidité. Ce burger vegan vous fera sûrement fondre. Bonne dégustation et profitez-en bien.