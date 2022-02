Obésité et incontinence urinaire

Le nombre de cas d’obésité, à l’échelle mondiale, a presque triplé depuis 1975. En 2016, 650 millions de personnes étaient obèses. Au-delà des conséquences sociales et psychologiques qu’induit cet état, sachez que l’obésité participe à certaines complications de santé. Généralement, ce sont les risques cardiovasculaires ou le diabète qui sont plébiscités. Seulement, d’autres troubles moins connus comme l’incontinence urinaire ne sont pas à négliger. Si vous voulez en savoir plus sur le rapport entre l’obésité et l’incontinence, vous avez tout intérêt à lire cet article.

Qu’est-ce que l’obésité??

L’obésité, pour dire vrai, peut être assimilée à une pandémie. C’est une maladie qui touche en grande partie les pays industrialisés. Elle est essentiellement liée au développement de la malbouffe et des problèmes de santé découlant d’un mode de consommation excessif.

Cette pathologie se traduit par une accumulation de masse grasse dans le corps pouvant entraîner de nombreuses conséquences gênantes, voire même nocives pour la santé. En ce qui concerne la caractérisation d’une personne comme obèse, il faut prendre en compte, selon Abena, Hartmann, Ontex-ID et Tena qui œuvrent dans ce domaine, l’indice de masse corporelle (IMC).

L’obésité est diagnostiquée lorsque l’IMC est supérieur à 30. Toutefois, il est important de préciser que cet indicateur ne fait aucune différence entre la masse grasse et les muscles. De ce fait, un bodybuilder peut bel et bien entrer dans cette catégorie.

Une fois que l’IMC dépasse 35, les études ont montré que le risque de souffrir de l’incontinence urinaire est multiplié par 5 comparativement à une personne avec une corpulence normale.

Comment se produisent les incontinences urinaires??

Les conséquences psychologiques peuvent être assez graves pour les personnes qui souffrent d’incontinence urinaire. En effet, ce trouble peut entraîner l’isolement, l’anxiété et la dépression. Lorsque les fuites arrivent à une fréquence donnée et qu’il est impossible de les contrôler, on parle carrément de pathologie. En réalité, l’obésité a un impact considérable dans l’apparition de ces troubles. Surtout, il peut même les aggraver.

De façon schématique, c’est la vessie qui assure le stockage de l’urine, le temps qu’elle se remplisse avant la vidange, plus connue comme la miction. Au sein de la vessie, ce sont deux muscles (les sphincters) qui normalement permettent de retenir l’urine.

Le premier, de manière inconsciente, est toujours contracté. De ce fait, son relâchement n’a lieu qu’au moment de la miction. Le second, quant à lui, peut être contrôlé. D’ailleurs, c’est ce dernier qui permet d’éviter les fuites urinaires. Un affaiblissement du sphincter ou un manque de musculature peut donc entraîner des incontinences. De la même façon, le plancher pelvien est un ensemble de muscles permettant à la fois la retenue de l’urine et le maintien de la vessie.

Généralement, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par l’incontinence. Le moindre effort, qu’il s’agisse d’un rire ou d’un éternuement, engendre une pression abdominale qui compresse la vessie puis de petites fuites urinaires. Ici, le plancher pelvien n’arrive plus à retenir l’urine. Il ne joue plus donc son rôle.

S’agissant de l’urgenterie, il désigne des envies pressantes impossible à contrôler qui surviennent sans que le besoin d’uriner ne se manifeste au préalable. Quelques fuites qui ne sont pas désirées peuvent en résulter.

Quel est le rapport entre l’obésité et l’incontinence urinaire??

L’obésité provoque l’accentuation des phénomènes d’incontinence urinaire et peut les aggraver. Dans ces cas, les alèses pour incontinence sont indispensables. L’accumulation de masse grasse dans l’ensemble du corps va entraîner une pression abdominale constante contre la vessie.

Les muscles pelviens et les sphincters sont, de ce fait, beaucoup plus sollicités. Il faudra, dans ces conditions, plus d’efforts pour le maintien de l’urine et la vessie en place pour une même quantité d’urine.

De façon générale, les personnes qui souffrent d’obésité ne pratiquent pas l’activité physique nécessaire pour l’adaptation de leur nouvelle musculature à leur nouvelle morphologie. De la sorte, les sphincters présentent moins d’efficacité pour le maintien de l’urine. La vessie a tendance à s’affaisser étant donné que les muscles pelviens sont moins puissants et ceux-ci supportent mal la pression exercée par l’excès de graisse.

Quelles sont les conséquences de l’incontinence urinaire liée à l’obésité

Au regard des explications précédentes, l’incontinence urinaire est donc plus fréquente chez les personnes souffrant d’obésité, d’autant plus si elles en étaient atteintes auparavant. Les conséquences psychologiques de ce mal combinées à celles qui résultent de l’obésité peuvent être dramatiques.

Tout d’abord, la sensation d’isolement est très forte. L’estime de soi, ensuite, est profondément altérée. Dans ce contexte, le phénomène de dépression peut s’accroître conduisant parfois au suicide.

Par ailleurs, il ne faut point faire l’impasse sur les conséquences physiques. Les muscles pelviens étant très sollicités, il peut en suivre des crampes et des irritations musculaires. Aussi, la retenue de l’évacuation de l’urine devient douloureuse, ce qui ouvre la porte aux infections urinaires.

Obésité et incontinence : quelle solution??

La solution la plus efficace pour diminuer l’incontinence urinaire reste la perte de poids. Cette dernière concerne l’abaissement du taux de la masse grasse. Ainsi, la pression abdominale exercée sur la vessie est moins importante. En outre, les muscles pelviens et les sphincters font moins d’efforts pour retenir l’urine. Pour un obèse, le fait de perdre 10 % de son poids pourrait permettre la réduction des incontinences urinaires de 50 %.

Le poids est un facteur dont les personnes souffrant d’obésité ont le contrôle. Il peut s’agir d’une option très intéressante pour ne pas faire recours à la chirurgie et toutes les conséquences qui y sont associées. L’adoption d’un régime hypocalorique et les exercices physiques constituent un excellent compromis pour la diminution voire la cessation des incontinences urinaires.

Vous pouvez également trouver des médicaments qui peuvent réduire la fréquence de ce trouble. Seulement, il est nécessaire de rappeler que le fait d’absorber des produits chimiques peut avoir un impact négatif sur votre santé. Ce n’est donc pas la meilleure solution. La perte de poids, par contre, est à la fois saine et respectueuse de votre santé.

Comme l’ont révélé de nombreuses études, les liens entre l’obésité et l’incontinence urinaire sont évidents. L’obésité en réalité peut entraîner, et même aggraver l’incontinence. La perte de poids, dans ces conditions, devient l’option idéale pour freiner ces maux.