Les 10 conseils pour voyager léger

Personne ne gagne rien à trop s’encombrer. Encore moins à l’occasion d’un voyage. Voilà pourquoi vous devrez, à l’occasion d’un départ en vacances, penser à voyager léger en suivant ces conseils.

Mélangez et assortissez vos vêtements

Vous pouvez minimiser la quantité de vêtements que vous apportez en choisissant uniquement les articles que vous pouvez porter dans plus d’une tenue. Pour cette raison, les couleurs unies sont un bon choix car elles se marient généralement bien entre elles ; cardigan noir et robe blanche, chemise jaune et pantalon blanc, gilet marron et chemise beige seront à privilégier.??Tenez-vous en à cette formule et huit vêtements seulement peuvent alors suffire pour avoir l’équivalent de 20 tenues avec vous afin de voyager léger.

Ne prenez que la moitié de ce que vous avez prévu

Une astuce pour éviter de trop prendre de bagages et, ainsi, de voyager léger, consiste à ne prendre que la moitié des vêtements que vous avez initialement prévu. Cela, précisément afin de vous conditionner à prendre moins de bagages et vous adapter en conséquence.

Cette méthode est notamment recommandée pour celles qui auraient du mal à se décider.

Un pilulier pour voyager léger

Les piluliers ne sont pas réservés qu’aux médicaments. Vous pouvez utiliser leur structure pratique pour garder une trace de vos colliers, boucles d’oreilles et bracelets. Comme avantage majeur, chaque article est séparé afin que rien ne s’emmêle ou ne se torde.

Optez pour une valise de taille moyenne

Choisissez une valise de taille modeste. Car en effet, chacun cherchera toujours à remplir sa valise au maximum.

Une valise à main, de ce fait, est probablement la taille optimale à envisage, mais des valises plus grandes peuvent être nécessaires pour les voyages à long terme. La durée du voyage, en effet, est un facteur clé.

Voyagez léger avec des produits d’hygiène en petite quantité

Emportez des accessoires et du maquillage petits et légers pour garantir votre look et votre hygiène à l’étranger. ??En ce qui concerne les produits de maquillage et d’hygiène, prenez des articles de la taille d’un échantillon pour des choses comme les parfums, les fonds de teint, les lotions et le shampoing. Inutile en effet de prendre des shampoings de plusieurs centilitres dès lors où votre voyage ne dure qu’une semaine ou deux.

On peut voyager léger en pesant ses bagages

Procurez-vous une balance à bagages qui calculera le poids de votre sac avant le départ. La plupart des compagnies aériennes autorisent jusqu’à 10 kg par bagage à main. Gardez ce poids comme référence pour voyager léger et il est peu probable que vous emballiez trop de bagages.

Ne pas tout mettre dans ses bagages si on veut voyager léger

Les vestes rigides et les grosses bottes peuvent prendre beaucoup de place dans votre valise, alors portez-les dans l’avion si les conditions vous le permette. Cela vous évitera de vous encombrer plus que de raison.

Rédiger une liste des choses à emporter

Une liste est le meilleur moyen envisageable pour mieux planifier un voyage léger. Cela vous aidera à vous souvenir de ce qu’il faut apporter et aussi à planifier des tenues. Commencez à écrire des choses dans votre liste au moins une semaine avant de faire vos bagages, de cette façon vous aurez le temps de vous souvenir des petites choses qui se rappelleront à vous par la suite.

La méthode Kondo pour voyager léger

Rouler vos vêtements – chemises, pantalons, robes – est un excellent moyen de garder vos affaires serrées, petites et sans plis. Cette méthode a notamment été envisagée par Mari Kondo, spécialiste du rangement.

Trois paires de chaussures, pas plus

Pas plus de trois paires pour voyager léger, c’est une règle non-négociable. Trois seulement. De bonnes chaussures de marche, des sandales s’il fait chaud, des bottes si ce n’est pas le cas, et s’il le faut, une bonne paire de talons pour l’apéro.