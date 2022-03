Les stations françaises de ski ont-elles la cote ?

Alors que certains secteurs de l’économie française souffrent de la crise financière faisant suite à la Covid, l’industrie du ski du pays, en revanche, continue de se renforcer malgré quelques difficultés récentes.??Selon la DFS (Domaines Skiables de France), une organisation représentant l’industrie française du ski, la France a maintenu sa position de destination de ski figurant parmi les plus populaires au monde.

Retour sur le succès des stations de ski françaises

L’hiver, en moyenne, les stations de ski françaises enregistrent 57,9 millions de visiteurs venus du monde entier chaque année tandis que les États-Unis enregistres 56,9 millions de visiteurs en moyenne. Les États-Unis constituent alors un référent pertinent puisqu’ils ont toujours été le détenteur traditionnel de la première place mondiale du fait de l’étendue de leur superficie montagneuse. ??La troisième place du podium revient à l’Autriche, dont les pistes de ski alpin enregistrent 54,2 millions de skieurs en moyenne lors de la saison. Un score plus qu’honorable pour un pays d’une faible superficie.

Si la France se hisse à la tête du classement mondial des stations de ski les plus visitées au monde, c’est parce que celles-ci sont abordables au niveau de leurs prix, mais aussi, parce qu’elles sont les plus grandes au monde.

La météo, un frein pour l’essor des stations de ski en France

Ce qui se rapporte à la météo ne peut pas non plus être ignoré pour expliquer pourquoi telle ou telle saison de ski a été réussie ou non en France. L’abondance de neige durant les années précédentes a même parfois permis à une station française d’ouvrir ses pistes un week-end en été.??Selon la DFS, il y avait « un enneigement exceptionnel dans tous les massifs, en particulier en milieu de saison, lorsque les stations étaient ouvertes à toutes les altitudes ».??La DSF a par ailleurs déclaré que les saisons précédentes auraient été encore plus réussies sans le mauvais timing des vacances scolaires. Un problème récurrent qui impacte directement les visites de stations de ski.

Mais la question de la météo est toutefois préoccupante pour les stations de ski en France et même ailleurs dans le monde. Le réchauffement climatique contribue pour beaucoup au faible enneigement observé chaque année. De quoi alors ralentir l’activité des stations de ski dans les années avenir, impliquant pour ces dernières de s’adapter en conséquence.

Les conséquences de la Covid pour les stations de ski

En France, tous les commerces ont été impactés par les mesures sanitaires employées en réponse à la Covid. Les pouvoirs publics auront essayé de moduler ces mesures au secteur des sports d’hiver afin de ne pas trop pénaliser son activité, mais en vain.

La Suisse, qui elle n’appliquait pas ces mesures restrictives, a ainsi pu recueillir les skieurs déçus qui venaient habituellement en France. De ce fait, une immense partie de la clientèle des stations de ski en France a franchi la frontière durant ces deux dernières années.

Avec la levée des mesures sanitaires, il reste à espérer que ces clients reviendront aux stations de ski françaises. Celles-ci sont après tout réputées comme étant les plus belles au monde.