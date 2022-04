Voyage et surpoids : conseils pour prendre l’avion

Un voyage en avion ne s’envisage pas toujours dans des conditions idéales lorsque l’on est en surpoids. Pour autant, ces kilos en trop ne doivent pas vous priver du plaisir de voyager. Il vous suffira simplement de planifier les conditions de votre vol de sorte à ce que celui-ci vous soit le plus agréable possible.

Réservez votre vol à l’avance

Si vous le pouvez, réservez quelques mois à l’avance et faites-le en ligne. De cette façon, vous pouvez choisir votre siège et ne resterez pas coincée sur le siège du milieu. D’autant que choisir un siège côté couloir vous permettra d’avoir plus d’espace sur un côté et de ne déranger personne chaque fois qu’il faudra vous lever pour aller aux toilettes.

Prenez connaissance de la configuration des sièges de chaque avion

Si vous le pouvez, réservez un siège dans un avion qui a une configuration à deux sièges au lieu de trois. Certaines compagnies aériennes, en effet, ont des rangées avec deux sièges situés près des fenêtres.

Un site très pratique pour accéder aux plans d’avion et connaître la configuration de leurs sièges est seatguru. Ce site vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin, y compris la largeur des sièges et la configuration de l’avion pour chaque compagnie aérienne.

Qui plus est, de nombreuses compagnies aériennes proposent désormais un surclassement en classe économique si vous payez un supplément pour des sièges plus larges et spacieux.

Prendre rendez-vous chez le médecin avant de prendre l’avion

Avant de monter dans un avion, consultez votre médecin ; notamment si vous souffrez de pathologies communément associées au surpoids. Si vous souffrez d’hypertension artérielle, d’un mal de dos, de problèmes cardiaques, etc, mieux vaut en effet vous faire examiner au préalable.

Vous ne voulez pas tomber malade dans l’avion ou pendant votre voyage. Le fait de voyager par avion peut vous soumettre à un certain stress qui pourrait solliciter votre système cardiaque plus que de raison. Un avion est le dernier endroit où vous pourriez souhaiter faire un malaise, aussi, remettez-vous-en aux conseils de votre médecin avant de partir.

Soyez assis à côté d’un enfant

Les adultes qui, comme vous, pourraient être légèrement corpulents pourraient être gênés et vous gêner si vous vous retrouviez assis l’un à côté de l’autre. Si vous partez en groupe, il est préférable que vous soyez assis à côté de quelqu’un de maigre et, plus particulièrement, à côté d’un enfant afin que chacun ait suffisamment d’espace sur son siège.

Prenez vos dispositions et allez aux toilettes avant le décollage

Les toilettes des compagnies aériennes sont petites et exiguës et ne sont de ce fait pas adaptées à des gabarits en surpoids. Aussi,si vous êtes sur un vol assez long, essayez de prendre l’avion pendant les périodes où il y a moins de monde à bord de sorte à pouvoir plus facilement accéder aux toilettes.

L’idéal étant bien sûr d’aller aux toilettes avant de partir et de ne pas trop boire de sorte à réduire au maximum les occasions d’aller aux toilettes.