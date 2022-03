Les conseils pour bien gérer son argent en voyage

Un voyage vous enthousiasmera tellement que vous pourrez être amenée à dépenser plus que de raison. Pour éviter cet état de fait désastreux – surtout à l’étranger – il est bon de suivre quelques conseils afin de mieux gérer son argent en voyage. Cela vous évitera quelques désagréments fâcheux.

Posez-vous des limites préalables

Afin de bien gérer son argent en voyage, la question de l’auto-modération sera essentielle. Mais il n’est pas évident de tenir ses engagements. Malgré la meilleure volonté du monde, la frénésie dépensière nous rattrape parfois en voyage.

En premier lieu, établissez votre budget ; ce n’est qu’à partir de bases saines que vous pourrez gérer le budget en question. Une fois que vous aurez pris en compte le prix du logement et du voyage, gardez 10 % du budget de côté en guise de fonds d’urgence. Il vous faudra ensuite diviser ce qui reste de votre budget en fonction du nombre de jours durant lesquels vous comptez voyager.

Ainsi, vous saurez quelle somme journalière vous serez autorisée à dépenser pour chaque jour de voyage. Au moment de sortir, n’emportez alors que cette somme précise. Puisque vous ne pourrez dépenser plus que vous avez, vous ne pourrez par conséquent pas céder à certaines folies dépensières.

Cette méthode vous forcera ainsi à vous modérer et vous évitera surtout de ne pas vous ruiner en voyage. S’il vous reste un reliquat d’argent d’un jour donné, reportez-le ensuite sur vos dépenses du lendemain. Cela vous encouragera à être plus économe et ainsi, à mieux gérer votre argent en voyage.

Toujours prévoir une réserve d’argent de secours

C’est une astuce de sécurité, mais cela vaut aussi pour ne pas dépenser trop d’argent en voyage, car vous en économiserez si vous vous vous montrez intelligent en employant cette méthode.??Le meilleur conseil consiste à éviter de voyager avec beaucoup d’argent pour commencer, mais gardez toutefois une réserve d’urgence juste en cas de problème.??Assurez-vous de la diviser en petites cachettes et de les répartir autour de votre équipement dans des endroits où les gens ne penseront pas à regarder, comme des endroits qui ne sont pas visibles. Ne laissez jamais personne vous voir manipuler votre argent.

Ces réserves d’argent ne sont à utiliser qu’en dernier recours. Lorsque vous serez contraint de vous remettre à ces dernières, c’est que vous aurez dépensé plus que vous n’aurez dû. À partir de cet instant, vous devrez vous en tenir aux dépenses essentielles uniquement.

Renoncez aux restaurants pour bien gérer son argent

Bien sûr, voyager à l’étranger implique de découvrir la cuisine locale : mais avec modération. Vos sorties au restaurant doivent être exceptionnelles et non pas systématiques.

Si vous voyagez plus longtemps qu’une escapade de trois ou quatre jours, vous remarquerez à quel point manger au restaurant vous coût très cher??À moins que vous ne soyez au Sri Lanka, où manger au restaurant pour deux vous revient peu cher, il est probable que manger au restaurant dans la plupart des autres pays du monde coûte plus cher que cuisiner votre propre nourriture.??Cuisinez alors avec des ingrédients locaux provenant des marchés. Si vous voyagez à plein temps ou pour une longue période, d’autant que cela sera aussi l’occasion pour vous de découvrir des plats exotiques tout en ayant pu vous exercer à la cuisine.