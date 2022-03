Quels sont les métiers qui recrutent le plus dans le monde en 2022 ?

Avec l’avènement du Metaverse, la banalisation du télé-travail et l’évolution constante des nouvelles technologies, il va de soi que les métiers qui recrutent le plus dans le monde en 2022 se rapportent à l’informatique pour la plupart. Appréhender le monde de demain exigera des compétences techniques sans cesse plus poussées afin de perfectionner les innovations qui se succèdent de plus en plus rapidement.

Pour mieux s’y préparer, il est bon de prendre le pouls du marché de l’emploi mondial afin de déterminer quels sont exactement les métiers qui recrutent le plus dans le monde en 2022. Ceux-ci préfigureront alors les emplois du futur.

Ingénieur infonuagique

Pratiquement toutes les entreprises stockent désormais des informations dans le Cloud, ce qui devient donc un enjeu de plus en plus important dans tous les secteurs.??Des secteurs comme les services financiers, les télécommunications et l’informatique ont particulièrement besoin de ces professionnels chargés de gérer le Cloud, aussi appelé « nuage » en français. D’où la qualification d’ingénieur « infonuagique ».

Scientifique des données

Les scientifiques des données sont des experts dans la gestion de bases de données et l’extraction d’informations clés à partir de chiffres.

De nombreuses entreprises dépendent fortement de la gestion de grandes bases de données, et cela deviendra encore plus important d’année en année. Certains secteurs qui ont particulièrement besoin de scientifiques de données sont les télécommunications, la banque et la recherche.

Technicien en santé comportementale

Ce travail implique souvent de travailler avec des personnes qui ont des troubles du comportement et ne nécessite pas de diplôme spécifique, il pourrait donc être idéal pour ceux qui souhaitent changer de carrière plus tard dans leur vie.

Développeur Javascript

Un rapport Linkedin a déclaré que la maîtrise du Javascript est l’une des cinq compétences les plus recherchées dans les logiciels, ce qui fait des développeurs JavaScript les professionnels les plus demandés dans le monde entier.

Spécialiste de la cybersécurité

Chaque entreprise a besoin d’experts en cybersécurité pour protéger ses données et celles de ses clients.??Le magazine Fortune a rapporté que le nombre de violations de données en 2021 avait dépassé le nombre de 2020 en octobre, soulignant l’importance de ce travail qui sera amené à devenir crucial dans les années à venir.

Spécialiste de l’intelligence artificielle

Comme l’a révélé le rapport sur les emplois émergents de LinkedIn, la croissance de l’embauche dans ce poste a augmenté de 74 % sur quatre ans.?Ce métier connaît une croissance dans tous les secteurs qui devrait se poursuivre jusqu’en 2022.

Les spécialistes de l’intelligence artificielle travaillent dans une variété d’industries, mais avec des compétences axées sur la programmation informatique et l’informatique.?Le travail consiste notamment à développer de nouveaux produits basés sur l’IA et à améliorer ceux qui existent déjà.

Ingénieur en robotique

Les spécialistes en robotique sont chargés de concevoir à la fois le matériel et les logiciels des outils robotiques.

À l’avenir, les entreprises de tous les secteurs utiliseront des robots pour rationaliser certains processus de production. Les métiers y étant liés seront cruciaux.

Développeur des ventes

L’objectif du développement des ventes est de développer de nouveaux modèles commerciaux qui augmentent les ventes et améliorent l’expérience client.

Ce rôle a connu une croissance continue grâce à l’expansion du secteur technologique. La recherche constante de clients a fait en sorte que l’embauche dans ce secteur n’a pas ralenti.