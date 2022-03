L’argile : un produit aux multiples vertus

L’argile est un produit naturel très riche en sels minéraux. L’aluminium, le fer, le calcium et le sodium sont quelques éléments qu’il comporte. Il est beaucoup apprécié et utilisé à cause de ces nombreuses vertus. C’est un remède ancestral très puissant pour le corps. Découvrez ici les nombreux bienfaits de l’argile.

Quelles sont les propriétés de l’argile??

L’argile est facilement maniable lorsqu’elle est hydratée. Elle est la base de plusieurs traitements dont vous bénéficiez. L’argile possède de multiples propriétés ayant de bons effets sur les problèmes de la peau et des tissus. Elle se différencie par sa propriété principale qui lui permet de remplacer les impuretés absorbées contre des minéraux. Elle aide l’organisme à éliminer les toxines et certains pathogènes.

Elle a une propriété anti-inflammatoire grâce à laquelle elle réduit rapidement les douleurs osseuses, musculaires et articulaires. L’argile est parfaite pour la réparer et adoucir la peau grâce à ses effets cicatrisants, antiseptiques et régénérants. Elle vous aide à combattre les ulcères, les allergies cutanées et cicatriser les blessures. Si vous avez besoin d’argile conseils, vous pouvez en trouver sur de nombreux sites.

Quels sont les différents types d’argiles et leurs bienfaits??

Plusieurs couleurs d’argiles sont disponibles. Elles varient en fonction de la concentration en oxydes de fer.

L’argile verte

C’est l’argile la plus connue et un produit de beauté très utilisé. Elle est idéale pour la peau et les cheveux. Elle contribue à la réduction de la production de sébum. L’argile verte nettoie et décongestionne lentement votre peau. Elle est recommandée aussi bien pour celles qui sont normales que grasses.

L’argile blanche

L’argile blanche est une poudre de couleur blanche qui vient d’une ville chinoise. Elle a une propriété d’absorption très puissante. Elle n’est pas aussi connue que l’argile verte. Elle est conseillée aux personnes avec une peau sèche et des cheveux cassants. Un masque à l’argile blanche vous permet d’hydrater votre peau sans avoir à l’endommager.

L’argile rose

L’argile rose est recommandée pour toutes les peaux sensibles. Elle est utilisée lors de la composition de plusieurs crèmes et masques naturels. Elle a une propriété absorbante qui permet le traitement des cheveux décolorés et secs.

L’argile rouge

L’argile rouge est utilisée par les Égyptiens et est d’ailleurs l’argile idéale pour un beau teint. Riche en oxydes de fer, elle permet l’amélioration de la microcirculation sanguine. Elle illumine, purifie et nettoie votre peau.

Quels sont les modes d’utilisation de l’argile??

Pour nettoyer votre organisme et le renforcer, vous pouvez faire une cure de trois semaines d’eau argileuse. Vous buvez matin à jeun un verre de cette eau que vous aurez déjà préparé la veille. Vous pouvez également boire cette eau argileuse en cas de diarrhée. Il faudra prendre 2 à 3 verres par jour jusqu’à ce que le mal disparaisse. L’argile dans le bain permet d’assouplir l’épiderme et affiner le grain de votre peau. Alors avant d’y aller vous renversez dans votre eau 300 à 500 g d’argile.

Pour l’utiliser sur votre visage, vous devez réaliser un masque. Vous pouvez opter pour l’argile déjà prête ou préparez votre pâte vous-même. Vous n’aurez qu’à appliquer une couche sur votre visage pendant 10 à 15 minutes. Pour le retirer le masque, utiliser une éponge douce et un peu d’eau tiède sans frotter. Attendez quelques minutes avant d’appliquer d’autres soins sur le visage. Pour le visage, vous appliquez également la pâte et vous laissez reposer pendant 15 minutes avant de rincer abondamment.