Comment avoir de beaux ongles ?

Vous avez envie d’avoir de beaux ongles ? Vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ? Pas de panique, nous allons vous donner toutes les informations que vous avez besoin de connaître pour avoir de beaux ongles. Prêt à en apprendre plus ? Restez avec nous, c’est par ici que ça se passe !

Faire appel à une prothésiste ongulaire

Le premier conseil que nous pouvons vous donner est tout simplement de faire appel à une prothésiste ongulaire. En effet, cette dernière possède toutes les compétences nécessaires pour pouvoir rendre vos ongles plus beaux. Notons également que vous pouvez parfaitement faire une formation pour devenir prothésiste ongulaire , si vous le désirez également.

Protéger correctement cos ongles

Si vous avez envie d’avoir de beaux ongles, nous vous conseillons fortement de protéger ces derniers. En effet, lorsque vous faites le ménage ou la vaisselle, il est important de porter des gants pour protéger vos ongles. Il faut aussi prendre en compte que l’utilisation de certains produits peut véritablement endommager vos ongles, par la même occasion.

Avoir une bonne alimentation

Nous ne le dirons jamais assez, mais l’alimentation est vraiment quelque chose d’important. En effet, bien manger vous permet d’être en bonne santé, mais également d’avoir de beaux ongles. Ainsi, si vous souhaitez que ces derniers restent beaux en toutes circonstances, nous vous conseillons de manger de manière saine et équilibrée, le cas échéant.

Il est recommandé de manger beaucoup d’aliments contenant du zinc, du poisson, de la viande ainsi que des produits laitiers pour éviter l’apparition de marques blanches sur vos ongles.

Coupez et limez vos ongles correctement

Avoir de beaux ongles passent également par l’entretien de ces derniers. Lorsque vous avez coupé et que vous les limez, il faut opter pour le bon matériel. Une fois que vous avez la bonne lime à ongle et une paire de ciseaux pour vous couper les ongles, il ne vous reste plus qu’à avoir les bons gestes :

Il faut d’abord couper vos ongles. Vous devez également respecter la forme naturelle de ces derniers. Il faut éviter de couper les cuticules de vos ongles sinon cela peut créer une infection.

Une fois que vous les avez coupés, vous devez les limer. Néanmoins, cela doit se faire uniquement dans un sens.

Cela vous permettra tout simplement d’avoir des ongles forts. Lorsqu’ils vont repousser, ces derniers ne casseront pas.

Polissez vos ongles avant de les vernir

Une fois que les avez coupés, il ne vous reste plus qu’à les polir. C’est une étape importante à faire si vous souhaitez vernir ces derniers. Cela leur apportera de la brillance, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Évitez l’acétone et les produits agressifs pour vos ongles

Lorsque vous vernissez régulièrement vos ongles, surtout n’utilisez pas de dissolvants qui contient de l’acétone surtout si vous avez les ongles cassants. Il faut éviter ce type de produit qui rend vos ongles plus secs, les privant de leur humidité naturelle et les rendra au final plus fragile.

N’oubliez pas d’hydrater correctement vos ongles

Le conseil que nous pouvons vous donner pour avoir de beaux ongles est tout simplement les hydrater. Pour cela, il est parfaitement possible d’opter pour différentes huiles, comme l’huile d’amande douce, par exemple.

Comme vous pouvez le constater, prendre soin de ces ongles peut vraiment prendre du temps. Néanmoins, il faut tout de même noter que les actions mises en place pour avoir de beaux ongles doivent être faites de manière régulière. Ce n’est pas parce que vous allez bien manger une fois que vos ongles resteront beaux sur le long terme, par exemple !

D’autres recommandations pour prendre soin de ses ongles