Arrêter la cigarette sans fringales : les atouts de la cigarette électronique

D’après une étude de Tabac Info Services, près de 58 % des fumeurs réguliers sont prêts à arrêter de fumer. C’est une volonté louable, en effet. Toutefois, atteindre cet objectif n’est pas une mince affaire. La période de sevrage s’accompagne de nombreux problèmes comme la fatigue, la toux et l’irritabilité. Le plus dur, ce sont les fringales parfois très difficiles à supporter?!

La cigarette électronique est peut-être une solution efficace pour résoudre ce problème. En effet, selon une étude de Santé publique France, près de 700?000 fumeurs ont réussi à abandonner la cigarette classique grâce à cet appareil. Comment cela se fait-il?? Cet article vous éclaire sur les atouts de l’e-cigarette qui contribuent au sevrage.

La cigarette électronique est-elle utile pour arrêter de fumer??

C’est la question à un million d’euros?! A priori, la réponse est affirmative. La cigarette électronique peut effectivement constituer une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac d’une personne. Elle fait même partie des outils promus par les organismes de santé français, notamment durant le Mois sans Tabac.

Durant son sevrage, le fumeur ressent assez régulièrement des fringales. Ces dernières sont le signe que son corps est en manque de nicotine. L’e-cigarette comble ce manque et lutte contre la dépendance de trois manières. Découvrons chacune d’elles.

L’e-cigarette lutte contre la dépendance physique

L’organisme du fumeur est habitué à recevoir une certaine dose de nicotine. Par conséquent, lorsqu’il est sevré, cet organisme sera soumis à des changements brusques qu’il aura du mal à accepter. Le manque va s’intensifier et provoquer des moments de colère, de stress et d’irritabilité. C’est durant cette période que les fumeurs sont les plus tentés de craquer.

Le vapotage permet de rendre le sevrage plus doux et plus facile à supporter pour l’organisme. En effet, l’objectif au début est de réaliser son sevrage tabagique, c’est-à-dire d’arrêter le tabac, tout en continuant à avoir un apport en nicotine via la e cigarette, grâce au e-liquide qui contiennent de la nicotine. Les e-liquides existent avec plusieurs dosages de nicotine, allant de 0mg/ml (sans nicotine) à 20mg/ml.

Une fois le sevrage tabagique effectué et que le fumeur n’a plus envie de fumer, l’e-cigarette permet de réduire peu à peu la consommation en nicotine et d’habituer le corps à ce nouveau rythme.

Au fil du temps, le fumeur parvient à retarder les prises et à se sevrer totalement de la nicotine. Grâce au vapotage, les effets du sevrage seront moins violents et plus commodes à supporter. De plus, le Ministère de la Santé britannique précise que la vape est 95 % moins nocive que la cigarette. Elle permet donc naturellement d’améliorer l’état de santé du fumeur.

L’e-cigarette lutte contre la dépendance comportementale

La consommation du tabac se fait souvent en raison de circonstances précises, des lieux dans lesquels l’on se trouve et des personnes que l’on fréquente. Ces éléments agissent comme des déclencheurs et provoquent chez le sevré l’envie de fumer. Par exemple, s’il avait l’habitude de fumer chaque fois qu’il est stressé, il reproduira exactement le geste dès qu’il sera dans une situation stressante. C’est ce qu’on appelle une dépendance comportementale au tabac.

Les premières semaines d’arrêt, le fumeur sera envahi par les déclencheurs. Parfois, il va instinctivement porter la main à sa bouche, comme s’il fumait une cigarette imaginaire. Grâce à la cigarette électronique, il peut lutter contre ces automatismes. Celle-ci se substitue à la cigarette classique et lui permet de conserver la gestuelle. Peu à peu, il pourra dominer les déclencheurs et s’épanouir en tant que non-fumeur.

L’e-cigarette lutte contre la dépendance physiologique

Selon les études scientifiques, la nicotine contenue dans la cigarette met environ 10 secondes pour arriver au cerveau. Elle produit alors le fameux «?shoot?» que recherchent tant les fumeurs. Durant le sevrage, c’est ce manque qui est le plus difficile à combler. Le cerveau réclame à nouveau cette sensation agréable.

La cigarette électronique ne contient pas autant de nicotine qu’une cigarette classique. Toutefois, elle permet de conserver le plaisir que le consommateur ressentait en fumant. La nicotine mettra cette fois entre 20 et 30 minutes pour arriver au cerveau. Le plaisir sera également plus réduit, mais il sera suffisant pour permettre au cerveau de reprendre le contrôle et de se débarrasser de sa dépendance pour cette substance.

Sans être une solution miracle, le vapotage permet d’accompagner le sevrage. Pour profiter de ces avantages, il est important de respecter certaines règles, autrement on n’aboutit à aucun résultat. Nous allons vous présenter certaines d’entre elles.

Éviter de fumer et de vapoter en même temps

Lorsqu’on se sert de l’e-cigarette comme aide au sevrage, il faut faire une croix sur les cigarettes de tabac classiques. Associer ces deux éléments serait une erreur, car elle réduit à néant les efforts de sevrage tabagique. Elle ne permet pas à votre organisme de s’habituer à une consommation de nicotine plus réduite. D’un point de vue sanitaire, vous n’aurez rien à gagner.

Commencer par un e-liquide au goût de tabac

Le vapotage est généralement inhabituel pour la majorité des fumeurs. Pour bien commencer, nous vous recommandons d’essayer un e-liquide au goût de tabac, appelé classic, et contenant de la nicotine en fonction de votre dépendance à cette dernière.Ainsi, vous pourrez mieux vous familiariser avec l’e-cigarette et apprécier le plaisir que ce produit procure.

Sur le marché, il y a une large gamme d’e-liquides. N’hésitez pas à explorer la variété de modèles disponibles et à découvrir de nouveaux goûts jusqu’à trouver l’article qui vous convient.

Il faut également garder à l’esprit que le vapotage doit vous permettre de délaisser le tabac.Une fois cet objectif atteint, réduisez peu à peu la dose de nicotine contenue dans les e-liquides. Cela vous permettra de progresser réellement vers le sevrage total de la nicotine.

Consulter un tabacologue

Arrêter le tabac tout seul n’est pas une mince affaire. Il ne suffit pas d’acheter une cigarette électronique et des e-liquides pour que la magie se produise.

En consultant un spécialiste, vous pourrez bénéficier de conseils avisés et d’un accompagnement de qualité. Il pourra vous conseiller sur la dose de nicotine par laquelle il faut commencer selon vos habitudes de fumeur et la puissance de l’appareil. Son expérience vous permettra d’atteindre votre objectif.

Pour résumer, l’usage de l’e-cigarette est avantageux. Au-delà du plaisir qu’il procure, cet appareil accompagne la lutte contre la dépendance à la nicotine. Le fumeur devra l’utiliser convenablement s’il veut arriver à se sevrer totalement.