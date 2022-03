La e-cigarette fait-elle maigrir ?

Les cigarettes classiques, au tabac, provoquent la formation de goudron dans les poumons et, entre autres, 70 formes différentes de cancer. C’est la principale raison qui pousse les experts médicaux à vous exhorter d’arrêter dès que possible. L’une des raisons pour lesquelles les fumeurs ne veulent pas arrêter est la peur de prendre des kilos. Il est de notoriété publique que dès que l’on arrête de fumer, on commence à prendre du poids. Ce que beaucoup font maintenant, c’est passer au vapotage comme outil de sevrage utile. Comme les e-liquides pour cigarette électronique contiennent également de la nicotine, les e-cigarettes agissent comme un coupe-faim, tout comme les cigarettes, sans les milliers de produits chimiques toxiques et dangereux inhalés par des millions de fumeurs dans le monde. Néanmoins, la question demeure : le vapotage entraîne-t-il une perte de poids comme beaucoup pensent que le tabac le fait ?

La e-cigarette comme substitut alimentaire ?

Il est important de souligner qu’aucun de ces deux produits ne doit être utilisé comme une sorte de complément alimentaire. Vous ne devez jamais remplacer les bâtonnets de carotte par une cigarette, ni une e-cig, un pod ou un mod. Le vapotage procure la même sensation et la même routine que le fait de tenir un objet dans sa main, de le porter à sa bouche et d’inhaler une substance. Le vaping ne contient que quelques ingrédients, dont la glycérine végétale, le propylène glycol, les arômes et, lorsqu’elle est nécessaire ou désirée, la nicotine. Cette combinaison crée le e-liquide qui, une fois chauffé, produit la vapeur que vous inhalez. L’inhalation peut se faire par le biais du bouche-à-poumon (ce qui est courant chez les fumeurs débutants), ou directement dans les poumons (plus avancés). Ces ingrédients ne contiennent pratiquement aucune calorie, de sorte que le vapotage lui-même est considéré par certains comme un bon coupe faim et donc permet de maigrir, mais qu’en est-il réellement ?

Le vapotage ne fait pas perdre de poids – mais qu’est-ce qu’il fait ?

Ce que nous savons du vaping depuis sa création en 2003 et sa popularité croissante depuis, c’est sa capacité à aider les gens à arrêter de fumer. Étant donné que de nombreux utilisateurs de cigarettes sont de gros fumeurs, il est très difficile d’abandonner cette habitude et d’y renoncer d’un coup sec. Beaucoup ont essayé sans succès ou sont rapidement revenus à leurs anciennes habitudes parce que la dépendance à la nicotine est si forte et qu’il n’y a pas d’autre méthode. Dans le passé, les gens ont essayé les thérapies de remplacement de la nicotine telles que les gommes ou les patchs, avec un succès souvent discutable. Cependant, avec des recherches récentes en 2019 suggérant que les e-cigarettes sont deux fois plus efficaces, nous avons maintenant la réponse.

Vous pouvez réduire lentement cet apport de nicotine pour obtenir les résultats souhaités. Et mieux encore, vous avez la possibilité de choisir parmi une multitude de saveurs sucrées différentes avec une variété de e-liquides. Ainsi, si vous décidez de réduire votre consommation de nicotine à zéro, vous serez toujours en mesure de gérer les tentations d’encas sucrés. Le fait que vous ne fumiez plus de substances toxiques dangereuses qui émoussent les sens, comme nous l’avons expliqué plus haut, y contribuera.

Supprimer la peur de prendre du poids

Le culte à tout prix du juste poids n’est pas plus sain que de se laisser aller. Il s’agit de trouver le juste milieu entre ne pas être obsédé par son poids et en prendre soin. Le vapotage et le tabagisme ne doivent pas être utilisés comme points de repère pour vous aider à perdre du poids. Manger sainement et faire de l’exercice tout en réduisant naturellement le stress est la meilleure façon d’y parvenir.

Il va sans dire qu’en raison des dangers du tabagisme pour votre corps et votre état d’esprit, vous devez agir rapidement pour mettre fin à cette habitude. Des études récentes ayant montré que l’obésité est en train de devenir un « plus grand tueur » que le tabagisme, il est vital de garder un poids sain, mais de le faire de la bonne manière.

Le vapotage ne devrait être utilisé que comme un moyen d’arrêter de fumer…. Ou de ne jamais commencer… Cela a toujours été son but et le restera. Vous pouvez ajuster le taux de nicotine que vous souhaitez, et vous pouvez inhaler de la même manière que si vous fumiez. Il est compréhensible qu’un fumeur craigne de « grossir » lorsqu’il arrête de fumer. Avec le vapotage, vous disposez d’une alternative utile qui fournit suffisamment de nicotine à laquelle le corps est maintenant habitué, sans pour autant vous tourner vers des aliments sucrés en remplacement.

Le vapotage ne fait pas maigrir, mais dans la mesure où il se substitue à certaines mauvaises habitudes alimentaires, il peut grandement y remédier, sans nuire à la santé comme le ferait une cigarette classique.