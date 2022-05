La vente privée dans l’univers de la mode et de la beauté chez Showroomprive

La vente privée consiste à proposer à une partie de sa clientèle des services ou des produits de tous types. Dans l’univers de la mode et de la beauté, ce type de vente permet de mettre à la disposition d’un groupe de clients des accessoires de marques, à des prix défiants toute concurrence. C’est un moyen de mettre en vente des produits qui ne peuvent être trouvés facilement sur le marché. La vente privée présente des avantages aussi bien pour la clientèle que pour les vendeurs. Cette technique de vente a été adoptée par plusieurs entreprises spécialisées dans les produits de mode et de beauté et se pratique essentiellement sur le net à travers l’e-commerce. Showroomprive est un site de vente en ligne qui propose des opérations de vente à durée limitée et à prix réduits sur des produits de marques.

Qu’est-ce qu’une vente privée en mode et beauté??

Les accessoires de mode et de beauté sont utiles pour apporter une finesse à la présentation physique. Ils constituent les touches particulières qui apportent une certaine harmonisation entre la personnalité et l’aspect physique. Si les sites de vente en ligne spécialisés dans la mode et la beauté s’intéressent particulièrement aux femmes connectées, c’est bien parce que ces dernières représentent cette partie de la population dont la demande en accessoires de beauté et de mode est bien élevée. Généralement, les clients qui ont le désir de s’offrir des articles relatifs à la mode et à la beauté recherchent de la qualité, mais à des prix abordables. Afin de combler ces désirs, la vente en ligne apparaît comme l’opportunité idéale pour se procurer des produits de marque à forte réputation, à des prix incroyablement réduits.

Les ventes privées étaient autrefois organisées dans des salles physiques à caractère privé. Elles étaient réservées pour des élites. Aujourd’hui, elles se sont orientées vers le monde virtuel et sont ouvertes à toutes les personnes qui veulent profiter de ces offres exceptionnelles. Elles s’organisent autour d’une procédure simple et facile d’accès. Plusieurs sites ont vu le jour grâce à cette technique commerciale. Showroomprive représente d’ailleurs l’un des sites les plus consultés en la matière.

Qu’est-ce que Showroomprive??

Showroomprive.com est la plateforme qui organise des ventes événementielles. Mis en place en 2006 par Thierry Petit et David Dayan, le site orchestre des opérations de vente de très bons produits de marque sur une durée définie à des prix abordables. Showroomprive est l’un des meilleurs sites d’e-commerce français. Avec près de 725 millions de chiffre d’affaires annuel, il garantit une expérience commerciale intéressante à ses clients.

Ce site propose de nombreux produits de natures diverses pour une clientèle variée. C’est ainsi qu’on y retrouve des accessoires utiles dans le quotidien d’une maison tels que la vaisselle, les objets de décoration… On y retrouve également du matériel destiné à la hi-fi, des articles réservés aux enfants et même des produits alimentaires.

Mais s’il y a bien un domaine dans lequel ce site a su s’imposer, c’est bien dans la vente privée d’accessoires de mode et de beauté. En effet, ce site qui cible particulièrement les femmes souvent connectées et à l’affût de bonnes affaires s’est spécialisé dans la vente privée de marchandises telles que les chaussures, les bijoux, les vêtements, les produits de maquillage… Showroomprivé a même créé sa propre collection de vêtements toujours dans le but d’apporter une pleine satisfaction à sa clientèle. Le site s’évertue tous les jours à présenter à ses membres plusieurs ventes événementielles dans le secteur de la mode et de la beauté.

Comment fonctionne ce site d’e-commerce??

L’une des questions que se posent beaucoup de clients face au rapport qualité-prix des produits proposés par Showroomprivé est de savoir comment les tenants du site parviennent à dénicher de telles bonnes affaires. En effet, l’équipe de cette plateforme d’e-commerce collabore avec les grandes marques afin d’écouler leurs produits à des prix accessibles. Généralement, ces produits sont issus des collections de l’année précédente ou des stocks invendus. Il peut s’agir aussi d’articles de surproductions ou d’articles en solde. L’équipe du site met un point d’honneur à vérifier la qualité des produits, leur provenance, leur garantie avant de les proposer à la vente.

Showroomprivé ouvre ses portes à toute personne désireuse de profiter pleinement des opportunités d’achats uniques qu’il propose. Il est important de devenir membre avant de pouvoir être informé des évènements de ventes privées. L’inscription sur le site Showroomprive se fait gratuitement et ne nécessite aucun engagement particulier. Cette inscription permet d’avoir accès à toutes les ventes privées qui sont renouvelées tous les jours.

Les ventes privées sont annoncées à l’avance par différents canaux. Cette annonce peut se faire à travers la newsletter, par le biais de l’application dédiée à cet effet ou encore directement sur le site. Le jour de la vente, le client se rend sur le site pour la consultation des articles ou services proposés en stock limité. Le plus souvent, les articles prisés s’achètent très rapidement après leur mise en vente.

Lorsque le choix du produit est fait, le client a le devoir de définir le mode de livraison et le mode de paiement qui lui convient. La particularité de Showroomprive est qu’il propose des délais de livraison réduits et très intéressants. Dès que la commande est validée, elle est livrée entre 24 et 72 heures.

Quels sont les avantages des ventes privées en mode et beauté??

Les ventes privées présentent des avantages aussi bien dans le rang des grandes marques que dans celui des clients qui investissent dans ce type d’opération commerciale. Les sites qui proposent ce type d’affaires commerciales en sortent aussi gagnants.

Les achats dans les ventes privées sont toujours de bonnes affaires. Pour les membres de Showroomprivé, la probabilité de tomber sur des coups de cœur exceptionnels est très élevée. Aussi, ces derniers peuvent facilement bénéficier de réductions qui vont jusqu’à 70 % sur des produits qu’ils ne trouveraient pas ailleurs à un prix aussi bas.

Pour les entreprises, la vente privée permet d’éviter le gaspillage. Elle permet de maintenir l’entreprise à flot en réduisant les pertes financières par la vente des stocks invendus ou des stocks issus de la surproduction.

Pour les sites qui proposent des affaires de ce genre, ils y gagnent de la visibilité en attirant des clients. Aussi, les commissions sur les articles vendus qu’ils se font ne sont pas négligeables.