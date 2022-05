Rhinoplastie : pourquoi la Tunisie est devenue un lieu de tourisme médical ?

De plus en plus de personnes ont recours à la chirurgie esthétique. Que cela fasse suite à une malformation, à un accident ou à un défaut d’esthétisme, les interventions de chirurgie esthétique se font couramment. Réalisables sur toutes les parties du corps, ces pratiques concernent beaucoup d’opérations du nez. La rhinoplastie permet ainsi de remodeler, d’affiner ou de redimensionner le nez, dans l’objectif d’améliorer l’harmonie esthétique du visage. En ce sens, nombreuses sont les personnes qui visent la Tunisie pour subir cette intervention. Qu’est-ce qui explique cet engouement pour ce pays ? Pourquoi aller en Tunisie pour une rhinoplastie ?

La Tunisie : l’Eldorado de la chirurgie esthétique

La Tunisie accueille chaque année d’innombrables patients dans le cadre du tourisme médical. Ce pays s’est dernièrement imposé comme étant la destination idéale pour les interventions de chirurgie esthétique telles que la rhinoplastie. Ce n’est pas un hasard étant donné que le pays offre de nombreux avantages non négligeables aux patients.

Des soins de chirurgie esthétique à des prix attractifs

L’une des raisons qui expliquent le succès de la Tunisie dans l’univers du tourisme médical est l’attractivité de ses prix par rapport à d’autres pays.

À titre d’exemple, il faut compter entre 4 000 et 6 500 euros pour une rhinoplastie en Europe. En Tunisie, le prix est estimé à près de 2000 euros. L’écart s’explique par la grande différence entre les devises : le cours de l’euro est 3 fois supérieur à celui du dinar tunisien. Alors, si vous envisagez de modifier l’apparence de votre nez, demandez un devis pour une rhinoplastie en Tunisie, et n’hésitez pas à en comparer plusieurs pour choisir l’offre la plus intéressante.

Notez également que le niveau de vie en Tunisie est moins élevé que celui des pays européens. Par conséquent, les patients peuvent facilement bénéficier de commodités, tout en ayant la garantie de bénéficier d’une grande qualité de soins.

Des soins chirurgicaux de qualité et des infrastructures tunisiennes modernes

La qualité des soins en rhinoplastie est irréprochable en Tunisie. Avec le concours de spécialistes de renom, les équipes médicales justifient de nombreuses années d’expérience à l’échelle internationale, et maîtrisent différentes techniques à la complexité variée.

Par ailleurs, la Tunisie est largement plébiscitée pour la modernité de ses infrastructures médicales. Elle compte des cliniques modernes et en parfaite conformité avec les réglementations strictes du secteur. Ainsi, les salles d’opération sont dotées de matériel médical de pointe. Enfin, la politique de santé du pays est stricte et répond à des standards internationaux.

Faites votre rhinoplastie en Tunisie : la procédure à suivre

Les personnes qui décident de se faire opérer du nez en Tunisie bénéficient d’un séjour médical à la fois luxueux et confortable.

Tout commence par la demande de devis qui est une démarche gratuite, et qui ne vous engage en rien. Sur la base de photographies que vous allez fournir, les spécialistes vont établir un diagnostic complet, et vous transmettre un devis. Ensuite, des examens complémentaires seront exigés. S’il n’y a aucune contre-indication repérée, alors il sera possible de fixer une date pour l’opération.

La consultation chirurgicale

La consultation est une phase essentielle dans la démarche de la rhinoplastie en Tunisie. Elle peut se faire à distance, c’est-à-dire par visioconférence, par audio, ou bien sur place. Dans tous les cas, ce sera le moment pour les chirurgiens de comprendre votre cas ainsi que vos attentes. Ils en profiteront également pour établir un diagnostic précis, et définir des objectifs spécifiques à atteindre.

En tant que patiente, vous prendrez connaissance du déroulement et des suites postopératoires de l’intervention. Si vous ne vous êtes pas encore déplacée, alors vous pourrez envoyer votre dossier médical et subir une consultation par audio/Visio conférence à travers les outils de communication modernes.

Avant l’opération

Comme dans toute procédure de chirurgie, le spécialiste va vous prescrire un bilan biologique et sérologique pour s’assurer que l’intervention se déroule dans les meilleures conditions. Cela aidera également à limiter les risques per et postopératoires. De même, il est probable que vous receviez des recommandations telles que l’arrêt de la pilule ou du tabac.

Le jour de votre rhinoplastie

La durée de l’hospitalisation en clinique pour une rhinoplastie est généralement estimée entre une et deux nuits. Tout dépend du mode de transport que vous avez choisi pour venir vous faire opérer en Tunisie. Dans le cas où vous arriveriez en avion depuis l’étranger, alors vous devrez obligatoirement arriver la veille de l’intervention. Aussi, il ne vous sera permis de reprendre l’avion que 4 nuits après l’opération.

Si vous arrivez en bus ou en voiture d’un pays limitrophe, une seule nuit après l’intervention est nécessaire. Dans ce cas, vous pourrez arriver le jour même de l’opération (le matin). La rhinoplastie se fait sous anesthésie générale et la durée de l’opération est comprise entre deux et trois heures. Elle peut toutefois aller au-delà pour les cas les plus complexes.

Enfin, comme toute opération, vous devez être à jeun le jour de l’intervention dès la veille minuit, sauf en cas d’indications de la part du chirurgien.

Après l’intervention

La période postopératoire d’une rhinoplastie est très simple.

Sachez que contrairement aux autres interventions telles que la liposuccion, ou le lifting, la rhinoplastie ne présente pas de suites douloureuses. Vous aurez un plâtre pendant une semaine, et le retrait de celui-ci pourra se faire sur place ou à distance pour les patientes qui viennent de l’étranger.

Il peut arriver que des ecchymoses soient visibles au niveau du visage, notamment autour du nez et sous les yeux. Ne vous inquiétez pas, car elles disparaîtront de manière progressive, au bout d’une quinzaine de jours après l’opération.

La plupart des cicatrices nasales se trouvent à l’intérieur du nez, et sont par conséquent invisibles. Dans le cas d’une rhinoplastie à voie ouverte, il y aura une petite cicatrice causée par une incision sur la columelle (entre les deux narines).

Enfin, vous devez vous faire enlever les fils extérieurs 10 jours après l’opération par une infirmière libérale. Vous pourrez apprécier le résultat final généralement à partir de 6 mois, voire même un an.

Vous avez à présent toutes les informations utiles à propos de la rhinoplastie en Tunisie. Nous vous conseillons de faire une recherche ciblée des meilleures cliniques tunisiennes, et de leur demander un devis. Confrontez ensuite les offres pour faire le meilleur choix.