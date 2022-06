10 activités insolites à faire en couple à la maison.

Si vous avez du temps libre à la maison, pourquoi ne pas pratiquer une activité de couple insolite. Ce sera l’occasion de passer des moments complices à travers des activités que vous n’auriez pas envisagées. Dès à présent, retrouvez 10 idées à tester dès que vous en avez l’opportunité.

La préparation d’un repas à 2.

Pour apprendre la répartition des tâches tout en s’amusant, vous pourriez envisager de cuisiner avec votre moitié. Par exemple, vous pouvez vous lancer dans une spécialité culinaire d’un pays que vous affectionnez, de quoi découvrir des goûts originaux et faire plaisir à votre moitié.

Mais c’est également une séance particulièrement amusante en relevant différents challenges d’une recette à une main, mais attention de ne rien gâcher, car n’oubliez pas que vous allez déguster le plat ensemble.

Pour compliquer la préparation du repas tout en vous amusant, vous avez uniquement le droit d’utiliser une seule de vos mains. Résultat, le sourire sera assuré.

Une séance de bien-être directement à domicile

Mesdames, faites-vous bichonner à travers une séance de bien-être organisée par votre moitié. Au programme, sortez les gommages, les masques, les crèmes et les huiles. Un bon bain moussant suivi d’un petit massage vous mettra certainement dans les meilleures dispositions.

Pour réchauffer l’atmosphère, vous pourriez également envisager une bouteille de champagne. Concernant le bain, n’hésitez pas à faire preuve d’imagination en utilisant des produits pour le colorer et pour le parfumer. Plaisir suprême : des pétales de roses à la surface de votre bain afin de plonger dans une atmosphère romantique.

Les jeux de société

Qui a dit que les jeux de société étaient exclusivement réservés aux enfants ? Vous pourriez parfaitement ressortir un vieux Monopoly, un Scrabble ou un cluedo pour replonger dans votre enfance.

Mais d’autres jeux sont également envisageables comme un quiz de culture, un puzzle ou un Blind test. Le secret de la longévité du couple repose essentiellement sur les activités que vous partagez et sur l’amusement. Encore une fois, les sensations seront garanties en y mettant les formes.

Vous avez dit faire l’amour ?

Pour certaines personnes, il s’agit d’une évidence. Faire l’amour apporte de très nombreux bienfaits sur le plan moral et sur le plan physique. Alors pourquoi vous privez de cette pratique ?

Mais n’hésitez pas à sortir des sentiers battus en essayant de nouvelles positions. Pour pimenter la soirée, n’hésitez pas à définir une thématique précise en vous inspirant par exemple du célèbre film 50 nuances de Grey.

Les possibilités sont nombreuses et tout dépendra de vos préférences et bien évidemment de celle de votre partenaire.

Un grain de folie grâce à une soirée thématique

Que diriez-vous de ressortir vos costumes et vos déguisements pour une soirée à deux ? Pas la peine d’attendre un événement particulier, n’hésitez pas à enfiler votre cape de super héros, un costume à plumes ou à poils.

Pour plus de surprises, vous pourriez ne pas vous consulter sur la thématique de la soirée et vous retrouver ensuite avec le costume de votre choix.

Ensuite, il suffira de vous ambiancer à travers des musiques qui ont marqué votre époque ou bien de vous lancer dans un jeu de société, dans une soirée défi ou en regardant un bon film.

Faites un pique-nique dans votre cuisine dans votre salon

Si vous souhaitez faire un repas en amoureux qui ne manque pas d’originalité, envisagez tout de suite un pique-nique dans votre salon ou dans votre cuisine. Bien évidemment, les ingrédients essentiels doivent être présents comme des bougies et une lumière tamisée.

Mais le confort a également son importance, alors n’oubliez pas de mettre des coussins partout et d’utiliser une couverture. Le tout avec un fond sonore agréable pour une ambiance cocooning.

Au niveau du repas, vous n’êtes pas obligé de faire compliquer, le plus important reste surtout l’ambiance que vous aurez réussi à mettre en place.

La création d’un album photo

Avec votre moitié, vous avez certainement d’innombrables souvenirs. Des moments que vous avez immortalisés à travers des photographies que vous avez pu prendre depuis un appareil spécifique ou votre téléphone portable.

Alors pourquoi ne pas continuer à écrire votre histoire en célébrant l’amour. Installez-vous confortablement dans le canapé en vous blottissant sous un plaid et contre votre partenaire et faites le tri parmi ces différentes photographies. Ensuite, vous réalisez l’album selon votre convenance, vos envies et vos émotions.

L’organisation d’une chasse au trésor

Pas besoin de quitter votre domicile pour vous lancer dans une chasse au trésor. La partie se joue à deux avec un organisateur et un chercheur. Bien évidemment, il ne faudra pas oublier d’inclure un cadeau à la clé en semant différents indices dans la maison.

La méthode traditionnelle consiste à utiliser un post-it qui guidera votre partenaire à chaque étape afin de le rapprocher un peu plus du trésor. Un travail préparatoire est absolument nécessaire, sous peine de gâcher la jolie attention que vous avez préparée.

Sortez vos crayons

Vous n’êtes peut-être pas un expert dans le dessin, mais cette activité ne manque pas d’originalité et vous n’avez pas besoin d’être un Picasso en herbe. La scène du film Titanic vous a sans doute marqué, celle où Jack dessine Rose dans le plus simple apparat.

De votre côté, vous allez faire exactement la même chose et vous n’aurez besoin que de vos crayons et d’une feuille. Votre partenaire se mettra nu devant vous et vous n’avez plus qu’à le dessiner.

Ensuite, vous inversez les rôles et c’est un moment de complicité qui ne vous laissera pas indifférent.

Essayer le casino en ligne à la maison

Afin de briser la routine du couple, vous pouvez vous laisser tenter par le casino en ligne. En effet, c’est une excellente façon de sortir de vos habitudes et de trouver un moyen original pour raviver la flamme.

En temps normal, vous allez passer une soirée ordinaire avec clairement un manque d’attention et de surprises vis-à-vis de votre partenaire. Il est donc préférable d’effectuer une activité que vous n’aviez jamais faite auparavant en vous tournant simplement vers le casino en ligne.

C’est une activité peu commune et les sensations des paris en ligne et des jeux de casino vous feront vivre des sensations inoubliables. Résultat, vous allez profiter d’une soirée qui se distinguera des autres et qui vous rapprochera incontestablement de votre partenaire.

Tout d’abord, vous devez choisir un site fiable, c’est-à-dire un casino en ligne bénéficiant d’une excellente réputation. Par ailleurs, vous n’êtes pas obligé de jouer avec de l’argent réel, même en jouant de manière virtuelle les sensations seront bel et bien au rendez-vous.

Pour de nombreuses personnes, il s’agit d’une véritable découverte car vous n’avez jamais été dans un casino. Cette fois-ci, pas besoin de sortir votre plus beau costume ou de vous mettre sur votre 31, vous allez pouvoir découvrir tranquillement le casino en ligne depuis votre canapé.

Une simple connexion Internet sera suffisante depuis votre tablette, votre téléphone portable ou votre ordinateur. Une fois la création de votre compte effectuée, vous n’avez plus qu’à choisir le jeu qui vous attire le plus.

Par exemple, vous pouvez vous laisser séduire par les machines à sous, roulette, le black-jack, le poker ou le craps.

L’indémodable machine à sous sera elle aussi présente dans le casino en ligne. Cette activité se partage ensemble, ce qui signifie que vous jouez sur le même écran et non chacun de votre côté, sinon les moments de complicité seront plus réduits. Si vous décidez de miser de l’argent, vous allez ressentir des sensations jusqu’alors inconnues.