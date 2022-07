La bougie un objet pour créer une ambiance spéciale dans votre intérieur

Les bougies créent en quelques secondes une ambiance contemplative et chaleureuse. Leur lumière vacillante suffit à elle seule à diffuser de la chaleur.

Pourquoi décorer votre intérieur avec des bougies

Rien n’est plus harmonieux que la lumière des bougies, qui illumine une pièce de manière romantique et en souligne l’atmosphère.

La lueur chaude et harmonieuse des bougies ne se prête pas seulement à une soirée romantique, mais transforme également un repas en famille ou un moment de convivialité sur votre terrasse en un moment d’ambiance stylée.

Il n’y a pas une seule pièce où une bougie n’apporte pas de convivialité et ne crée pas une impression de chaleur confortable. Dans le salon ou la salle à manger, dans la salle de bains ou la chambre à coucher, les bougies attirent le regard et suscitent l’enthousiasme.

Outre le romantisme, la lueur des bougies est également synonyme de convivialité, en particulier pendant la saison froide, lorsque les jours raccourcissent et les nuits s’allongent. Mais les bougies sont également toujours une belle décoration à valeur ajoutée pour les douces soirées d’été sur la terrasse.

Les bougies parfumées

Les bougies parfumées de qualité permettent de créer une ambiance agréable ou romantique. Les bougies parfumées sont un mélange de parfums et de lumière.

Une bougie parfumée enrichit chaque pièce de ses arômes et de son apparence. Sur les tables ou les armoires, ces charmantes créations d’huiles parfumées et de cire sont merveilleusement mises en valeur. Elles permettent de parfumer discrètement une pièce à un moment précis et sont disponibles dans presque tous les parfums.

Vous avez le choix entre une seule note de parfum ou une combinaison de différents parfums. Par exemple, votre domicile peut porter le parfum pur des roses en fleurs ou devenir un jardin de fleurs odorantes avec les arômes merveilleux des roses, du jasmin et du muguet. Si vous souhaitez utiliser des combinaisons, veillez à aérer régulièrement la pièce, car le parfum peut vite devenir trop intense, surtout si vous utilisez plusieurs bougies.

Quelles couleurs de bougie choisir ?

Le choix des couleurs des bougies est très large et vous pouvez choisir des bougies aux couleurs vives ou classiques, discrètes ou personnalisées.

Des bougies aux tons clairs et pastels

Les bougies ne doivent pas toujours être allumées. Lorsqu’elles ne sont pas allumées, elles constituent un magnifique objet de décoration. Si vous préférez les teintes légères et que vous souhaitez faire entrer le printemps dans votre intérieur, les bougies de couleur vert clair, roses ou lilas feront votre bonheur. Les couleurs pastel ssont également idéales pour apporter la légèreté du printemps dans votre intérieur.

Des bougies de couleurs vives

Vous pouvez créer des designs personnalisés avec des bougies aux couleurs particulièrement vives et dans les tons tendance actuels.

Comme il n’y a pas de différence en termes de qualité et de durée de combustion, vous pouvez choisir ces bougies en fonction de vos idées de la couleur optimale et décorer votre maison de manière variée.

Avec quel type de bougie décorer votre maison ?

Selon vos goûts personnels, vous pouvez opter pour des chandeliers classiques, des bougeoirs modernes ou des photophores. Ils sont tous disponibles dans de nombreuses variantes, de sorte qu’ils conviennent à tous les styles d’intérieur.

Les bougeoirs

Les bougeoirs, conviennent aux bougies chauffe-plat si tendance actuellement, sont modernes. Ils sont souvent en verre, en acier inoxydable ou en porcelaine. Ils combinent plusieurs fonctions, car ils servent de support ignifuge pour les bougies à réchaud et les protègent des courants d’air. Les modèles qui entourent complètement les bougies chauffe-plat sont très demandés, de sorte que les bougies ne produisent qu’une lumière indirecte.

Les photophores

Vous souhaitez décorer non seulement votre appartement, mais aussi votre terrasse ou votre balcon avec des bougies ? Les photophores sont alors faits pour vous. Ils peuvent accueillir de grandes bougies qui brûlent très longtemps. Alors que les photophores classiques sont en verre, il existe de plus en plus de variantes en acier coloré ou de lanternes en bois.

Les chandeliers

Du chandelier minimaliste au chandelier ornemental, tout est possible. L’important est qu’il soit ignifuge et qu’il s’accorde avec votre style d’intérieur. Un intérieur élégant nécessite un chandelier pompeux, tandis que les objets design et tendance s’harmonisent le mieux avec les styles d’intérieur modernes. Les chandeliers embellissent la table de la salle à manger pendant la saison froide, mais aussi les rebords de fenêtre, les tables d’appoint et les commodes.

Fabriquer soi-même des bougies

Avec un peu d’habileté, de patience et, bien sûr, les bons outils et les bonnes matières premières vous pouvez fabriquer vous-même des bougies artisanales.

Vous n’avez besoin que de :

Cire

Mèche de bougie

Huile parfumée

Moule

Pot de chauffe

Il faut juste prendre quelques précaution comme veillez à la sécurité car la fonte de la cire nécessite des températures élevées qui peuvent entraîner des brûlures. Il faut aussi éviter de verser de l’eau dans la cire liquide.

Quels types de cire sont utilisés pour les bougies artisanales ?

Les bougies sont fabriquées à partir de différents types de cire :