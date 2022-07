C’est bientôt les fiançailles et vous recherchez une bague qui pourrait combiner élégance et passion?? Ou souhaitez-vous tout simplement une bague pour accompagner votre habillement?? Et si vous optez pour une bague avec saphir?? Magnifique et plein de charme, le saphir fait partie des 4 pierres précieuses au monde au côté du diamant, de l’émeraude et du rubis.

Très utilisé en bijouterie, ce métal captivant et brillant a toujours été choisi pour orner les bagues de fiançailles. Les bagues avec saphir sont d’ailleurs prisées pour la célébration de la 16e année de mariage. Si l’un ou l’autre de ces cas s’offrent à vous, découvrez dans cet article comment et pourquoi choisir une bague avec saphir chez April Paris.

Comment choisir une bague avec saphir chez April Paris

Plusieurs critères sont à considérer notamment dans le choix d’une bague avec saphir. Ce sont entre autres la provenance, la couleur et la taille. Découvrons ici quelques-uns sur lesquels vous devez nécessairement miser pour effectuer votre choix.

Vérifier la provenance

Pour choisir votre bague avec saphir, prenez le temps de vérifier la provenance de la pierre. Il existe en réalité plusieurs pays d’où vient le saphir. La qualité varie alors selon l’origine. Au nombre de ces pays, on a le Madagascar, la Colombie, les États-Unis, la Chine, le Canada et le Pakistan.

Cependant, la majorité des saphirs notamment ceux utilisés par April Paris sont extraits au Sri Lanka. Il s’agit d’un pays démographiquement pauvre qui se situe au sud de l’Inde. Réputé pour la qualité des saphirs qu’il extrait, ce pays est parfois qualifié de l’île aux pierres précieuses. Cela est dû à la forte présence de roches métamorphiques contenant de pierres précieuses dans cette région. Le choix d’un saphir originaire du Sri Lanka est donc la garantie d’une meilleure qualité.

Chaud ou non chauffé??

Il existe deux catégories de pierres pour les bagues avec saphir. On a la pierre chauffée et la pierre naturelle ou non chauffée. En effet, la première est issue du procédé selon lequel le saphir subit un traitement purement chimique. Le but est de forcer la couleur de la pierre, mais cela conduit à une dénaturation de cette dernière. Il y a donc de fortes chances que la pierre soit endommagée.

Pour ce faire, il est préférable d’opter pour des pierres naturelles, c’est-à-dire celles qui n’ont été victimes d’aucun traitement artificiel. En effet, toutes les pierres de couleur notamment le saphir sont dotées d’inclusions. Ce sont de fines aiguilles de dioxyde de titane. Même si ces inclusions ne doivent pas être trop apparentes, elles aident à savoir la provenance du saphir.

Alors, au lieu d’une mesure forte, April Paris vous propose des saphirs dont les inclusions ont été dissoutes à partir d’une chauffe à basse température. Ce sont des pierres naturelles et non synthétiques. Cette stratégie accorde à la pierre une autre touche d’esthétique.

La couleur

La couleur est un autre critère déterminant dans le choix d’une bague avec saphir. Elle est indispensable parce qu’elle participe à l’élégance et beauté de la pierre. En effet, lors d’un choix, il est préférable d’opter pour un saphir d’un bleu profond et intense. Il faudrait que cette couleur ne soit pas trop foncée afin de conserver la transparence de la pierre. Par ailleurs, vous pouvez opter pour une nuance du bleu notamment un bleu royal saturé.

Toutefois, les saphirs ne se présentent pas seulement en bleu, même si la plupart le sont. Il arrive que d’autres métaux substituent le titane pour produire une variété de couleurs. C’est ainsi qu’on retrouve des saphirs jaunes, roses, violets et verts.

La qualité

Pour faire un excellent choix de saphirs, il est important de veiller à sa qualité. Pour la déterminer, il faudra se baser sur la pureté ou la clarté de la pierre.

La clarté d’un saphir est évaluée selon les types d’inclusions qu’il comporte ainsi que leur nombre. Certains facteurs peuvent être responsables de la présence d’une inclusion dans une pierre.

Cependant, la profondeur de la couleur du saphir peut aider à masquer les inclusions. Lorsque cela ne se produit pas, certains bijoutiers taillent les pierres de sorte que les inclusions visibles disparaissent. Cela étant, pour savoir si un saphir est de bonne qualité, il faut vérifier s’il est propre à l’œil. Autrement, la pierre ne comporte pas d’inclusions visibles.

La taille

Un autre élément dont il faut tenir compte est la taille du saphir. En effet, dans son état nature, le saphir est hexagonal. Mais, après découpe, on obtient une variété de formes. Ainsi, on peut obtenir pour une pierre la forme ovale, ronde ou de poire.

Si des tailles standard sont connues pour les diamants, cela n’est pas le cas avec les saphirs. Ainsi, la meilleure taille est celle qui accorde à la pierre une surface parfaitement située sur la couronne de la gemme. La coupe doit aussi faciliter l’entrée de la lumière afin de faire briller la gemme.

Pourquoi choisir une bague avec saphir chez April Paris??

Faire un choix de bague avec saphir peut paraître ardu surtout lorsqu’on ne s’y connaît pas. Pour cette raison, il est préférable de se tourner vers des marques de référence notamment April Paris. Cela vous garantit tout au moins la qualité de votre choix. Pourquoi choisir alors sa bague avec saphir chez April Paris??

Pour un choix de qualité

April Paris accorde un point d’honneur à la qualité des saphirs qu’il propose. C’est pour cela que toutes les bagues avec saphir sont vendues selon un excellent rapport qualité/prix. En effet, les saphirs proviennent de nombreux pays dont le Sri Lanka particulièrement pour les gemmes en dessous de 0,20 ct.

Pour un choix responsable

April Paris s’assure de la traçabilité de ses saphirs. L’origine des pierres peut donc être connue ainsi que les mines d’extraction. Ainsi, vous pouvez vous rassurer que les pierres proposées ne proviennent pas de zones de conflit. Au mieux, ces dernières sont extraites de façon socialement responsable.

Pour l’artisanat mis en œuvre

Tous les bijoux chez April Paris sont fabriqués à l’unité selon la technique de la fonte à cire perdue. Cela se fait aussi de manière responsable. L’atelier est d’ailleurs certifié Responsable Jewellery Council.

Pour sa provenance

Les bagues avec saphir chez April Paris sont made in France. Les fontes sont réalisées dans les Vosges et le sertissage à Paris dans ses ateliers certifiés Joaillerie de France et Entreprise du Patrimoine vivant. Par ailleurs, l’or est équitable, éco responsable et certifié Fairmined. Alors, à vous de jouer?!