Adidas et sa brassière révolutionnaire grande taille

Depuis de nombreuses années, la marque allemande adidas a su s’adapter à la perfection aux demandes du marché du sport et également ouvrir ses gammes vers ceux et celles qui ne possèdent pas les tailles mannequins d’athlètes. Il y en a pour tous les goûts et comme observé chez le principal concurrent de la firme qu’est Nike, l’offre est de plus en plus complète, y compris pour les femmes portant des grandes tailles.

Précurseur depuis de nombreuses années dans le monde du sport et même, avant-gardiste, adidas a récemment charmé les femmes fortes avec une gamme de brassières pensée pour elles. Zoom sur cette nouvelle technologie et surtout, sur les innovations permanentes de la fameuse marque aux trois bandes…

Le sport pour tous

43 nouveaux modèles développés en près de trois ans de recherche, notamment auprès de l’université de Portsmouth. L’inclusivité est également devenu le maître-mot dans le monde du sport et une fois de plus, la marque basée historiquement dans le petit village de Herzogenaurach, fait l’unanimité à ce sujet.

Sorties en février, ces nouvelles brassières sont d’ores et déjà une référence pour toutes les influenceuses mode et sport, ou tout simplement les clientes les ayant testées. Elles se divisent sous quatre catégories bien distinctes dont une pensée pour le yoga ou encore une autre, pour la course.

La révolution tient de l’absence de coutures sur certains modèles, empêchant avec brio l’apparition d’éventuels frottements, très fréquents sur les modèles des autres marques ou même, les anciens de la marque allemande.

Il va sans dire que les tailles conviennent à toutes les morphologies puisque la plus grande taille sur ces nouvelles brassières est arrêtée au 4XL. L’occasion idoine pour toutes d’effectuer une séance de sport sans la moindre gêne et avec une sensation particulièrement agréable au moment d’enchaîner les mouvements en tout genre.

Les brassières sont d’un soutien total et la révolution prônée en bon argument marketing évident par adidas tient son rang après plusieurs mois sur le marché. Une réussite qui contribue à la croissance, une fois de plus à deux chiffres, de la marque en 2022. Rarement la marque n’avait été aussi proche de rattraper Nike à l’échelle mondiale et à n’en pas douter, cette nouvelle innovation contribue à cela, en charmant les sportives en herbe.

Cependant, il ne s’agit pas de la seule chez adidas ces derniers temps, bien au contraire…

Des innovations pensées pour les femmes de tout âge

Six mois avant l’apparition de ces nouvelles brassières, adidas s’était attaqué à un tout autre problème connu par un grand nombre de femmes et notamment, les plus jeunes d’entre elles durant l’adolescence. Le produit phare de la saison printemps/été 2021 était en effet un legging pensé pour l’utilisation durant les périodes de règles menstruelles.

Tout en essayant de soutenir au mieux le bas du dos et du mieux possible, les maux liés au ventre, adidas a surtout intégré différentes couches pour altérer l’angoisse d’une fuite. Avec ces modèles, adidas comptait bien révolutionner le sport durant les périodes menstruelles et force est de constater que ce fut bel et bien le cas pour toutes les utilisatrices de ces modèles, résolument et logiquement, un peu plus cher que les autres de la marque.

Une énième innovation qui met en avant une marque en plein mouvement et sans cesse portée vers un public de plus en plus jeune.

Des collaborations qui mettent en avant la réussite de la marque

Un public jeune peut être trouvé sur Twitch tant la mode de cette plateforme de streaming vidéo affole les compteurs en matière de divertissement Internet, qu’il s’agisse de poker ou de jeux vidéo.

Depuis plusieurs années, adidas enchaîne donc les collaborations avec certains artistes ou plateformes, à l’image de celle effectuée avec Twitch il y a quelques années. Innovante et pensée pour les références ou les soucis rencontrés par ses clients, la marque adidas vogue à la perfection ces dernières années…