À qui s’adresse l’AVE pour le Canada ?

Lors d’un voyage vers le Canada, il est nécessaire pour les ressortissants de pays étrangers de disposer d’un document qui leur permet de rentrer sur le territoire. Il s’agit de pièces telles que le visa ou l’AVE. Bien que le premier soit le plus connu, le second n’en demeure pas moins utile et présente des avantages très intéressants pour ceux qui peuvent y accéder.

Qu’est-ce qu’une AVE pour le Canada ?

L’Autorisation de Voyage Électronique (AVE) est un document exigé aux citoyens de pays dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans le Canada après un voyage par avion. Également appelé eTA (Electronic Travel Authorization), il ne garantit cependant pas que son détenteur pourra entrer dans le pays dès que son vol aura atterri. Selon les agences de visa, tout touriste détenteur d’une AVE Canada devra en effet convaincre les agents des services frontaliers qu’il est en droit de rentrer sur le territoire canadien.

Pour cela, le voyageur devra présenter son passeport ainsi que d’autres documents pertinents. Lorsque vous possédez une AVE, vous avez la possibilité d’effectuer des voyages vers le Canada autant que vous le désirez. Chaque séjour sur le territoire canadien ne devra pas excéder une période de 6 mois. L’AVE est valide pendant 5 ans maximum ou jusqu’à l’expiration du passeport auquel il est associé par voie électronique. Si cette pièce d’identité expire, vous devrez alors faire une nouvelle demande d’AVE.

Qui peut demander une AVE pour le Canada ?

Les ressortissants de pays dispensés d’obligation de visa peuvent demander une AVE. Une multitude de pays sont concernés, dont la France, les pays européens, l’Australie, etc. La liste complète est disponible sur le site officiel du gouvernement canadien. Outre ces ressortissants, les citoyens brésiliens, roumains et bulgares peuvent également accéder à l’AVE Canada depuis le 1er mai 2017. Pour qu’ils soient éligibles, ils doivent avoir détenu un visa visiteur décerné par le Canada sur les 10 dernières années. La détention d’un titre de non-résident valide délivré par les États-Unis est aussi convenable. Si l’une de ces conditions est remplie, le voyageur pourra faire une demande d’AVE :

s’il désire se rendre au Canada par voie aérienne ou transiter par un aéroport canadien,

s’il planifie un voyage d’affaires ou de tourisme de 6 mois maximum au Canada.

Ces personnes doivent absolument disposer d’un passeport brésilien, roumain ou bulgare pour être éligibles à la demande d’AVE pour le Canada. Depuis la guerre en Ukraine, les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille peuvent accéder à une AVE spécial. Il s’agit de l’AVUCU (Autorisation de Voyage d’Urgence Canada Ukraine), qui permet aux personnes éligibles de venir vivre et travailler au Canada durant leur séjour.

C’est une mesure qui leur offre un statut temporaire prolongé jusqu’à ce que la crise en Ukraine s’estompe et que les bénéficiaires de l’AVUCU puissent y retourner en toute sécurité. Ces citoyens ukrainiens et leurs familles sont toujours soumis aux exigences de visas et voyages. Ils seront toutefois dispensés du paiement des frais de demande de visa et de traitements de dossiers.

Quels sont les frais à engager et la durée de la procédure pour votre demande ?

Les frais à investir pour la demande d’AVE s’élèvent à seulement 7 $ CAN ou 5 € environ. Cette somme représente les frais de taxe gouvernementale canadienne. Après dépôt de votre demande d’AVE, vous obtiendrez une réponse au bout de 72 heures au maximum. Il peut cependant arriver que ce délai soit étendu à 5 jours ouvrés, lorsqu’il existe des petits soucis concernant votre demande d’eTA.

Comment procéder pour demander une AVE pour le Canada ?

Pour faire votre demande d’AVE convenablement, vous devez tout d’abord préparer votre dossier en rassemblant les bons documents. Cela correspond à l’ensemble des documents administratifs et des pièces justificatives dont vous avez besoin. Assurez-vous que votre passeport est valide et couvre bien les dates prévues du voyage (entrée et sortie du Canada). L’étape suivante consiste à remplir le formulaire électronique de demande d’AVE avec les informations nécessaires. Les documents et pièces justificatives collectés seront indispensables pour remplir convenablement le formulaire.

La troisième étape consiste à effectuer le paiement de la demande par carte bancaire. Vérifiez bien que le formulaire rempli ne contient aucune erreur avant de faire le paiement, car cela pourrait poser un problème à votre arrivée au Canada. Une erreur sur l’AVE peut en effet vous empêcher d’entrer sur le territoire canadien. Enfin, vous recevrez votre AVE par e-mail. Vérifiez le document reçu pour éviter toute erreur qui pourrait être compromettante. Pour vous aider dans toutes ces démarches, vous pouvez faire appel à des professionnels qui vous assisteront et vous éviteront des désagréments.