La prise en charge des frais médicaux chez la femme enceinte

Les femmes enceintes ont a leur charge des frais médicaux multiples. Entre les rendez-vous récurrents chez le gynécologue, les échographies ainsi que les visites médicales de routine, les frais médicaux, s’accumulent assez rapidement. Si certaines de ces dépenses sont prises en charge par l’assurance maladie, d’autres frais nécessitent la souscription d’une mutuelle. Alors, comment choisir une mutuelle quand on est enceinte?? Quelles sont les garanties qui protègent contre les risques de la grossesse ?

La prise en charge des examens obligatoires liés à la grossesse

En France, les femmes enceintes bénéficient d’un remboursement important de leurs frais médicaux. La majorité des frais sont remboursés par la Sécurité Sociale, le reste étant pris en charge par la mutuelle de la femme enceinte.

Quels frais médicaux de grossesse sont intégralement remboursés par la sécurité sociale ?

Tous les examens obligatoires sont entièrement pris en charge par l’assurance maladie à partir du premier jour de la grossesse :

? Examens prénataux et postnataux ;

? Traitements médicaux liés à la grossesse ;

? L’amniocentèse et le caryotype fœtal pour les femmes à risque ;

? Le contrôle de la glycémie

? Le dépistage des maladies suivantes : syphilis, VIH, hépatite B, hépatite C, rubéole et toxoplasmose ;

? 8 séances de conseil prénatal.

Que les soins médicaux soient liés ou non à la grossesse, la sécurité sociale couvre tous les frais à partir du sixième mois de grossesse jusqu’au douzième jour après l’accouchement. Cela couvre les types de soins suivants :

? Les traitements médicamenteux

? Les frais de matériel médicaux,

? Les frais d’analyse, d’hospitalisation et d’appareillage

Les conditions à remplir pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale

La future maman doit déclarer sa grossesse à sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les trois premiers mois de sa grossesse pour pouvoir bénéficier de cette couverture. La déclaration peut être faite en ligne ou par courrier suite au premier examen prénatal effectué par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme

Quels frais liés à la grossesse nécessitent une mutuelle ?

Malgré les couvertures des frais prénataux par la sécurité sociale, il existe d’autres frais à la charge de la femme enceinte. Par conséquent, la souscription d’une complémentaire santé est nécessaire pour bénéficier d’un remboursement intégral.

En effet, le ticket modérateur, c’est-à-dire le montant que la femme enceinte doit encore payer après le remboursement de la Sécurité sociale, peut être pris en charge par la mutuelle. Il permet par exemple de couvrir les frais supplémentaires tels que les dépassements d’honoraires de gynécologues, anesthésistes, obstétriciens, etc. et les traitements non pris en charge par la Sécurité sociale (médecine douce, yoga, etc.).

Enfin, une mutuelle peut prendre en charge les dépenses de « confort » dont le but est d’améliorer le plus possible les conditions d’accouchement de la femme enceinte. Il s’agit notamment de la prise en charge d’une chambre individuelle, des frais de télévision, etc., autant d’éléments que la sécurité sociale ne couvre pas.

Comment bien choisir sa mutuelle grossesse ?

Bien choisir ses garanties

En général, les mutuelles santé sont alignées sur les mêmes services de base. Le niveau de qualité de la complémentaire santé va surtout dépendre des couvertures supplémentaires proposées ainsi que de leur niveau de remboursement.

En recherchant une mutuelle, les femmes enceintes doivent prêter une attention particulière au délai de carence fréquemment exigé par la plupart des contrats lors de la souscription d’une mutuelle pour sa grossesse. En effet, aucune couverture n’est disponible pendant cette période si la mutuelle établit un délai de carence, qui est généralement compris entre trois et six mois.

La femme enceinte a donc deux possibilités :

? Prendre l’initiative de souscrire ou de changer sa mutuelle avant d’être enceinte

? Ou sélectionner une offre sans délai de carence pour bénéficier instantanément de la prise en charge des frais liés à la grossesse.

La prime de naissance est un facteur à prendre en compte lors du choix de la mutuelle pour votre grossesse. C’est une somme d’argent que la mutuelle verse à la mère lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Elle n’est cependant pas proposée par toutes les compagnies d’assurance santé. De plus, certaines d’entre elles exigent un minimum d’un an d’adhésion au contrat pour pouvoir bénéficier de cette prime.

Comparer les mutuelles santé

Les comparateurs d’assurance ont pour but de fournir à leurs utilisateurs, les tarifs les plus bas. Pour ce faire, ils fournissent des comparatifs d’offre d’assurance pour permettre aux utilisateurs de faire le choix le plus avantageux.

Il existe des comparateurs en ligne comme LeLynx.fr qui permettent de réaliser, en quelques clics, des devis de mutuelle santé pour femmes enceintes. En quelques minutes, vous obtenez un devis personnalisé qui correspond à vos besoins.