Généralement, la couette est connue comme un élément indispensable de la literie. En effet, afin de passer une nuit bien tendre, il est d’une importance capitale d’avoir une couette adaptée à la température ambiante. Aujourd’hui, il existe plusieurs types de couettes qui sont la plupart du temps adaptées pour chaque saison. Chaude, moelleuse et légère, la couette permet de s’emmitoufler et de dormir à poings fermés. Quelles couettes choisir en fonction de la saison?? Faisons le point dans cet article.

D’une manière ou d’une autre, retenez que, quels que soient le type de garnissage et la taille de la couette que vous choisissez, il est aussi possible pour vous d’opter pour un modèle avec un traitement contre les acariens. La couette 140×200 est parfaitement idéale pour les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, comme l’asthme, les personnes allergiques aux acariens, les nouveau-nés, les enfants en bas âge et les personnes âgées.

Les couettes légères en été

Quand il fait chaud en période d’été, plusieurs sont ceux qui ne voient pas l’importance de dormir avec une couette tout en préférant utiliser un simple drap pour se couvrir. Toutefois, certaines personnes apprécient tout de même passer la nuit avec une couette, même durant les périodes de chaleur intense. Ces dernières sont la plupart du temps sensibles à la fraîcheur et se disent qu’une simple couverture ne peut les réchauffer. Il arrive parfois qu’en été, que certaines nuits soient un peu fraîches. Dans un temps de canicule, l’on peut toutefois se passer d’une couette, mais quand il ne fait pas bien chaud, son importance est capitale.

Par ailleurs, soulignons que certaines personnes chauffent leur chambre à coucher durant les nuits d’hiver. Dans ce cas, une couette légère peut être largement suffisante pour se couvrir sans ressentir la fraîcheur. Cependant, cette option est généralement déconseillée puisqu’afin de bien dormir la nuit, il faut à tout prix éviter de mettre le chauffage. D’ailleurs, le sommeil est de bien meilleure qualité surtout quand la température de la chambre ne dépasse pas 18 à 19 degrés. Toutefois, soulignons que si vous désirez acheter une couette d’été, vous allez devoir porter une attention toute particulière à son grammage (180 g/m2 pour une couette naturelle et 200 à 250 g/m2 pour une couette synthétique).

Les couettes chaudes

Tout en étant moelleuses et douillettes, les couettes chaudes séduisent pour leur épaisseur et la chaleur qu’elles apportent. Généralement conseillée en période d’hiver, cette couette sera parfaite si vous dormez dans une pièce où la température est supérieure ou égale à 19 °C. Il faut souligner par exemple que si vous êtes sensible au froid, vous devez opter pour une couette chaude afin de bénéficier d’un confort hors norme durant toute la nuit. De plus, soulignons aussi que grâce à son grammage élevé, la couette chaude est plus épaisse que la couette légère ou celle tempérée. Toutefois, l’usage de la couette chaude peut être particulièrement appréciable si vous aimez dormir avec une couverture lourde.

Les couettes bien chaudes

Il est d’une importance capitale de rappeler que pour bien dormir la nuit, il est primordial de ne pas chauffer la chambre à coucher. En effet, même en hiver, la température de votre chambre ne doit pas dépasser 19 degrés pour favoriser un sommeil de qualité. Si vous vous demandez comment ne pas attraper froid, sachez qu’il suffit tout simplement d’avoir à votre disposition une couette bien chaude. Aujourd’hui, il existe généralement ce que l’on appelle des couettes d’hiver et ces dernières sont la plupart du temps très chaudes et conviennent tout particulièrement aux personnes frileuses. Par exemple, sachez que pour une couette naturelle, vous pouvez opter pour un grammage de 270g/m2 ou plus. En ce qui concerne la couette synthétique, vous pouvez vous diriger vers un grammage plus important de 350 à 500 g/m2, et ce, en fonction de la composition du garnissage puisque certaines fibres synthétiques tiennent plus que d’autres. Il est vrai que l’usage d’une couette chaude dans une période de fraîcheur est un pur plaisir. Toutefois, vous devez faire très attention dans le but de ne pas opter pour une couette assez chaude. Si par exemple vous ressentez une forte chaleur durant vos nuits, vous risquez sans aucun doute de transpirer, ce qui générera sans doute de l’inconfort et donc des réveils nocturnes.

Les couettes 4 saisons

Si c’est votre habitude de dormir avec une couette toute l’année et que vous vous rendez compte que vous ne recherchez pas la même chaleur en été et en hiver, vous pouvez opter pour les couettes 4 saisons. En effet, la couette 4 saisons est généralement composée de 2 couettes (une légère à utiliser en été et une tempérée pour l’automne et le printemps). En hiver par exemple, quand vous avez envie d’avoir bien chaud la nuit, il vous suffit tout simplement d’attacher ensemble les 2 couettes. C’est en quelque sorte le principe de la couette modulable. L’unique différence est que la couette légère que vous pouvez clipser sur la couette tempérée est individuelle. L’usage de la couette 4 saisons est de nos jours pris pour une petite révolution dans l’univers de la literie. Par exemple, si vous dormez avec un partenaire, il arrive que l’un ait plus froid que l’autre durant la nuit. Dans ce cas, sachez qu’il peut être toutefois inconfortable pour la personne qui a souvent chaud de dormir avec une couette dont le grammage atteint 500 g/m2.

Les couettes tempérées

Encore appelées couette médium, les couettes tempérées sont généralement connues comme une couverture moyennement chaude. En effet, il est d’une importance capitale de notifier que ce type de couette convient à la fois au printemps et à l’automne. Par ailleurs, du moment où les températures sont généralement fraîches en période d’automne et plus ou moins fortes dans les périodes du printemps, vous devez opter pour une couette qui ne sera pas assez lourde ni légère afin que vous puissiez passer une nuit tendre. C’est la raison pour laquelle la couette tempérée est connue comme celle adéquate et qui répond aux besoins thermiques en été comme en hiver. En revanche, soulignons que, quand il y a assez de fraîcheur en hiver, vous pouvez toutefois ajouter une couverture légère à votre couette tempérée afin d’obtenir une température optimale.