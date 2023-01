Que faut-il savoir sur la fête de Noël ?

Quelle est l’origine de la fête de Noël ?

Tous les ans, de nombreux jours retiennent notre attention. Il s’agit généralement de dates où nous célébrons un évènement particulier. Parmi la multitude qui existe, il y en a un qui est attendu avec impatience. Il s’agit de la fête de Noël. Cependant, que faut-il réellement savoir sur cette fête ? Quelle est son origine ? Pourquoi faut-il s’offrir des cadeaux ? Qui peut fêter la Noël ? Voilà entre autres quelques interrogations auxquelles cet article se propose d’apporter des réponses.

La fête de Noël est une célébration qui provient directement de la religion chrétienne. En effet, il s’agit du jour de la naissance de jésus Christ. C’est d’ailleurs pour cela que de nombreuses personnes plus ancrées dans la religion l’appellent aussi de la fête de la nativité. De nos jours, ce sont des milliards de personnes qui la fêtent tous les ans. Cependant, l’on se demande avec insistance pourquoi la date du 25 a été retenue pour cette célébration. A-t-elle été indiquée dans la bible ? La réponse est tout simplement non.

Jusqu’aujourd’hui, personne ne connait exactement la date à laquelle Jésus de Nazareth est né. Il fallait tout de même qu’une date soit choisie afin que toute la communauté puisse célébrer le miracle de sa naissance. C’est ainsi que le Concile de Nicée a choisi le 25 décembre dans les années 325. En effet, cette date a une signification bien plus grande. Elle représente l’ascension du soleil après le jour le plus court de l’année.

Toutefois, vous devez garder à l’esprit que cette date concerne uniquement le calendrier grégorien. Pour les personnes qui respectent par exemple le calendrier julien, la fête de Noël est célébrée le 6 janvier.

Pour quelles raisons offre-t-on des cadeaux pour la fête de Noël ?

Tout le monde sait que la fête de Noël représente de façon indirecte un jour où l’on doit offrir des cadeaux à nos proches. En effet, il s’agit d’une autre tradition qui remonte à des centaines d’années. L’histoire raconte que lorsque le petit Jésus est né, trois grands Rois mages sont venus lui rendre visite. Ils lui ont apporté comme présent de l’or, de l’encens, mais aussi de la myrrhe. Afin de rester dans la logique de cet évènement, il est alors conseillé de s’offrir toute sorte de présents. Aujourd’hui, comme cadeau noël homme, vous pouvez par exemple offrir une chemise ou une cravate à un membre de votre famille.

Quel est le personnage principal de la Noël ?

Il est vrai que de nos jours, lorsqu’on parle de la fête de Noël, très peu de gens pensent encore à la religion. Cette fête a été dénaturée au fil des temps. Aujourd’hui, elle évoque la venue du père Noël. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une représentation d’un saint qui a vécu au IVe siècle. Ce dernier aurait été à la base de la résurrection de trois enfants. À force de raconter son histoire, elle est devenue de plus en plus réelle avec les années. Des détails ont été rajoutés jusqu’à ce qu’on aboutisse à celle que l’on connait aujourd’hui.

En effet, dans le passé, plusieurs églises situées dans le nord de la Scandinavie étaient en mésentente en ce qui concerne la provenance du père Noël. Cela se comprend tout à fait surtout lorsque l’on sait que c’est dans cette région qu’est née cette tradition. Il a donc fallu trouver une théorie plausible pour expliquer de nombreux paramètres comme la survie des rennes, etc. Tout cela s’est parfaitement emboité afin que l’on obtienne une histoire originale du père Noël.

Il s’agit alors d’un vieil homme un peu grassouillet avec une chevelure et une barbe blanche. Tout vêtu de rouge, il descend du ciel avec un traineau et des elfes. Il vient avec un sac rempli de cadeaux pour récompenser les enfants qui ont été sages durant l’année. Cette histoire, les parents se chargent de l’utiliser afin de bercer leurs enfants jusqu’à ce que ces derniers deviennent grands. Il suffit aujourd’hui de se rendre dans les boutiques comme Jewelssimo afin de dénicher le cadeau idéal.

Quelles sont les plus grandes traditions à honorer pour Noël ?

Comme vous le savez certainement, la fête de Noël ne se fête pas seulement la date du 25 décembre. Il s’agit d’une célébration qui commence au moins quatre semaines à l’avance. On parle du temps de l’Avent. Il se caractérise par la création d’une couronne pour rappeler à tous celle qui avait été déposée sur la tête de Jésus le jour de sa mort. Tout le monde doit alors patienter jusqu’à la date du 25 décembre pour fêter la fête Noël convenablement.

Pendant cette période, il est important de décorer les maisons. C’est ainsi que depuis 1521 les sapins sont devenus un symbole représentatif de cette fête. Il fallait en acheter un et le décorer. De base, il était conseillé que des scènes symboliques comme la manière dont notre monde a été créé soient mises en évidence. On pouvait aussi utiliser des fruits et des bonbons pour la décoration. Une fois de plus, cela ne se respecte pas de nos jours. Les sapins sont aujourd’hui décorés avec des guirlandes, des boules de Noël et aussi une étoile au sommet. Cette dernière est très importante, car elle représente l’étoile du berger.

Qui peut fêter la Noël ?

Pendant longtemps, tout le monde pensait que la fête de Noël était exclusivement réservée pour les personnes qui font partie de la religion chrétienne. Cela était vrai par le passé. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, étant donné que le caractère religieux de cette fête n’est plus très respecté, tout le monde peut aujourd’hui la célébrer. Même les pays musulmans comme l’Algérie l’ont adopté. Il en est de même pour les Chinois.

De nouvelles traditions sont aussi nées de la fête de Noël. La nuit du 24 décembre, les orthodoxes ont reçu l’interdiction formelle de lire la Torah. Ils passent alors leurs soirées à jouer à des parties de cartes, de dame, etc. Mais plusieurs parmi eux s’adonnent aux activités de Noël. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez chez des personnes qui ne sont pas chrétiennes des sapins de Noël magnifiquement décorés.