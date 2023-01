Carport en Aluminium sur mesure – Protégez vos véhicules !

Vous êtes à la recherche d’un carport sur mesure pour protéger votre véhicule des intempéries et des mauvaises conditions climatiques ? Alors optez pour un carport en aluminium, une solution durable et durable qui s’adaptera parfaitement à votre environnement. Découvrez les avantages et inconvénients de ce type de carport et trouvez le carport en aluminium qui vous convient le mieux !

Abri voiture en aluminium : avantages

Un abri de voiture tel que le carport en aluminium vous fait profiter d’avantages considérables. Effectivement, ce matériau, en plus d’être résistant et solide, renvoie une touche de décoration exceptionnelle. Il est antirouille et dispose d’une belle durabilité dans le temps même s’il est confronté aux aléas climatiques (eaux de pluie, neige…). A contrario du bois, une structure en aluminium requiert très peu d’entretien. Vous n’avez pas besoin de le peindre ou encore de le vernir. Le carport aluminium se nettoie facilement et rapidement. Un essuyage avec un chiffon et de l’eau savonneuse est largement suffisant !

L’ossature en alu, robuste et légère à la fois, permet au carport de ne pas fléchir face aux vents les plus forts. Au niveau esthétique, il peut se couvrir de la couleur de peinture de votre choix. Si vous choisissez une décoration moderne et épurée, le gris anthracite est un excellent choix. Pour un style naturel et convivial, le vert se fond délicatement dans le paysage. Sachez d’ailleurs que ce matériau est respectueux de l’environnement, car il est recyclable à volonté. Il s’agit d’un point fort à ne pas négliger ! Enfin, l’aluminium est un matériau qui se caractérise par sa grande souplesse. Cela veut dire que la configuration de votre auvent est modifiable à votre guise au moment de la pose.

Prix d’un carport en alu

Vous avez besoin d’un carport pour préserver efficacement votre véhicule, votre deux-roues ou votre camping-car ? Voici quelques idées de tarif pour vous aider à concrétiser votre projet de carport dans les meilleures conditions. En général, le prix d’un carport adossé en aluminium est moins onéreux par rapport à un modèle autoportant. Les dimensions ont un impact important sur le tarif global. Le carport attenant est accessible en kit. Le cas échéant, vous pouvez acheter le dispositif à partir de 500 €. Le tarif d’un modèle sur-mesure débute à partir de 2 000 €.

Le prix dépend également de la taille pour un modèle indépendant. Les finitions, elles aussi, peuvent faire basculer la facture. En dehors du prix d’acquisition de l’abri de voiture en aluminium, il faut également définir les frais de pose par un professionnel dédié dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. Ces derniers peuvent atteindre les 250 à 600 €. Une demande de devis auprès de l’installateur est à recommander pour savoir à quoi s’attendre. N’hésitez pas à en demander plusieurs afin de comparer les tarifs et de faire jouer la concurrence. Cette façon de faire est également adaptée pour s’informer sur les prestations offertes par l’entreprise. Le devis doit mentionner les garanties sur les travaux à prévoir.

Carport adossé ou non ?

Le carport en alu propose de nombreuses options de personnalisations. Entre le carport adossé ou autoportant, le choix vous incombe. Le choix relèvera sûrement de l’espace disponible et du goût de chacun.

Le carport indépendant ou autoportant, qui est le modèle le plus répandu, se fixe via 4 ou 8 poteaux. Il est compatible avec toutes les utilisations et toutes les toitures, qu’il s’agisse d’un toit plat ou d’un toit en polycarbonate. Le modèle indépendant fait office d’espace de détente et peut se nicher dans la maison. Les occupants de l’habitation ne subissent pas l’odeur des hydrocarbures et la nuisance sonore de la voiture.

Le carport attenant est un choix tout aussi intéressant. Celui-ci est adossé à la façade de la maison. Monté sur deux poteaux, il s’installe aisément et est peu encombrant. Il peut recevoir une porte qui s’ouvre sur le logement. À l’instar du carport indépendant, il peut accueillir plusieurs véhicules s’il est de grande dimension.

Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous n’êtes pas soumis(e) à un permis de construire ni à une déclaration préalable de travaux. Ces documents interviennent une fois que les surfaces sont supérieures à 5 m2.

Pourquoi opter pour un carport double ?

Bien que tous les deux soient conçus avec une toiture plate, le carport double vole la vedette au carport simple. La raison en est simple : celui-ci conserve et protège votre véhicule ainsi que des biens de grandes tailles. Il peut aussi recevoir un camping-car, une grande remorque ou une caravane. Ce modèle vous servira également à stocker vos meubles de jardin pour une éventuelle réutilisation. Les parasols, les tables, les chaises de jardin, la tondeuse autoportée, la remorque en sont de bons exemples. Tout ce beau monde peut y prendre place ! C’est donc une solution idéale pour ranger vos affaires dans un seul et même endroit.

Quels sont les fabricants de carport ?

Nombreux fabricants et revendeurs se disputent le marché du carport aluminium de fabrication française. L’enseigne à recommander est Trigano Store. Vous y retrouverez un grand panel de modèles répondant à tous les besoins et à toutes les bourses, allant du carport simple au carport double jusqu’au modèle attenant et indépendant.

FAQ

Comment fermer un carport en aluminium ?

Pour fermer un carport en aluminium, il faut installer des bâches qui soient fonctionnelles et esthétiques en même temps.

Quel carport sans autorisation ?

Un carport dont les dimensions dépassent 5 m2 fait l’objet d’une déclaration. Un permis de construire est alors inutile pour un préau de moins de 5 m2. Pour des dimensions supérieures ou égales à 20 m2, une déclaration préalable aux travaux est requise.

Quelle hauteur autorisée pour un carport ?

Le carport ne doit pas prendre plus de 5 m2 d’emprise au sol. La hauteur doit être au-dessous des 12 m.

Quelle surface pour un carport 2 voitures ?

Pour un carport pour deux voitures, vous devez disposer d’une largeur de 5 m et d’une longueur de 6 m ainsi que d’une surface au sol de 30 m2.