Comment choisir sa cigarette électronique ?

Comment fonctionne une cigarette électronique ?

Très appréciée par les fumeurs pour sa capacité unique à reproduire les sensations de la cigarette classique, la cigarette électronique est devenue pour plusieurs personnes, un véritable partenaire de sevrage tabagique. Pour ceux qui se perdent dans la panoplie de modèles disponibles, voici les paramètres à prendre en compte pour faire un choix bien éclairé.

Les e-cigarettes sont des objets tech modernes avec des formes et des aspects très divers. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut d’abord comprendre leur structure. Le dispositif est composé de :

D’une batterie (amovible ou non)

D’un atomiseur ou d’un clearomiseur, qui est à son tour composé de : d’une résistance qui chauffe l’e-liquide ; d’un réservoir contenant l’e-liquide ; d’un embout buccal amovible (ou drip tip) qui permet d’aspirer la fumée ; d’un tube central qui conduit la vapeur jusqu’à l’embout.



La batterie fournit de l’énergie à une résistance qui chauffe l’e-liquide pour cigarette électronique contenu dans le clearomiseur. L’e-liquide, qui contient de la nicotine, passe ainsi à l’état gazeux dans le clearomiseur puis est aspiré par l’utilisateur. Le liquide ainsi vaporisé lui délivre ses arômes, de la satisfaction nicotinique et une vague de sensations très proches de celles de la cigarette électronique, sans cependant avoir le même niveau de toxicité.

Aujourd’hui, il existe toute une gamme de cigarettes électroniques. Mais la bonne cigarette doit vous faire chavirer et séduire vos sens. Elle doit vous offrir suffisamment de sensations pour que vous ne soyez pas tenté de retourner à la cigarette classique. Il faut donc s’assurer de choisir le modèle le plus adapté à votre profil fumeur.

Choisir sa cigarette électronique : déterminer votre profil fumeur

Si vous en êtes à votre premier achat, il est crucial de déterminer votre profil fumeur avant de porter votre choix sur un modèle.

Cela sous-entend que vous ne devriez pas utiliser l’e-cigarette si vous n’êtes pas fumeur. Les cigarettes électroniques sont destinées aux fumeurs. Ainsi, on distingue trois classes de fumeurs, à savoir les petits fumeurs, les fumeurs modérés et les fumeurs infatigables.

Les petits fumeurs ou les fumeurs occasionnels sont ceux qui fument moins de 10 cigarettes quotidiennement. Si vous en fumez plus de 20 par jour, vous êtes un fumeur infatigable. Si vous êtes entre ces deux extrêmes, alors vous êtes un fumeur modéré.

Choisir sa cigarette électronique : les critères

Pour choisir votre e-cigarette, voici les principaux critères dont il faudra tenir compte.

La contenance du clearomiseur

La contenance du réservoir de votre e-cigarette aura un grand rôle à jouer à la fois sur le confort, l’esthétique, l’ergonomie et aussi sur la facilité d’utilisation. Par exemple, un petit réservoir peut être plus facile à tenir et parfois plus esthétique. Par contre, avec un grand réservoir, l’e-liquide finira moins rapidement, et vous pourrez utiliser votre accessoire plus longtemps sans avoir à le remplir à nouveau.

Le format

Les e-cigarettes arborent une diversité de formats. Chacun a ses avantages et ses limites. Il faudra tenir compte de votre profil fumeur et de vos préférences en termes d’esthétique et d’ergonomie pour effectuer le choix d’un modèle. Voici les trois principaux formats disponibles sur le marché.

Le format tube

Très discrètes et intuitives, compte tenu de leur taille relativement petite, les e-cigarettes en format de tube peuvent facilement être rangées dans la poche. Elles ont généralement très peu de réglages et sont donc parfaitement adaptées aux débutants.

Le format Pod

Peu encombrant avec leur petite taille, le format pod est très apprécié et se retrouve aisément sur le marché. Cette vapoteuse nouvelle génération n’a pas besoin d’une batterie trop puissante. En effet, elles s’utilisent plus pour vapoter des liquides alternatifs. Ils conviennent à la fois aux débutants qu’aux fumeurs modérés.

Le format box

Très facile à utiliser, c’est le modèle le plus polyvalent et le plus performant. Il s’agit de cigarettes de forme rectangulaire et qui donnent l’impression d’être une boîte. Il s’agit là des modèles les plus avancés du marché. Très puissantes, elles ont une excellente autonomie et d’importantes possibilités de réglages, ce qui peut les rendre parfois complexes.

Elles permettent donc de vapoter pendant plus longtemps, ce qui convient donc aux fumeurs expérimentés. Cependant, il faut noter que ces modèles sont parfois lourds et encombrants.

La batterie et son autonomie

Généralement intégrée directement à l’e-cigare, la batterie joue un grand rôle dans l’expérience de vapotage. C’est en effet elle qui fournit l’énergie dont la résistance a besoin pour la vaporisation de l’e-liquide. Elle détermine donc à la fois la durée de vapotage, la fréquence de rechargement de l’accessoire et sa puissance.

Pour choisir la bonne autonomie, il faut tenir compte de votre mode de vie et de votre fréquence de vaporisation. Si vous êtes une personne sédentaire, vous aurez relativement plus de facilité à recharger votre appareil s’il se décharge. Une autonomie modeste vous conviendra donc. Il en est de même pour les petits fumeurs qui n’ont pas besoin de fumeurs pendant trop longtemps chaque jour.

Par contre, pour les grands fumeurs et pour les personnes relativement mobiles, il faut un modèle puissant d’e-cigare, doté d’une batterie offrant un certain niveau d’autonomie. En effet, pour un fumeur invétéré, l’utilisation d’une cigarette électronique est plus simple si sa batterie ne se vide pas trop souvent.

Ainsi, pour les petits fumeurs, une batterie de capacité inférieure à 1 500 mAh fera l’affaire. Pour les fumeurs expérimentés, il faudra trouver une batterie de plus de 2 500 mAh. Pour les fumeurs modérés, il faut opter pour une autonomie moyenne, c’est-à-dire comprise entre ces deux extrémités.

Notez par ailleurs que certaines cigarettes électroniques peuvent être chargées avec des accumulateurs (de grosses piles) séparés. Avec un accumulateur en réserve, votre e-cigare vous offrira une autonomie presque illimitée s’il est compatible.

La valeur de la résistance

Puisque la batterie et la résistance des cigarettes électroniques communiquent directement, le choix de la résistance influencera également la vitesse de déchargement de la batterie et les sensations délivrées. Voici ce qu’il es reccomandé de choisir :

une résistance inférieure à 0,5 ?, pour une vape douce en inhalation indirecte ;

une résistance supérieure à 1 ?, pour une vape puissante en inhalation directe ;

une résistance comprise entre 0,5 et 1 ?, pour une vape polyvalente.

Voilà les principaux critères à prendre en compte pour dénicher votre cigarette électronique. Certains modèles vous offriront des fonctionnalités particulières. Vous ferez le choix selon vos préférences.