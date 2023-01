Top 10 des meilleures visites de caves à champagne

Si vous êtes de passage en Champagne-Ardenne, ne ratez pas l’occasion de faire le plein en champagne. Cette partie du pays est surtout réputée pour être le paradis des amoureux de cette boisson de luxe.

En effet, les villes comme Reims, Épernay et Ay abritent souvent les caves des meilleures maisons de champagne dans le monde. Les touristes y vont pour en déguster, pour voir les vignes et surtout pour visiter les caves.

Cependant, avec le nombre important de caves accessibles et la durée limitée des séjours, on peut facilement tomber dans l’embarras du choix. Pour vous donner un coup de pouce, voici les 10 meilleures visites de caves.

1 – Champagne bollinger

La maison Bollinger existe depuis plus de 180 ans et se trouve à Ay. Aujourd’hui, les champagnes Bollinger décorent les tables les plus prestigieuses et les plus luxueuses de la planète. Avec une famille riche en histoire, ce champagne impose son style et son caractère tant au niveau du goût, mais aussi de son image.

On y propose deux types de visites d’une durée de deux heures avec une dégustation exclusive à la clé. On retrouve la formule Discovery à 105 euros qui vous propose de découvrir la maison et ses caves, suivie d’une dégustation de trois champagnes. Et pour plus de sensation, il y a la formule Expérience qui vous permet de découvrir les vignes du Clos Saint-Jacques, le cellier, la tonnellerie maison, les caves et l’oenothèque.

2 – Champagne Lanson

Visitez l’une des plus anciennes Maisons de Champagne à Reims. Avec plus de 260 ans, la maison Lanson s’est fait connaître dans toute l’Europe, et cela depuis longtemps. Cette maison a su préserver son unicité et son authenticité au fil des années, mais ne cesse aussi de se mettre à jour.

Lanson propose 4 types de visites avec des tarifs variés, mais qui restent très abordables. Chaque visite dure 120 minutes et est disponible en français mais aussi en anglais. Pour 26 euros, vous avez La Création originale avec une visite de la Maison et une dégustation du Brut Black Label. Puis, on retrouve La Création emblématique qui ajoute la dégustation du Rosé à la première proposition pour 35 euros. Pour 55 euros, vous avez La Signature avec une visite et la dégustation de 3 champagnes. Et pour finir, on retrouve La Vintage qui propose une visite suivie d’une dégustation des trois cuvées emblématiques de la maison.

3 – Champagne Daniel Dumont

Peu connue sur le marché mais connue des amateurs, la Maison Dumont se démarque par l’utilisation des méthodes conventionnelles mélangées à la modernité. Cela donne un champagne riche et à la fois unique.

Par exemple, la maison n’utilise pas des produits phytosanitaires pour préserver la nature afin de donner une qualité excellente aux vins.

On y trouve deux types de visites à un tarif très bas. Pour 14 euros, vous avez une heure de visite et la dégustation de 2 champagnes (grande Réserve Champagne + millésimé). Et pour 18 euros, vous avez plus de dégustations en ajoutant le Rosé de la maison.

4 – Champagne GH Martel

Visitez les caves de la maison GH Martel situées à 100 mètres de la Basilique Saint-Rémi dans un vieux quartier de Reims.

Fondée en 1869, cette maison produit des champagnes de renoms qui reposent sur les savoir-faire de la famille Rapeneau depuis 4 générations. La maison propose trois types de visites qui sont proposés en deux langues (française et anglaise).

Chaque type comporte une visite guidée de la maison, des caves et une dégustation. Les tarifs sont de 23 euros, 30 euros et 35 euros. Elles diffèrent par rapport aux nombres et par rapport aux types de champagnes à déguster.

5 – Champagne Henri Giraud

La maison Henri Giraud est implantée à Ay dans un grand terroir classé grand cru. Elle se trouve dans la grande forêt d’Argonne considérée comme le berceau artisanal de la Champagne. La maison propose trois types de visites guidées.

En premier lieu, on retrouve l’initiation à 95 euros qui comprend une visite de 90 minutes du chai et une dégustation de 4 cuvées accompagnée d’une bouchée culinaire. En second lieu, on retrouve La Table Expérience qui comprend une visite privée à 240 euros du domaine accompagné d’une dégustation d’une sélection de cuvées iconiques sur la Table Expérience du chef.

Et pour finir, le must à 495 euros qui vous fournit une visite gastronomique privée et une dégustation de quelques rares flacons de la Collection.

6 – Champagne de Venoge

Symbolisée par son Cordon bleu, la champagne de Venoge se démarque par son histoire et son esprit. Fondée depuis 1851, la maison de Venoge ouvre ses portes dans son domaine à Épernay.

La maison propose des visites guidées du domaine de style hôtelière où vous pourrez déguster les champagnes maison comme le Cordon bleu Brut et le champagne Princes accompagnés de quelques délices sur la formule choisie.

Cela dit, pour 419 euros et 478 euros, vous pouvez avoir un séjour oenotouristique dans une chambre de luxe ou une suite de luxe. Le séjour comprend une visite et une dégustation de 2 coupes de Champagne.

7 – Champagne Mumm

La maison Mumm se trouve à Reims sur la rue Champ-de-Mars. Elle est fondée en 1827 et n’a cessé d’épater les oenophiles pendant des années pour son exigence, son audace et sa persévérance.

La maison vous propose des visites guidées des caves suivies d’une dégustation du champagne à Cordon rouge. Les visites durent 75 minutes et sont proposées en deux langues. Le tarif varie de 28 euros à 50 euros selon le champagne à déguster.

8 – Champagne Boizel

La maison Boizel se trouve à Épernay sur l’avenue de Champagne. Vous pouvez y visiter des caves creusées inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pouvez faire une visite guidée des caves pour une durée de 75 minutes.

On retrouve deux formules toutes proposées en français et en anglais. Tout d’abord, il y a le Millésime qui désigne une visite se terminant par la dégustation de 2 millésimes de la maison pour 40 euros.

Et pour 60 euros, vous avez la même visite avec la dégustation des 2 champagnes Joyau de France.

9 – Champagne Comtesse Lafond

Visitez les caves de la maison Lafon dans son beau château à Épernay. Ce champagne rare est seulement connu des plus initiés même si on le retrouve sur les plus grandes tables gastronomiques françaises et internationales. La maison propose 3 types de visites guidées proposées en deux langues.

Pour 20 euros, vous avez une dégustation de 3 cuvées qui se déroule dans la boutique Comtesse Lafond accompagnée d’un sommelier. Pour 50 euros, vous pouvez visiter la cave et le château suivi d’une dégustation de 3, de leurs grandes cuvées. Et puis, pour 10 euros de plus, une expérience de Sabrage s’ajoute à cette même visite.

10 – Champagne Mercier

Eugène Mercier est sans doute un des personnages les plus visionnaires et fantaisistes dans le monde du Champagne. Sa maison et ses caves se trouvent à Épernay. On y propose la plus ludique des visites des caves, où, avec 26 euros, vous profitez d’une visite audio en petit train suivie d’une dégustation de deux verres champagne. Et pour plus de verres, il faut compter 30 euros par adulte.