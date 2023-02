Comment commencer à courir quand on est en surpoids ?

Mettez toutes les chances de votre côté en vous assurant que vous êtes médicalement autorisé à commencer à courir et que vous avez les chaussures de running adéquates lorsque vous commencerez.

Consultez votre médecin

C’est une étape importante pour toute personne qui commence à courir, encore plus si vous êtes en surpoids. Faites part de votre projet et de vos objectifs en course à pied à votre médecin, et demandez-lui d’évaluer votre projet et tout problème de santé potentiel. Parlez-lui de toute condition préexistante ou de toute blessure antérieure qui pourrait avoir un impact sur votre capacité à commencer un programme de course régulier.

Votre médecin peut également vous recommander de faire un test d’effort sur un tapis roulant pour écarter tout problème cardiovasculaire. S’il estime qu’il n’est pas tout à fait sûr pour vous de commencer maintenant, parlez des étapes intermédiaires que vous devez atteindre avant de pouvoir le faire.

Achetez les bonnes chaussures

Porter des chaussures de running inadaptées à vos pieds et à votre style de course peut entraîner des blessures et un inconfort général pendant la course. Si vous êtes en surpoids, le poids supplémentaire et la pression exercée sur vos articulations peuvent vous rendre encore plus vulnérable aux blessures, il est donc essentiel que vous vous procuriez des chaussures de course adaptées à vos besoins.

Vous devrez remplacer vos chaussures tous les 200 à 300 km, bien que cela puisse varier en fonction de votre façon de courir, de votre poids et du type de terrain. Les coureurs plus lourds doivent généralement remplacer leurs chaussures plus souvent.

Commencez petit

Essayer de faire trop de choses trop tôt peut entraîner des blessures et un épuisement mental et physique. Si vous êtes inactif depuis quelques mois ou plus, vous devriez commencer par marcher.

Vous pouvez commencer à marcher sur un tapis de course, à l’extérieur ou même en piscine. Commencez par 5 ou 10 minutes si c’est tout ce que vous pouvez faire. La régularité est essentielle, alors essayez de marcher un peu chaque jour. Habituez votre corps à cette activité et travaillez à un mouvement continu vers l’avant pendant 30 minutes avant de commencer à courir.

Passez à une stratégie de course/marche

Une fois que vous avez amélioré votre condition physique par la marche, vous pouvez commencer à alterner marche et course, qui est une excellente stratégie pour développer votre endurance en toute sécurité et confortablement.

Commencez votre séance de marche/course en vous échauffant avec une marche rapide de 10 minutes pour augmenter votre fréquence cardiaque et faire circuler le sang dans les muscles qui travaillent.

Ensuite, courez doucement pendant 1 minute, puis marchez pendant 2 minutes. La marche doit être une récupération active, pas un repos complet. La marche rapide peut faire un bon entraînement cardio.

Répétez ce cycle pendant 15 à 20 minutes, puis terminez par une marche de 5 minutes pour effectuer un retour au calme.

Comment rester motivé

S’en tenir à votre programme de course et atteindre vos objectifs peut, parfois, sembler difficile. Faites ce qui fonctionne le mieux pour garder votre motivation.

Cela peut inclure des stratégies telles que :

Courir avec un ami

Se Fixer des objectifs spécifiques

Suivre ses progrès

Ignorez les mauvaises langues

Il y aura sans doute des gens qui tenteront de vous décourager. Surtout ne les écoutez pas !

Même si vous n’avez pas (encore) la vitesse ou la distance des autres coureurs, ceux qui aiment vraiment le running ont tendance à apprécier tous ceux qui en font autant. Et si vous vous inquiétez de ce que pensent les non-coureurs, rappelez-vous simplement que vous travaillez dur et qu’ils ne profitent pas de tous les bienfaits de la course que vous récolterez bientôt.

Conclusion

Il n’existe pas un seul profil de coureur. Ne pensez jamais que votre poids constitue un obstacle si vous souhaitez en devenir un. L’essentiel est de suivre un programme d’entraînement adapté à votre condition physique actuelle, de pratiquer une bonne forme de course et de veiller à porter un équipement conçu pour le confort et la prévention des blessures.