Les tendances actuelles en matière de coiffure femme

La coiffure est un élément essentiel de notre style et permet d’exprimer notre personnalité. Que vous soyez à la recherche de nouvelles idées pour changer de tête ou simplement pour suivre les dernières tendances, découvrez dans cet article les coiffures femme qui font fureur en ce moment.

Le pixie cut : une coupe courte et audacieuse

Le pixie cut est sans conteste l’une des plus grandes tendances en matière de coiffure femme ces dernières années. Cette coupe très courte, souvent avec une frange, met en valeur le visage et apporte une touche de modernité à votre look. Les célébrités comme Emma Watson, Anne Hathaway ou encore Halle Berry ont adopté cette coupe avec brio, prouvant que cette coiffure convient aux femmes de tous âges et types de visage. C’est une belle coiffure pour cheveux courts facile à porter.

Comment entretenir et coiffer un pixie cut ?

Pour maintenir un joli pixie cut, il est nécessaire de passer régulièrement chez le coiffeur afin de rafraîchir la coupe. N’hésitez pas à demander conseils pour trouver le pixie qui correspondra le mieux à votre morphologie et à vos envies. Côté coiffage, vous pouvez utiliser du gel ou de la cire pour donner du volume et du mouvement à votre chevelure.

La contre-dépouille : une tendance audacieuse et moderne

Autre coiffure femme qui a le vent en poupe : la contre-dépouille, ou undercut en anglais. Cette coupe consiste à raser une partie des cheveux, généralement sur les côtés du crâne ou au niveau de la nuque, et à laisser le reste des cheveux plus longs. La contre-dépouille est un moyen original et audacieux d’affirmer votre personnalité.

Quels styles de contre-dépouille pour les femmes ?

Il existe différentes façons de réaliser une contre-dépouille selon vos goûts et votre style :

Le side-cut : il s’agit de raser uniquement un côté du crâne, tandis que l’autre côté reste long et peut être coiffé de différentes manières.

L’undercut dissimulée : dans ce cas, seule une partie cachée de la chevelure est rasée, permettant ainsi de varier les coiffures et de dissimuler la contre-dépouille si vous le souhaitez.

La nuque rasée : cette option consiste à raser uniquement la nuque, pour un look discret mais tendance.

N’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur pour trouver la contre-dépouille qui vous conviendra le mieux. Pour cette tendance, choisissez la coupe qui convient le mieux aux rondes pour éviter les fautes de goût.

Les vagues : pour un look romantique et élégant

Pour celles qui préfèrent les coiffures femme plus classiques et féminines, les vagues sont une option intemporelle et élégante. Que vous ayez les cheveux courts, mi-longs ou longs, les vagues apportent du volume, du mouvement et de la douceur à votre coiffure. Les stars comme Blake Lively, Jessica Chastain ou encore Kate Middleton sont adeptes de cette coiffure.

0

Comment réaliser des vagues sur vos cheveux ?

Pour obtenir de jolies vagues, vous pouvez utiliser un fer à boucler ou un fer à lisser en effectuant des mouvements « en S » avec l’appareil. Pensez également à utiliser un spray thermo-protecteur avant d’utiliser ces outils chauffants pour préserver la santé de vos cheveux. Pour un résultat naturel et durable, n’oubliez pas d’appliquer un fixatif léger après le coiffage.

Les tresses : une coiffure femme indémodable

Les tresses sont une coiffure femme intemporelle et polyvalente, qui peut être adaptée selon les envies et les occasions. De la simple tresse épi à la tresse couronne en passant par la tresse africaine, il existe de nombreuses variations possibles pour créer un look unique et original.

Quelques idées de coiffures femme avec des tresses

La demi-tresse : il s’agit de réaliser une tresse sur une partie seulement de la chevelure, généralement sur le dessus de la tête, et de laisser le reste des cheveux détachés. La tresse en cascade : cette coiffure consiste à créer une tresse qui encadre le visage, tout en laissant tomber quelques mèches pour un effet « cascade ». C’est une bonne idée de coiffure pour les fêtes. La tresse bohème : pour un look romantique et décontracté, optez pour une tresse lâche et imparfaite, avec quelques mèches qui s’échappent de la coiffure.

En somme, les possibilités sont nombreuses en matière de coiffures femme. N’hésitez pas à expérimenter différents styles afin de trouver celui qui vous correspond le mieux et mettra en valeur votre personnalité. Et surtout, prenez plaisir à vous coiffer et à jouer avec les tendances !